Порекомендуйте детского психолога

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Порекомендуйте детского психолога

Сообщение ФрекенСнорк » 22 авг 2010, 06:51

OlgaYa писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):OlgaYa
нет, ну как мимо пройти...
вот я-неправославная христианка, муж-православный. К КАКОМУ священнику нам идти?
и как можно начинать собственное движение к вопросам веры с РАЗВОДА?

У Вас проблемы с выбором? Идите к психологу. Православные, Неправославные.... развод не развод, начинать никогда не поздно... ИМХО

У меня проблемы? в моём-то возрасте? Вы о чём?
и вообще-то.. психолог будет предпоследним, потом только священник, к кому я обращусь со своими проблемами.
Чего и всем желаю..
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
OlgaYa
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2084
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
Откуда: Сасово - Рязань - Питер.

Re: Порекомендуйте детского психолога

Сообщение OlgaYa » 22 авг 2010, 10:15

ZZ писал(а):OlgaYa
чем батюшка лучше психолога? Такой же человек только в рясе. Его, кстати, с детьми работать не учили. Возможно раньше, в советское время, когда батюшек было мало и шли они в батюшки по глубокой вере, то еще можно было попросить у такого человека совета, если своего ума устроить свою жизнь не хватало. А сейчас кто только туда не идет - место-то теплое и хлебное. Вот и идут в батюшки и актеры, и певцы, и все кому не лень. И чем мальчики-семинаристы лучше девочек-психологов из РГУ?
Что касается ночных кошмаров, так они практически у всех детей есть в определенном возрасте. Лично нам помогла плюшевая собачка, с которой дочка стала спать ложиться. :)

А нам Отец Виктор... (Канищево)
Вышла за муж. Живу в Питере))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Ойляля
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 14:34
Откуда: Рязань

Re: Порекомендуйте детского психолога

Сообщение Ойляля » 27 авг 2010, 08:58

OlgaYa писал(а):
ZZ писал(а):OlgaYa
чем батюшка лучше психолога? Такой же человек только в рясе. Его, кстати, с детьми работать не учили. Возможно раньше, в советское время, когда батюшек было мало и шли они в батюшки по глубокой вере, то еще можно было попросить у такого человека совета, если своего ума устроить свою жизнь не хватало. А сейчас кто только туда не идет - место-то теплое и хлебное. Вот и идут в батюшки и актеры, и певцы, и все кому не лень. И чем мальчики-семинаристы лучше девочек-психологов из РГУ?
Что касается ночных кошмаров, так они практически у всех детей есть в определенном возрасте. Лично нам помогла плюшевая собачка, с которой дочка стала спать ложиться. :)

А нам Отец Виктор... (Канищево)

Знаю - хороший батюшка, крестил моего племяша. И общался с моими детьми. Думаю, что "психолог" он хороший. Хотела найти психолога на форуме, но благодаря теме, вспомнила про отца Виктора. Спасибо.
Вернуться к началу
gtaa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 09:34

Re: Порекомендуйте детского психолога

Сообщение gtaa » Сегодня, 11:23

Я даю вам хороший сайт для ваших запросов. https://psychoanalyst.in.ua/ , чего ты ждешь сейчас
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя