Сообщение Князь » 02 май 2010, 22:17

Костен



Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями и границами земельных участков.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ участков не менее чем на 4 м. Индивидуальные садовые, огородные, дачные участки желательно огородить. Ограждения, чтобы минимально затенять территории соседних участков, должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения устройство глухих ограждений со стороны улицы и проездов. Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями определяются видами ограничений, которым эти расстояния должны удовлетворять (противопожарные, санитарно-бытовые и другие условия).

Противопожарные расстояния между строениями, хозяйственными постройками и сооружениями в пределах одного индивидуального участка не нормируются. Такие расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних участках, зависят от материала несущих или ограждающих конструкций и крупности садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан. Например, в случае, если несущая конструкция произведена из камня, бетона, железобетона и других негорючих материалов, минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на участке находятся в пределах от 6 до 10 м. Если несущая конструкция сделана из древесины, каркасных ограждающих устройств из негорючих, плохо сгорающих и горючих материалов, такие расстояния варьируются в диапазоне от 10 до 15 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Жилое строение или дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, необходимо соблюдать установленные противопожарные расстояния.

По санитарно-бытовым условиям нормативы минимальных расстояний до границы соседнего участка составляют (м): от жилого строения (или дома) - 3 м; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м; от других построек - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома, а при отсутствии цоколя - от стены дома, если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. В случае, если указанные элементы выступают более чем на 50 см от плоскости стены, такое расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.). При возведении на участке (садовом, огородном, дачном) хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на участок, где возводятся эти постройки. По санитарно-бытовым условиям следует соблюдать следующие минимальные расстояния между постройками (м): от жилого строения (или дома) и погреба до уборной или постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12 м; до душа, бани (сауны) - 8 м; от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м. Указанные расстояния необходимо соблюдать как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. Расстояние от границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки. Например, в случае блока "дом - гараж" от дома до границы с соседним участком должно быть не менее 3 м, от гаража - не менее 1 м. При наличии блока "дом - постройка для скота и птицы" от дома до границы с соседним участком должно быть не менее 3 м, от постройки для скота и птицы - не менее 4 м. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к дому и хозяйственным постройкам.



Нормы содержатся в: федеральном законе N 66-ФЗ ОТ 15 АПРЕЛЯ 1998 Г.

"О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН"

К серии базовых нормативов, в соответствии с которыми осуществляется разработка проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, относятся такие, как СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; ВНС 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования"; СП 11-106-97 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан"; СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения"; СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение", и другие.

И это пройдет...