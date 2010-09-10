Где купить настоящий чай?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Где купить настоящий чай?
Пью Улун из Китая) Родстенники привезли, очень вкусный.
Re: Где купить настоящий чай?
Посоветую магазин Тиберг: http://teaberg.ru/ (курьерская доставка по Рязани)
Здесь продаётся цельнолистовой китайский чай 2013 года сбора. Коллекция чаёв небольшая, цены немаленькие, но здесь и не чайная пыль в пакетиках продаётся Вобщем, для тех, кто разбирается в теме
Здесь продаётся цельнолистовой китайский чай 2013 года сбора. Коллекция чаёв небольшая, цены немаленькие, но здесь и не чайная пыль в пакетиках продаётся Вобщем, для тех, кто разбирается в теме
Re: Где купить настоящий чай?
А мне кажется что сейчас вообще не реально купить хороший качественный чай. Уже перепробовала кучу разных и пока ничего хорошего не встретила. Почти везде сплошная краска.
Re: Где купить настоящий чай?
Если ищите хороший, вкусный и качественный, то советую купить чай с доставкой у этих ребят!
Re: Где купить настоящий чай?
He1per писал(а):Если ищите хороший, вкусный и качественный, то советую купить чай с доставкой у этих ребят!
Ещё в Минске креветки вкусные,они растут рядом с чайными кустами под Могилёвом. После апреля 1986 года,там много чего растет. Обычно сбором ананасов,чая и пр. экзотических няшек,занимаются сталкеры.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: Где купить настоящий чай?
Хочу сказать, что это нужный магазин для любителей настоящего чая. Я никак не мог найти улун у нас в городе, все не то. И вот наконец-то, я нашел чаи, которые пробивают и с интересным послевкусием. Покупаю теперь здесь https://www.bailong-tea.ru/collection/ulun . Настоящий чай Улун.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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