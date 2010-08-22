ZZ писал(а):

OlgaYa

чем батюшка лучше психолога? Такой же человек только в рясе. Его, кстати, с детьми работать не учили. Возможно раньше, в советское время, когда батюшек было мало и шли они в батюшки по глубокой вере, то еще можно было попросить у такого человека совета, если своего ума устроить свою жизнь не хватало. А сейчас кто только туда не идет - место-то теплое и хлебное. Вот и идут в батюшки и актеры, и певцы, и все кому не лень. И чем мальчики-семинаристы лучше девочек-психологов из РГУ?Что касается ночных кошмаров, так они практически у всех детей есть в определенном возрасте. Лично нам помогла плюшевая собачка, с которой дочка стала спать ложиться.