Сообщение Mauricess » Сегодня, 10:41

Мы брали intex , пробил только спустя несколько лет , но все равно заклеить получилось и все норм .Кстати вот как клеили :Что понадобится :Хорошо, если у вас сохранился «родной» ремкомплект, который идет в наборе с матрасом. Нет? Придется использовать подручные средства. Чтобы качественно отремонтировать спальный надувной матрас, нужно правильно подобрать клей и материал заплатки.Лучше использовать один из полиуретановых клеев, они специально предназначены для ПВХ-поверхностей: «Момент Кристалл»; «Уран» для резиновых лодок; клей для обуви, например, «Десмокол»; любой клей для резины; клей от Intex (компания, производящая надувные бассейны, лодки, матрасы и мебель). Если вы используете надувной матрас для плавания, то заклеивать его лучше именно «родным» клеем или составом для резиновых лодок. Материал для заплатки Каким материалом лучше заклеить надувной матрас? Подойдут: резина из набора для ремонта шин; старая покрышка; надувная игрушка; резиновая шапочка для плавания; негодный надувной матрас. Вырезайте латку округлой формы, то есть без острых углов. Размер нужно делать таким, чтобы края заплатки выходили за повреждение на 2-3 см с каждой стороны. Чем она больше, тем крепче будет держаться. Перед началом работы нужно сдуть и тщательно просушить изделие, если при поиске проколов вы использовали воду. Затем надо правильно подготовить место повреждения и заплатку. Тут значение имеет тип поверхности. Чтобы заклеить надувной матрас с гладкой стороны, нужно обезжирить резиновую поверхность и латку ацетоном, бензином, уайт-спиритом или спиртом. Подойдет и жидкость для снятия лака. Затем надо зачистить детали мелкозернистой наждачкой, лучше нулевкой. Это делается, чтобы сцепление получилось максимально прочным. Чтобы правильно заделать надувной матрас с велюровой стороны, нужно снять ворсистое покрытие. Это сделать легко: протереть участок смоченным в ацетоне или спирте ватным диском, а после высыхания удалить ворс тупой стороной ножа или, например, отверткой. Но действовать нужно осторожно, чтобы не наделать новых дырок. Потом склеиваемые поверхности обезжириваются и зачищаются нулевой наждачкой.