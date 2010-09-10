Надувной матрас
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Re: Надувной матрас
Водитель писал(а):В Атеми. Лучше Intex. Сам пользуюсь уже года 3.
Согласна, у меня у самой уже второй год надувной матрас фирмы intex. По опыту знаю что качественный.
Re: Надувной матрас
Если честно , то я предпочитаю спать на обычно матрасе. А надувной , если только для неожиданного гостя
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