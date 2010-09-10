Где купить настоящий чай?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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seleckiy
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 22:32

Re: Где купить настоящий чай?

Сообщение seleckiy » 15 июн 2011, 01:35

Пью Улун из Китая) Родстенники привезли, очень вкусный.
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toren
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2008, 01:25

Re: Где купить настоящий чай?

Сообщение toren » 09 окт 2013, 14:23

Посоветую магазин Тиберг: http://teaberg.ru/ (курьерская доставка по Рязани)
Здесь продаётся цельнолистовой китайский чай 2013 года сбора. Коллекция чаёв небольшая, цены немаленькие, но здесь и не чайная пыль в пакетиках продаётся 8) Вобщем, для тех, кто разбирается в теме ;-)
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Где купить настоящий чай?

Сообщение Anyta » 09 окт 2013, 21:42

А мне кажется что сейчас вообще не реально купить хороший качественный чай. Уже перепробовала кучу разных и пока ничего хорошего не встретила. Почти везде сплошная краска.
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He1per
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 20:39

Re: Где купить настоящий чай?

Сообщение He1per » 08 ноя 2016, 12:40

Если ищите хороший, вкусный и качественный, то советую купить чай с доставкой у этих ребят!
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Где купить настоящий чай?

Сообщение listen10 » 08 ноя 2016, 20:17

He1per писал(а):Если ищите хороший, вкусный и качественный, то советую купить чай с доставкой у этих ребят!

Ещё в Минске креветки вкусные,они растут рядом с чайными кустами под Могилёвом. После апреля 1986 года,там много чего растет. Обычно сбором ананасов,чая и пр. экзотических няшек,занимаются сталкеры.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Где купить настоящий чай?

Сообщение Anatup » 27 апр 2018, 19:58

Хочу сказать, что это нужный магазин для любителей настоящего чая. Я никак не мог найти улун у нас в городе, все не то. И вот наконец-то, я нашел чаи, которые пробивают и с интересным послевкусием. Покупаю теперь здесь https://www.bailong-tea.ru/collection/ulun . Настоящий чай Улун.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11286
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где купить настоящий чай?

Сообщение UNCLE1911 » 27 апр 2018, 22:35

Anatup писал(а):Хочу сказать, что это нужный магазин для любителей настоящего чая. Я никак не мог найти улун у нас в городе, все не то. И вот наконец-то, я нашел чаи, которые пробивают и с интересным послевкусием. Покупаю теперь здесь https://www.bailong-tea.ru/collection/ulun . Настоящий чай Улун.

Слушай, путана, а где вы срубаете денежек на рекламе? Я бы к пенсии на чай подработал. Дай телефончик.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6681
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Где купить настоящий чай?

Сообщение ivanes » Вчера, 19:14

Я покупаю через Интернет цейлонский чай MABROC.Пачка 250 г. В OZON
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