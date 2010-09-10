Сообщение al_yashkov » 08 май 2013, 15:39

Качество отвратительное.



Ну про то что раз пять обещали позвонить по разным вопросам и ни разу не перезванивали говорить не будем.



Приехал диагностировать подвеску, забраковали передние опорные подшипники и стойки заднего стабилизатора. Также сказали что на одном рычаге порвался пыльник но его менять не нужно типа он еще походит (об этом отдельно в конце). Купил все что сказали приехал менять, заодно привез комплект колес с летней резиной чтобы просто перекинули, все равно снимать все будут. После замены забираю машину - внешне все нормально, не считая того что за колеса взяли деньги - ну и хрен с ним не так много, но даже не проверили давление. Пришлось их снова просить и подкачивать, были существенные расхождения.



Вечером замечаю что при езде руль при прямых колесах смотрит на 10 градусов вправо - однозначно сбили схождение. При этом перед ремонтом утверждали, как собственно и должно быть, что при замене опорников ничего меняться не должно. Утром приехал обратно в сервис - признались, что когда снимали амортизатор пришлось долбить кувалдой!!! по поворотному кулаку (а он силуминовый) ну и естественно сбили все углы. Вопрос - почему выпустили и отдали машину с явно сбитым схождением и даже не предупредили об этом повис в воздухе!!! Дальше еще интереснее. Сделать сход-развал отказались потому что на их стенде бмв почему то не регулируется, что же это за стенд такой. Позвонили в какой то другой сервис договорились сделать у них. Поехал я туда, сервис и оборудование прямо скажем допотопное но как то отрегулировали схождение за мои деньги разумеется. Там же удалось посмотреть под машину и понять как же они собственно снимали мои амортизаторы. На обоих поворотных опорах явные следы (вмятины) от кувалды. В местах крепления рулевых наконечников есть даже трещины по силумину. Ну все думаю приплыли. Поехал обратно показывать это безобразие. Подняли на подъемник, мастер поглядел - ну да кувалдой работали,а что оно не снималось то само. Заодно нашли еще один рваный пыльник на рулевом наконечнике, который явно порвали при том же демонтаже. Заставил их записать все в заказ-наряд и потребовал привести в надлежащий вид. Рулевой наконечник согласились заменить, а трещины в опорах предложили заварить аргоном - типа и так можно ездить а уж если заварить все вообще шикарно будет. Менять их конечно же отказались. Уехал я от них и позвонил официалам. Те сразу сказали, что готовы дать бумагу, что эксплуатация авто с такими дефектами подвески опасна для жизни и они не рекомендуют ее использовать до замены поврежденных деталей. Звоню обратно уже их директору с вопросом писать официальную претензию и обращаться в суд или они все же заменят мне то что разломали. Он в очередной раз обещает перезвонить и естественно этого не делает. Перезваниваю сам - мы как раз вас набираем) Да наш косяк все исправим претензию писать не надо. Теперь сижу жду развязки.



Теперь про тот рычаг который менять не надо. Я когда его увидел сильно удивился. То что я его менял полгода назад в принципе ничего не значит, но я ожидал увидеть его в лучшем виде. На самом деле там не просто порвался пыльник а его почти что нет на 50%. С такими повреждениями ему жить от силы месяц даже если он нигде не скрипит и не люфтит. Любой нормальный слесарь первым делом бы забраковал именно этот рычаг а уже потом стал бы проверять все остальные. К слову гарантия на все работы -1 месяц.



Короче, я никому не рекомендую там ремонтироваться - уровень технологии и ответственности при выполнении работ даже с гаражным сервисом не сравнится - максимум мойка.