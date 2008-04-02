Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
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12 сообщений • Страница 1 из 1
Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
Простите за офтоп, просто не знал, где эту тему открыть. К модераторам большая просьба - пусть повисит хоть недельку, может мне кто-то что и подскажет.
Вопрос такой - как по земельному кодексу - на каком расстоянии от границы участка разрешено делать посадки кустов, деревьев и располагать строение - туалет, сарай и дачный домик?
Спасибо!
Вопрос такой - как по земельному кодексу - на каком расстоянии от границы участка разрешено делать посадки кустов, деревьев и располагать строение - туалет, сарай и дачный домик?
Спасибо!
Каждому своё
Re: Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
Костен
Наберите "Земельный кодекс РФ" там много глав и статей. Выбирайте то,что Вас интересует.
Наберите "Земельный кодекс РФ" там много глав и статей. Выбирайте то,что Вас интересует.
Re: Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
Возможно, кто-нибудь из пользователей сможет мне объяснить проще, чем написано в земельном кодексе? Не имея юридического образования, трудно разбираться в юридической писанине...
Каждому своё
Re: Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
Костен
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями и границами земельных участков.
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ участков не менее чем на 4 м. Индивидуальные садовые, огородные, дачные участки желательно огородить. Ограждения, чтобы минимально затенять территории соседних участков, должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения устройство глухих ограждений со стороны улицы и проездов. Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями определяются видами ограничений, которым эти расстояния должны удовлетворять (противопожарные, санитарно-бытовые и другие условия).
Противопожарные расстояния между строениями, хозяйственными постройками и сооружениями в пределах одного индивидуального участка не нормируются. Такие расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних участках, зависят от материала несущих или ограждающих конструкций и крупности садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан. Например, в случае, если несущая конструкция произведена из камня, бетона, железобетона и других негорючих материалов, минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на участке находятся в пределах от 6 до 10 м. Если несущая конструкция сделана из древесины, каркасных ограждающих устройств из негорючих, плохо сгорающих и горючих материалов, такие расстояния варьируются в диапазоне от 10 до 15 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Жилое строение или дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, необходимо соблюдать установленные противопожарные расстояния.
По санитарно-бытовым условиям нормативы минимальных расстояний до границы соседнего участка составляют (м): от жилого строения (или дома) - 3 м; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м; от других построек - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома, а при отсутствии цоколя - от стены дома, если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. В случае, если указанные элементы выступают более чем на 50 см от плоскости стены, такое расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.). При возведении на участке (садовом, огородном, дачном) хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на участок, где возводятся эти постройки. По санитарно-бытовым условиям следует соблюдать следующие минимальные расстояния между постройками (м): от жилого строения (или дома) и погреба до уборной или постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12 м; до душа, бани (сауны) - 8 м; от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м. Указанные расстояния необходимо соблюдать как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. Расстояние от границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки. Например, в случае блока "дом - гараж" от дома до границы с соседним участком должно быть не менее 3 м, от гаража - не менее 1 м. При наличии блока "дом - постройка для скота и птицы" от дома до границы с соседним участком должно быть не менее 3 м, от постройки для скота и птицы - не менее 4 м. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к дому и хозяйственным постройкам.
Нормы содержатся в: федеральном законе N 66-ФЗ ОТ 15 АПРЕЛЯ 1998 Г.
"О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН"
К серии базовых нормативов, в соответствии с которыми осуществляется разработка проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, относятся такие, как СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; ВНС 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования"; СП 11-106-97 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан"; СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения"; СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение", и другие.
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями и границами земельных участков.
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ участков не менее чем на 4 м. Индивидуальные садовые, огородные, дачные участки желательно огородить. Ограждения, чтобы минимально затенять территории соседних участков, должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения устройство глухих ограждений со стороны улицы и проездов. Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями определяются видами ограничений, которым эти расстояния должны удовлетворять (противопожарные, санитарно-бытовые и другие условия).
Противопожарные расстояния между строениями, хозяйственными постройками и сооружениями в пределах одного индивидуального участка не нормируются. Такие расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних участках, зависят от материала несущих или ограждающих конструкций и крупности садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан. Например, в случае, если несущая конструкция произведена из камня, бетона, железобетона и других негорючих материалов, минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на участке находятся в пределах от 6 до 10 м. Если несущая конструкция сделана из древесины, каркасных ограждающих устройств из негорючих, плохо сгорающих и горючих материалов, такие расстояния варьируются в диапазоне от 10 до 15 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Жилое строение или дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, необходимо соблюдать установленные противопожарные расстояния.
