Надувной матрас

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Надувной матрас

Сообщение Vita252 » 09 окт 2018, 14:01

Водитель писал(а):В Атеми. Лучше Intex. Сам пользуюсь уже года 3.

Согласна, у меня у самой уже второй год надувной матрас фирмы intex. По опыту знаю что качественный.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Надувной матрас

Сообщение inna8585v » Сегодня, 10:02

Если честно , то я предпочитаю спать на обычно матрасе. А надувной , если только для неожиданного гостя
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей