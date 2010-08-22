Порекомендуйте детского психолога
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Порекомендуйте детского психолога
OlgaYa писал(а):ФрекенСнорк писал(а):OlgaYa
нет, ну как мимо пройти...
вот я-неправославная христианка, муж-православный. К КАКОМУ священнику нам идти?
и как можно начинать собственное движение к вопросам веры с РАЗВОДА?
У Вас проблемы с выбором? Идите к психологу. Православные, Неправославные.... развод не развод, начинать никогда не поздно... ИМХО
У меня проблемы? в моём-то возрасте? Вы о чём?
и вообще-то.. психолог будет предпоследним, потом только священник, к кому я обращусь со своими проблемами.
Чего и всем желаю..
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Порекомендуйте детского психолога
ZZ писал(а):OlgaYa
чем батюшка лучше психолога? Такой же человек только в рясе. Его, кстати, с детьми работать не учили. Возможно раньше, в советское время, когда батюшек было мало и шли они в батюшки по глубокой вере, то еще можно было попросить у такого человека совета, если своего ума устроить свою жизнь не хватало. А сейчас кто только туда не идет - место-то теплое и хлебное. Вот и идут в батюшки и актеры, и певцы, и все кому не лень. И чем мальчики-семинаристы лучше девочек-психологов из РГУ?
Что касается ночных кошмаров, так они практически у всех детей есть в определенном возрасте. Лично нам помогла плюшевая собачка, с которой дочка стала спать ложиться.
А нам Отец Виктор... (Канищево)
Вышла за муж. Живу в Питере))
Re: Порекомендуйте детского психолога
OlgaYa писал(а):ZZ писал(а):OlgaYa
чем батюшка лучше психолога? Такой же человек только в рясе. Его, кстати, с детьми работать не учили. Возможно раньше, в советское время, когда батюшек было мало и шли они в батюшки по глубокой вере, то еще можно было попросить у такого человека совета, если своего ума устроить свою жизнь не хватало. А сейчас кто только туда не идет - место-то теплое и хлебное. Вот и идут в батюшки и актеры, и певцы, и все кому не лень. И чем мальчики-семинаристы лучше девочек-психологов из РГУ?
Что касается ночных кошмаров, так они практически у всех детей есть в определенном возрасте. Лично нам помогла плюшевая собачка, с которой дочка стала спать ложиться.
А нам Отец Виктор... (Канищево)
Знаю - хороший батюшка, крестил моего племяша. И общался с моими детьми. Думаю, что "психолог" он хороший. Хотела найти психолога на форуме, но благодаря теме, вспомнила про отца Виктора. Спасибо.
Re: Порекомендуйте детского психолога
Я даю вам хороший сайт для ваших запросов. https://psychoanalyst.in.ua/ , чего ты ждешь сейчас
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