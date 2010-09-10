Технический центр "АвтоПрестиж"

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Blush
Гость RZN.info
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 13 сен 2006, 15:00

Re: Технический центр "АвтоПрестиж"

Сообщение Blush » 24 апр 2012, 14:52

Ремонтировался у них и поначалу впечатление было очень положительным.
Особенно порадовала бесплатная диагностика подвески.
Потом диагностика перестала быть бесплатной.

Потом начал замечать косяки с ценообразованием. Дошло до того, что у официалов рено я помыл кондиционер дешевле чем предлагали в престиже. При этом престиж на три звонка сгенерировал три разные цены.

Попросил однажды заменить салонные фильтры за компанию с другими работами. Их менять не сложно, хотя и морочно - надо дворники выставить в верхнее положение и двигатель выключить - тогда доступ к люкам рычаги не загораживают. Эти перцы выставили за замену фильтров полторы штуки почти, вроде как они под это дело механизм дворников снимали, в каком то мануале прочитали типа. Цену удалось сбить до 1100 после демонстрации элементарного доступа, но не меньше.

Потом начались косяки с качеством - то одно, то другое, плюнул на этот сервис когда обнаружил неприкрученные шланги кондиционера, после визита к ним.

Нахрен - у официалов хоть и далеко, дорого и долго, за то без косяков и манипуляций с ценой.
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rescuer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 27 авг 2008, 20:35

Re: Технический центр "АвтоПрестиж"

Сообщение rescuer » 24 апр 2012, 18:38

Blush писал(а):Цену удалось сбить до 1100 после демонстрации элементарного доступа, но не меньше.

У меня элементарно через бардачок меняется(две защелки отстегнуть), стоит это удовольствие 800 рублей, у официалов)).
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
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Blush
Гость RZN.info
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 13 сен 2006, 15:00

Re: Технический центр "АвтоПрестиж"

Сообщение Blush » 24 апр 2012, 22:30

rescuer писал(а):
Blush писал(а):Цену удалось сбить до 1100 после демонстрации элементарного доступа, но не меньше.

У меня элементарно через бардачок меняется(две защелки отстегнуть), стоит это удовольствие 800 рублей, у официалов)).

Ну не знаю, как там было бы у реновских офицалов, но у обычного сервиса больше тысячи за 8 открученых шурупов, при том без уведомления что работа выходит недешёвая... Да и у официалов небось не дороже вышло бы.

Они ещё манеру имеют типа "ну тут недорого будет" или "трудно сразу сказать" , а потом получаются сюрпризы.
Короче, я от престижа отказался.
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JerryMouse
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 00:37

Re: Технический центр "АвтоПрестиж"

Сообщение JerryMouse » 25 май 2012, 00:20

Был опыт посещения данного техцентра. Был шум под капотом.. Автопрестиж диагностировал: износились подшипники генератора и натяжной ролик навесного. Спросил цену работ. Ответ: 600 ролик и 1500(прибл) работа по генератору. Потом посмотрели ролик(копались вдвоем минут 20),сказали,чтобы его заменить нужно вынимать двигатель и стоить это будет ещё 1500. Нет,ну не бред ли? Засомневался,поехал к знакомому мастеру. Скинули с генератора ремень - шум не ушёл. Вывод - с генератором всё отлично. Потом нашли подтекающий антифриз - оказалось это помпа накрылась и шум от неё. А ролик поменяли открутив один болт и оттянув натяжной механизм.
То есть по факту Автопрестиж: 1) Ошибся в диагностике,что могло вылиться мне в 1,5к рублей В НИКУДА 2) + хотели одурачить с роликом,за замену которого в итоге отдал 200 рублей.
Вывод: не вернусь и никому не посоветую.

PS: Перед этим регулировал у них сход развал,тк резина неравномерно стиралась. Вначале спросил сколько стоит эта услуга,чётко сказал - сход-развал. Сказали 900. После окончания работ запросили 1250. Спрашиваю - почему? Ответ: ну мы же вам и развал сделали,а не только схождение... Я думаю всем всё понятно?
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al_yashkov
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 май 2013, 15:37

Re: Технический центр "АвтоПрестиж"

Сообщение al_yashkov » 08 май 2013, 15:39

Качество отвратительное.

Ну про то что раз пять обещали позвонить по разным вопросам и ни разу не перезванивали говорить не будем.

Приехал диагностировать подвеску, забраковали передние опорные подшипники и стойки заднего стабилизатора. Также сказали что на одном рычаге порвался пыльник но его менять не нужно типа он еще походит (об этом отдельно в конце). Купил все что сказали приехал менять, заодно привез комплект колес с летней резиной чтобы просто перекинули, все равно снимать все будут. После замены забираю машину - внешне все нормально, не считая того что за колеса взяли деньги - ну и хрен с ним не так много, но даже не проверили давление. Пришлось их снова просить и подкачивать, были существенные расхождения.

Вечером замечаю что при езде руль при прямых колесах смотрит на 10 градусов вправо - однозначно сбили схождение. При этом перед ремонтом утверждали, как собственно и должно быть, что при замене опорников ничего меняться не должно. Утром приехал обратно в сервис - признались, что когда снимали амортизатор пришлось долбить кувалдой!!! по поворотному кулаку (а он силуминовый) ну и естественно сбили все углы. Вопрос - почему выпустили и отдали машину с явно сбитым схождением и даже не предупредили об этом повис в воздухе!!! Дальше еще интереснее. Сделать сход-развал отказались потому что на их стенде бмв почему то не регулируется, что же это за стенд такой. Позвонили в какой то другой сервис договорились сделать у них. Поехал я туда, сервис и оборудование прямо скажем допотопное но как то отрегулировали схождение за мои деньги разумеется. Там же удалось посмотреть под машину и понять как же они собственно снимали мои амортизаторы. На обоих поворотных опорах явные следы (вмятины) от кувалды. В местах крепления рулевых наконечников есть даже трещины по силумину. Ну все думаю приплыли. Поехал обратно показывать это безобразие. Подняли на подъемник, мастер поглядел - ну да кувалдой работали,а что оно не снималось то само. Заодно нашли еще один рваный пыльник на рулевом наконечнике, который явно порвали при том же демонтаже. Заставил их записать все в заказ-наряд и потребовал привести в надлежащий вид. Рулевой наконечник согласились заменить, а трещины в опорах предложили заварить аргоном - типа и так можно ездить а уж если заварить все вообще шикарно будет. Менять их конечно же отказались. Уехал я от них и позвонил официалам. Те сразу сказали, что готовы дать бумагу, что эксплуатация авто с такими дефектами подвески опасна для жизни и они не рекомендуют ее использовать до замены поврежденных деталей. Звоню обратно уже их директору с вопросом писать официальную претензию и обращаться в суд или они все же заменят мне то что разломали. Он в очередной раз обещает перезвонить и естественно этого не делает. Перезваниваю сам - мы как раз вас набираем) Да наш косяк все исправим претензию писать не надо. Теперь сижу жду развязки.

Теперь про тот рычаг который менять не надо. Я когда его увидел сильно удивился. То что я его менял полгода назад в принципе ничего не значит, но я ожидал увидеть его в лучшем виде. На самом деле там не просто порвался пыльник а его почти что нет на 50%. С такими повреждениями ему жить от силы месяц даже если он нигде не скрипит и не люфтит. Любой нормальный слесарь первым делом бы забраковал именно этот рычаг а уже потом стал бы проверять все остальные. К слову гарантия на все работы -1 месяц.

Короче, я никому не рекомендую там ремонтироваться - уровень технологии и ответственности при выполнении работ даже с гаражным сервисом не сравнится - максимум мойка.
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al_yashkov
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 май 2013, 15:37

Re: Технический центр "АвтоПрестиж"

Сообщение al_yashkov » 14 июн 2013, 16:05

Продолжим... Кулаки они заказали с моей доплатой (правда новые) рычаг я купил сам. Установили, сход развал опять не сделали, делал в другом месте. Ну думаю все отмучился. Так нет через день заметил что есть стуки в подвеске при проезде препятствий даже на самой низкой скорости. Поехал на диагностику в другой сервис. Не без труда обнаружили что новый рычаг, который я купил не затянут со стороны балки. В итоге стуки и если бы не полез еще один мертвый рычаг через пару недель.

Короче в этот быдло-сервис ездить категорически нельзя, если не хотите расстаться со своей машиной. Ущерба при ремонте эти "ненатуралы" наносят больше чем восстанавливают. Руководство к претензиям такого рода по качеству пожимают плечами: - "всем мил не будешь". Достойно, понятно хоть почему слесаря идиоты при таком начальстве...

Марушечка писал(а):
vovan13 писал(а):Господа!!! кто нибудь ремонтировался или пользовался услугами "АвтоПрестижа" ???? как там вообще ремонтируют??? вот есть желание туда отправить своего боевого коня на ремонт?? http://www.avtoprestij62.ru/


Нашла на максикарте СТО "Автопрестиж": http://www.maxikarta.ru/rzn/avtoprestizh_2/559558.
Речь идет о нем?


Да о нем хотя маркер не совсем точен
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Blush
Гость RZN.info
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 13 сен 2006, 15:00

Re: Технический центр "АвтоПрестиж"

Сообщение Blush » 14 июн 2013, 16:50

al_yashkov писал(а):Ущерба при ремонте эти "ненатуралы" наносят больше чем восстанавливают.