По санитарно-бытовым условиям нормативы минимальных расстояний до границы соседнего участка составляют (м): от жилого строения (или дома) - 3 м; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м; от других построек - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома, а при отсутствии цоколя - от стены дома, если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. В случае, если указанные элементы выступают более чем на 50 см от плоскости стены, такое расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.). При возведении на участке (садовом, огородном, дачном) хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на участок, где возводятся эти постройки. По санитарно-бытовым условиям следует соблюдать следующие минимальные расстояния между постройками (м): от жилого строения (или дома) и погреба до уборной или постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12 м; до душа, бани (сауны) - 8 м; от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м. Указанные расстояния необходимо соблюдать как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. Расстояние от границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки. Например, в случае блока "дом - гараж" от дома до границы с соседним участком должно быть не менее 3 м, от гаража - не менее 1 м. При наличии блока "дом - постройка для скота и птицы" от дома до границы с соседним участком должно быть не менее 3 м, от постройки для скота и птицы - не менее 4 м. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к дому и хозяйственным постройкам.
Нормы содержатся в: федеральном законе N 66-ФЗ ОТ 15 АПРЕЛЯ 1998 Г.
"О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН"
К серии базовых нормативов, в соответствии с которыми осуществляется разработка проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, относятся такие, как СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; ВНС 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования"; СП 11-106-97 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан"; СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения"; СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение", и другие.
И это пройдет...
Re: Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
Спасибо, Князь!!!
Каждому своё
Re: Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
Князь
Вы в посте от 02.05.2010г делали ссылки на различные СНиПыи САНПиНы. Но законом "Техническом регулировании" от июля 2003 года все нормативные акты федеральной исполнительной власти отменены и дано поручение правительству до 01.07.2010г разработать технические регламенты и принять их законодательно. Скажите,пожалуйста, какие нормативные- правовые новые акты заменили старые СНиПы и т.д.
Вы в посте от 02.05.2010г делали ссылки на различные СНиПыи САНПиНы. Но законом "Техническом регулировании" от июля 2003 года все нормативные акты федеральной исполнительной власти отменены и дано поручение правительству до 01.07.2010г разработать технические регламенты и принять их законодательно. Скажите,пожалуйста, какие нормативные- правовые новые акты заменили старые СНиПы и т.д.
Re: Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
nikols
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.Activity.TechRegAccept Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Загляните, не поленитесь и будут Вам новости.
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.Activity.TechRegAccept Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Загляните, не поленитесь и будут Вам новости.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
hope
Прежде чем спрашивать у Князя прочитал закон "О техническом регулировании" ст.46,прочитал письмо из Росстроя о сроках разработки строительных регламентов, прочесал законы,Постановления пр-ва,указы президента в этой части,график разработки регламентов,но не нашел строительных и по землеустройству. Судился с администрацией города,которая передала в аренду и сейчас продала двор жилого дома, в котором жил в Рязани. Если пользоваться старыми нормами, то для строительства этого дома,Рязисполком выделил 12 соток земли,5 под сам дом и 7 для придомовой территории. Это подтвердил НИИ "Рязаньпроект". А Власть поступила по своему нормативу. На Почтовке 4,23 сотки продать за 110 тыс руб.
Ваш адрес прошуровал вдоль и поперек.
Прежде чем спрашивать у Князя прочитал закон "О техническом регулировании" ст.46,прочитал письмо из Росстроя о сроках разработки строительных регламентов, прочесал законы,Постановления пр-ва,указы президента в этой части,график разработки регламентов,но не нашел строительных и по землеустройству. Судился с администрацией города,которая передала в аренду и сейчас продала двор жилого дома, в котором жил в Рязани. Если пользоваться старыми нормами, то для строительства этого дома,Рязисполком выделил 12 соток земли,5 под сам дом и 7 для придомовой территории. Это подтвердил НИИ "Рязаньпроект". А Власть поступила по своему нормативу. На Почтовке 4,23 сотки продать за 110 тыс руб.
Ваш адрес прошуровал вдоль и поперек.
Re: Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
nikols
Из упомянутых мною нормативно-технических документов в настоящий момент нельзя применять только 2 :
1) СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение"
2) СанПиН 2.1.4.559-96 Он фактически утратил силу в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24, которым введены в действие новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Остальными пользоваться можно, дело в том, что в СССР существовало около полумиллиона различных нормативно-технических документов и заменить их техническими регламентами, о разработке которых говорится в законе "О техническом регулировании" в ближайшем будущем физически невозможно. Ряд регламентов уже введен, но работы там много, поэтому все то что не отменено или фактически не утратило сило - действует.
Из упомянутых мною нормативно-технических документов в настоящий момент нельзя применять только 2 :
1) СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение"
2) СанПиН 2.1.4.559-96 Он фактически утратил силу в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24, которым введены в действие новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Остальными пользоваться можно, дело в том, что в СССР существовало около полумиллиона различных нормативно-технических документов и заменить их техническими регламентами, о разработке которых говорится в законе "О техническом регулировании" в ближайшем будущем физически невозможно. Ряд регламентов уже введен, но работы там много, поэтому все то что не отменено или фактически не утратило сило - действует.
И это пройдет...
Re: Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
nikols писал(а):Ваш адрес прошуровал вдоль и поперек.
Интересное что-нибудь нашли?
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Вопрос по землеутройству и земельному кодексу.
Князь
\Если так, то застройку придомовых территорий производить запрещено, т,к, это возможно,если размеры земельных участков превышают нормативы,действовавшие на момент постройки дома. Были СНиП и СП,по которому можно произвести расчет территории с учетом площади дома и года постройки. Власти города и их поддерживает прокуратуры продают земельные участки Можете прочитать решение арбитражного суда Рязанской области: дело № А-54-20872/2006 от 31.07.2006г, в котором судья Иванова В.Н. от имени Российской Федерации обязала Администрацию Рязани продать ООО "Сникс" земельный участок S=429,3 кв.м с выкупной ценой 112955 руб05 коп. по адресу :Почтовая д.63А и возвратить этому ООО из дохода федеральному бюджету госпошлину в сумме 2000 руб.
Госстрой России своим письмом в мой рязанский адрес сообщил,что новая редакция СНиП 2.07.01.-89* разработана и находится в стадии согласования с последующим утверждением. подпись Начальник управления развития территорий.
Прокуратура советского района тянуло дело с отменой этого СНиП. После опубликования закона "О техническом регулировании" сослалась на статью 46 этого закона и прекратила всю затеянную мною судебную тяжбу о незаконности применения этого СНиП и незаконности передачи в аренду практически всего двора дома. Потом новая администрация Рязани не захотела подписывать разрешительные документы на строительство на этом выкупленном в собственность земельном участке. Дважды состоялся арбитражный суд и суд обязал администрацию разрешить строительство.Можете поискать сайт и указать в качестве истца ООО "Сникс". Там есть два решения суда.
По этой причине или одной из причин я продал квартиру в доме,у которого нет двора. Потерял примерно 400 тыс руб.
\Если так, то застройку придомовых территорий производить запрещено, т,к, это возможно,если размеры земельных участков превышают нормативы,действовавшие на момент постройки дома. Были СНиП и СП,по которому можно произвести расчет территории с учетом площади дома и года постройки. Власти города и их поддерживает прокуратуры продают земельные участки Можете прочитать решение арбитражного суда Рязанской области: дело № А-54-20872/2006 от 31.07.2006г, в котором судья Иванова В.Н. от имени Российской Федерации обязала Администрацию Рязани продать ООО "Сникс" земельный участок S=429,3 кв.м с выкупной ценой 112955 руб05 коп. по адресу :Почтовая д.63А и возвратить этому ООО из дохода федеральному бюджету госпошлину в сумме 2000 руб.
Госстрой России своим письмом в мой рязанский адрес сообщил,что новая редакция СНиП 2.07.01.-89* разработана и находится в стадии согласования с последующим утверждением. подпись Начальник управления развития территорий.
Прокуратура советского района тянуло дело с отменой этого СНиП. После опубликования закона "О техническом регулировании" сослалась на статью 46 этого закона и прекратила всю затеянную мною судебную тяжбу о незаконности применения этого СНиП и незаконности передачи в аренду практически всего двора дома. Потом новая администрация Рязани не захотела подписывать разрешительные документы на строительство на этом выкупленном в собственность земельном участке. Дважды состоялся арбитражный суд и суд обязал администрацию разрешить строительство.Можете поискать сайт и указать в качестве истца ООО "Сникс". Там есть два решения суда.
По этой причине или одной из причин я продал квартиру в доме,у которого нет двора. Потерял примерно 400 тыс руб.
Вопрос по землеутройству и земельному кодексу
После второго залета - уже не 2-5, а по максимуму будут выписывать, т.е 5 б.в. И это - в лучшем случае. В худшем - запрет эксплуатации авто, в каком виде - на усмотрение остановившего экипажа.
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