Я так рад, что 3 года назад, когда перебирал коробку у них, там видать ещё были ответственные люди - пока не развалилась.
А потом да, всё страшнее и страшнее пошло, диагностику они там вообще безответственно проводят - бери мол да покупай, за много денег, такую вот деталь, у нас в наличии кстати есть. А потом глядь на другом сервисе или вовсе сам - а дело то вообще не в той детали!
Стекло мне лобовое меняли , года полтора назад, осенью, весной растеплелось и пошли протечки в дождь - раз пять приезжал к ним потом, так и не устранили. У нас мол на мойке оно не протекает и всё ок - приезжал в дождь непосредственно, что бы наглядно - бесполезняк. Ну после этого и завязал совсем ездить к ним.
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dtrinin
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 сен 2013, 18:10

Re: Технический центр "АвтоПрестиж"

Сообщение dtrinin » 11 сен 2013, 19:06

Blush писал(а):
al_yashkov писал(а):А потом да, всё страшнее и страшнее пошло, диагностику они там вообще безответственно проводят - бери мол да покупай, за много денег, такую вот деталь, у нас в наличии кстати есть. А потом глядь на другом сервисе или вовсе сам - а дело то вообще не в той детали!автовыкуп срочно,выкуп автомобилей,срочный выкуп авто,выкуп аварийных и битых авто в спб.автоскупка,скупка автомобилей,скупка битых и аварийных авто.автосервис спб,покраска бампера,покраска автомобиля.покраска кузова автомобиля,полная покраска,локальная покраска автомобиля,покраска авто спб.кузовной ремонт автомобиля спб,кузовные работы,ремонт автомобилей недорого в санкт-петербурге,иномарок,ваз.аэрография цены,рисунок на авто,аэрография на автомобилях и мотоциклах в санкт-петербурге.кузовной ремонт автомобиля,автосервис саманд,ремонт авто,покраска автомобиля спб,автозапчасти на заказ,техническое обслуживание и диагностика американских автомобилей,эвакуатор санкт-петербург.запчасти саманд,заказать запчасти на саманд,автосервис саманд,ремонт автомобилей саманд,техническое обслуживание samand.заказ газели,грузоперевозки,перевозка,переезды,перевозка мебели,грузоперевозки спб и по россии.стоимость и цены на грузоперевозки в спб.заказать квартирный переезд недорого в спб,переезд квартиры под ключ,грузчики.заказать недорогой дачный переезд в спб.отдых в карелии,туры на квадроциклах,цены на прогулки на квадроциклах,карелия,активный отдых на выходные из москвы,спб,аренда квадроцикдов и снегоходов,экстрим туры выходного дня.[size=1]аренда автовышки,цены на аренду вышки,аренда автовышек.

тоже не понравилось,развернулся и уехал :?
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Технический центр "АвтоПрестиж"

Сообщение Antipov » 08 апр 2016, 14:36

Появилась необходимость поменять задние колодки. Считая, что у официала будет дорого - сразу начал искать сторонний сервис. Позвонил в тот сервис (маленький), где раньше обслуживали свой Фиат. Там назвали цену в 700 рублей. Но они в февральские праздники (дело было в феврале) не работали, а откладывать еще на неделю не хотелось. Вспомнил об Автопрестиже. Там мы на фиате техосмотр делали 1,5-2 года назад. Сервис крупный, постов 8-10 у них, мойка, кузовной цех. Позвонил им. Оказалось, работают прям 23 февраля, цену назвали в 900 рублей. Ну ОК, думаю, нормально, записывайте на 11:00.
Позвонил для интересу официалам - сколько, говорю, стоить будет замена? Они мне - 880 рублей.
Прикинул - перезаписываться не охота, ехать к официалам дальше, да еще официалы заставят машину мыть - это +150 рублей. Нафиг, думаю, сделаю в Автопрестиже.

Приезжаем в автоперстиж, они нам - "мойте машину". 140 рублей. На мойке - загорелые азиаты, выписали мне квитанцию уже на 180. Типа "Машин большой, поэтому дароже!". Машину тупо облили из кёрхера, даже без пены. Потом на улице, как вода стекла - на машине остались не просто разводы, а несмытая грязь.
У дилера на мойке за 150 рублей душ с пеной делают, машина после этого чистенькая, разве что не протирают. Не то, чтобы нам так сильно была нужна чистота - оттепель, слякоть, один хрен после выезда с мойки вся машина через 10 минут станет чумазой. Но обидно, платишь деньги за кое-как сделанную работу.
Справедливости ради, в счет все-таки вписали 140 рублей за мойку. То ли потому что мы наругались, то ли еще почему.

Дальше подошло наше время записи (11:00). Нам говорят - ждите. Только в 11:40-11:50 нам скомандовали загонять машину в бокс. Мастер пообещал 30 минут, но по факту ковырялся минут 45.

Итого: времени потрачено на час больше, чем мы рассчитывали. Уплачено столько же, сколько и у официалов. Услуги оказаны менее качественно. Из плюсов - мы попросили сделать диагностику подвести (300 рублей), чтобы подтвердить диагноз Оофициалов об убитых опорных подшипниках. Если б не диагностика подвески - вообще никакого смысла связываться с Автопрестижем не было бы. Цена сопоставимая, как оказалось. Плюс приемщик у ОД дает талончик на бесплатный кофе. Можно попить в кафе рядом, пока машину ждешь. Мелочь, а приятно!

Правда, в счете замена колодок уже стояла за 700 рублей, а не за 900. То ли нам по телефону не ту цену назвали, то ли девочка обсчиталась когда счет делала. То ли сделали скидку в связи с заказом диагностики подвески, не знаю.
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Roberthorgo
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
Откуда: Slovenia
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Натяжные потолки в Сальске

Сообщение Roberthorgo » 24 минуты назад

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