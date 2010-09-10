Технический центр "АвтоПрестиж"
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Технический центр "АвтоПрестиж"
Ремонтировался у них и поначалу впечатление было очень положительным.
Особенно порадовала бесплатная диагностика подвески.
Потом диагностика перестала быть бесплатной.
Потом начал замечать косяки с ценообразованием. Дошло до того, что у официалов рено я помыл кондиционер дешевле чем предлагали в престиже. При этом престиж на три звонка сгенерировал три разные цены.
Попросил однажды заменить салонные фильтры за компанию с другими работами. Их менять не сложно, хотя и морочно - надо дворники выставить в верхнее положение и двигатель выключить - тогда доступ к люкам рычаги не загораживают. Эти перцы выставили за замену фильтров полторы штуки почти, вроде как они под это дело механизм дворников снимали, в каком то мануале прочитали типа. Цену удалось сбить до 1100 после демонстрации элементарного доступа, но не меньше.
Потом начались косяки с качеством - то одно, то другое, плюнул на этот сервис когда обнаружил неприкрученные шланги кондиционера, после визита к ним.
Нахрен - у официалов хоть и далеко, дорого и долго, за то без косяков и манипуляций с ценой.
Особенно порадовала бесплатная диагностика подвески.
Потом диагностика перестала быть бесплатной.
Потом начал замечать косяки с ценообразованием. Дошло до того, что у официалов рено я помыл кондиционер дешевле чем предлагали в престиже. При этом престиж на три звонка сгенерировал три разные цены.
Попросил однажды заменить салонные фильтры за компанию с другими работами. Их менять не сложно, хотя и морочно - надо дворники выставить в верхнее положение и двигатель выключить - тогда доступ к люкам рычаги не загораживают. Эти перцы выставили за замену фильтров полторы штуки почти, вроде как они под это дело механизм дворников снимали, в каком то мануале прочитали типа. Цену удалось сбить до 1100 после демонстрации элементарного доступа, но не меньше.
Потом начались косяки с качеством - то одно, то другое, плюнул на этот сервис когда обнаружил неприкрученные шланги кондиционера, после визита к ним.
Нахрен - у официалов хоть и далеко, дорого и долго, за то без косяков и манипуляций с ценой.
Re: Технический центр "АвтоПрестиж"
Blush писал(а):Цену удалось сбить до 1100 после демонстрации элементарного доступа, но не меньше.
У меня элементарно через бардачок меняется(две защелки отстегнуть), стоит это удовольствие 800 рублей, у официалов)).
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
Re: Технический центр "АвтоПрестиж"
rescuer писал(а):Blush писал(а):Цену удалось сбить до 1100 после демонстрации элементарного доступа, но не меньше.
У меня элементарно через бардачок меняется(две защелки отстегнуть), стоит это удовольствие 800 рублей, у официалов)).
Ну не знаю, как там было бы у реновских офицалов, но у обычного сервиса больше тысячи за 8 открученых шурупов, при том без уведомления что работа выходит недешёвая... Да и у официалов небось не дороже вышло бы.
Они ещё манеру имеют типа "ну тут недорого будет" или "трудно сразу сказать" , а потом получаются сюрпризы.
Короче, я от престижа отказался.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 00:37
Re: Технический центр "АвтоПрестиж"
Был опыт посещения данного техцентра. Был шум под капотом.. Автопрестиж диагностировал: износились подшипники генератора и натяжной ролик навесного. Спросил цену работ. Ответ: 600 ролик и 1500(прибл) работа по генератору. Потом посмотрели ролик(копались вдвоем минут 20),сказали,чтобы его заменить нужно вынимать двигатель и стоить это будет ещё 1500. Нет,ну не бред ли? Засомневался,поехал к знакомому мастеру. Скинули с генератора ремень - шум не ушёл. Вывод - с генератором всё отлично. Потом нашли подтекающий антифриз - оказалось это помпа накрылась и шум от неё. А ролик поменяли открутив один болт и оттянув натяжной механизм.
То есть по факту Автопрестиж: 1) Ошибся в диагностике,что могло вылиться мне в 1,5к рублей В НИКУДА 2) + хотели одурачить с роликом,за замену которого в итоге отдал 200 рублей.
Вывод: не вернусь и никому не посоветую.
PS: Перед этим регулировал у них сход развал,тк резина неравномерно стиралась. Вначале спросил сколько стоит эта услуга,чётко сказал - сход-развал. Сказали 900. После окончания работ запросили 1250. Спрашиваю - почему? Ответ: ну мы же вам и развал сделали,а не только схождение... Я думаю всем всё понятно?
То есть по факту Автопрестиж: 1) Ошибся в диагностике,что могло вылиться мне в 1,5к рублей В НИКУДА 2) + хотели одурачить с роликом,за замену которого в итоге отдал 200 рублей.
Вывод: не вернусь и никому не посоветую.
PS: Перед этим регулировал у них сход развал,тк резина неравномерно стиралась. Вначале спросил сколько стоит эта услуга,чётко сказал - сход-развал. Сказали 900. После окончания работ запросили 1250. Спрашиваю - почему? Ответ: ну мы же вам и развал сделали,а не только схождение... Я думаю всем всё понятно?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 май 2013, 15:37
Re: Технический центр "АвтоПрестиж"
Качество отвратительное.
Ну про то что раз пять обещали позвонить по разным вопросам и ни разу не перезванивали говорить не будем.
Приехал диагностировать подвеску, забраковали передние опорные подшипники и стойки заднего стабилизатора. Также сказали что на одном рычаге порвался пыльник но его менять не нужно типа он еще походит (об этом отдельно в конце). Купил все что сказали приехал менять, заодно привез комплект колес с летней резиной чтобы просто перекинули, все равно снимать все будут. После замены забираю машину - внешне все нормально, не считая того что за колеса взяли деньги - ну и хрен с ним не так много, но даже не проверили давление. Пришлось их снова просить и подкачивать, были существенные расхождения.
Вечером замечаю что при езде руль при прямых колесах смотрит на 10 градусов вправо - однозначно сбили схождение. При этом перед ремонтом утверждали, как собственно и должно быть, что при замене опорников ничего меняться не должно. Утром приехал обратно в сервис - признались, что когда снимали амортизатор пришлось долбить кувалдой!!! по поворотному кулаку (а он силуминовый) ну и естественно сбили все углы. Вопрос - почему выпустили и отдали машину с явно сбитым схождением и даже не предупредили об этом повис в воздухе!!! Дальше еще интереснее. Сделать сход-развал отказались потому что на их стенде бмв почему то не регулируется, что же это за стенд такой. Позвонили в какой то другой сервис договорились сделать у них. Поехал я туда, сервис и оборудование прямо скажем допотопное но как то отрегулировали схождение за мои деньги разумеется. Там же удалось посмотреть под машину и понять как же они собственно снимали мои амортизаторы. На обоих поворотных опорах явные следы (вмятины) от кувалды. В местах крепления рулевых наконечников есть даже трещины по силумину. Ну все думаю приплыли. Поехал обратно показывать это безобразие. Подняли на подъемник, мастер поглядел - ну да кувалдой работали,а что оно не снималось то само. Заодно нашли еще один рваный пыльник на рулевом наконечнике, который явно порвали при том же демонтаже. Заставил их записать все в заказ-наряд и потребовал привести в надлежащий вид. Рулевой наконечник согласились заменить, а трещины в опорах предложили заварить аргоном - типа и так можно ездить а уж если заварить все вообще шикарно будет. Менять их конечно же отказались. Уехал я от них и позвонил официалам. Те сразу сказали, что готовы дать бумагу, что эксплуатация авто с такими дефектами подвески опасна для жизни и они не рекомендуют ее использовать до замены поврежденных деталей. Звоню обратно уже их директору с вопросом писать официальную претензию и обращаться в суд или они все же заменят мне то что разломали. Он в очередной раз обещает перезвонить и естественно этого не делает. Перезваниваю сам - мы как раз вас набираем) Да наш косяк все исправим претензию писать не надо. Теперь сижу жду развязки.
Теперь про тот рычаг который менять не надо. Я когда его увидел сильно удивился. То что я его менял полгода назад в принципе ничего не значит, но я ожидал увидеть его в лучшем виде. На самом деле там не просто порвался пыльник а его почти что нет на 50%. С такими повреждениями ему жить от силы месяц даже если он нигде не скрипит и не люфтит. Любой нормальный слесарь первым делом бы забраковал именно этот рычаг а уже потом стал бы проверять все остальные. К слову гарантия на все работы -1 месяц.
Короче, я никому не рекомендую там ремонтироваться - уровень технологии и ответственности при выполнении работ даже с гаражным сервисом не сравнится - максимум мойка.
Ну про то что раз пять обещали позвонить по разным вопросам и ни разу не перезванивали говорить не будем.
Приехал диагностировать подвеску, забраковали передние опорные подшипники и стойки заднего стабилизатора. Также сказали что на одном рычаге порвался пыльник но его менять не нужно типа он еще походит (об этом отдельно в конце). Купил все что сказали приехал менять, заодно привез комплект колес с летней резиной чтобы просто перекинули, все равно снимать все будут. После замены забираю машину - внешне все нормально, не считая того что за колеса взяли деньги - ну и хрен с ним не так много, но даже не проверили давление. Пришлось их снова просить и подкачивать, были существенные расхождения.
Вечером замечаю что при езде руль при прямых колесах смотрит на 10 градусов вправо - однозначно сбили схождение. При этом перед ремонтом утверждали, как собственно и должно быть, что при замене опорников ничего меняться не должно. Утром приехал обратно в сервис - признались, что когда снимали амортизатор пришлось долбить кувалдой!!! по поворотному кулаку (а он силуминовый) ну и естественно сбили все углы. Вопрос - почему выпустили и отдали машину с явно сбитым схождением и даже не предупредили об этом повис в воздухе!!! Дальше еще интереснее. Сделать сход-развал отказались потому что на их стенде бмв почему то не регулируется, что же это за стенд такой. Позвонили в какой то другой сервис договорились сделать у них. Поехал я туда, сервис и оборудование прямо скажем допотопное но как то отрегулировали схождение за мои деньги разумеется. Там же удалось посмотреть под машину и понять как же они собственно снимали мои амортизаторы. На обоих поворотных опорах явные следы (вмятины) от кувалды. В местах крепления рулевых наконечников есть даже трещины по силумину. Ну все думаю приплыли. Поехал обратно показывать это безобразие. Подняли на подъемник, мастер поглядел - ну да кувалдой работали,а что оно не снималось то само. Заодно нашли еще один рваный пыльник на рулевом наконечнике, который явно порвали при том же демонтаже. Заставил их записать все в заказ-наряд и потребовал привести в надлежащий вид. Рулевой наконечник согласились заменить, а трещины в опорах предложили заварить аргоном - типа и так можно ездить а уж если заварить все вообще шикарно будет. Менять их конечно же отказались. Уехал я от них и позвонил официалам. Те сразу сказали, что готовы дать бумагу, что эксплуатация авто с такими дефектами подвески опасна для жизни и они не рекомендуют ее использовать до замены поврежденных деталей. Звоню обратно уже их директору с вопросом писать официальную претензию и обращаться в суд или они все же заменят мне то что разломали. Он в очередной раз обещает перезвонить и естественно этого не делает. Перезваниваю сам - мы как раз вас набираем) Да наш косяк все исправим претензию писать не надо. Теперь сижу жду развязки.
Теперь про тот рычаг который менять не надо. Я когда его увидел сильно удивился. То что я его менял полгода назад в принципе ничего не значит, но я ожидал увидеть его в лучшем виде. На самом деле там не просто порвался пыльник а его почти что нет на 50%. С такими повреждениями ему жить от силы месяц даже если он нигде не скрипит и не люфтит. Любой нормальный слесарь первым делом бы забраковал именно этот рычаг а уже потом стал бы проверять все остальные. К слову гарантия на все работы -1 месяц.
Короче, я никому не рекомендую там ремонтироваться - уровень технологии и ответственности при выполнении работ даже с гаражным сервисом не сравнится - максимум мойка.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 май 2013, 15:37
Re: Технический центр "АвтоПрестиж"
Продолжим... Кулаки они заказали с моей доплатой (правда новые) рычаг я купил сам. Установили, сход развал опять не сделали, делал в другом месте. Ну думаю все отмучился. Так нет через день заметил что есть стуки в подвеске при проезде препятствий даже на самой низкой скорости. Поехал на диагностику в другой сервис. Не без труда обнаружили что новый рычаг, который я купил не затянут со стороны балки. В итоге стуки и если бы не полез еще один мертвый рычаг через пару недель.
Короче в этот быдло-сервис ездить категорически нельзя, если не хотите расстаться со своей машиной. Ущерба при ремонте эти "ненатуралы" наносят больше чем восстанавливают. Руководство к претензиям такого рода по качеству пожимают плечами: - "всем мил не будешь". Достойно, понятно хоть почему слесаря идиоты при таком начальстве...
Да о нем хотя маркер не совсем точен
Короче в этот быдло-сервис ездить категорически нельзя, если не хотите расстаться со своей машиной. Ущерба при ремонте эти "ненатуралы" наносят больше чем восстанавливают. Руководство к претензиям такого рода по качеству пожимают плечами: - "всем мил не будешь". Достойно, понятно хоть почему слесаря идиоты при таком начальстве...
Марушечка писал(а):vovan13 писал(а):Господа!!! кто нибудь ремонтировался или пользовался услугами "АвтоПрестижа" ???? как там вообще ремонтируют??? вот есть желание туда отправить своего боевого коня на ремонт?? http://www.avtoprestij62.ru/
Нашла на максикарте СТО "Автопрестиж": http://www.maxikarta.ru/rzn/avtoprestizh_2/559558.
Речь идет о нем?
Да о нем хотя маркер не совсем точен
Re: Технический центр "АвтоПрестиж"
al_yashkov писал(а):Ущерба при ремонте эти "ненатуралы" наносят больше чем восстанавливают.
Я так рад, что 3 года назад, когда перебирал коробку у них, там видать ещё были ответственные люди - пока не развалилась.
А потом да, всё страшнее и страшнее пошло, диагностику они там вообще безответственно проводят - бери мол да покупай, за много денег, такую вот деталь, у нас в наличии кстати есть. А потом глядь на другом сервисе или вовсе сам - а дело то вообще не в той детали!
Стекло мне лобовое меняли , года полтора назад, осенью, весной растеплелось и пошли протечки в дождь - раз пять приезжал к ним потом, так и не устранили. У нас мол на мойке оно не протекает и всё ок - приезжал в дождь непосредственно, что бы наглядно - бесполезняк. Ну после этого и завязал совсем ездить к ним.
Re: Технический центр "АвтоПрестиж"
Blush писал(а):al_yashkov писал(а):А потом да, всё страшнее и страшнее пошло, диагностику они там вообще безответственно проводят - бери мол да покупай, за много денег, такую вот деталь, у нас в наличии кстати есть. А потом глядь на другом сервисе или вовсе сам - а дело то вообще не в той детали!автовыкуп срочно,выкуп автомобилей,срочный выкуп авто,выкуп аварийных и битых авто в спб.автоскупка,скупка автомобилей,скупка битых и аварийных авто.автосервис спб,покраска бампера,покраска автомобиля.покраска кузова автомобиля,полная покраска,локальная покраска автомобиля,покраска авто спб.кузовной ремонт автомобиля спб,кузовные работы,ремонт автомобилей недорого в санкт-петербурге,иномарок,ваз.аэрография цены,рисунок на авто,аэрография на автомобилях и мотоциклах в санкт-петербурге.кузовной ремонт автомобиля,автосервис саманд,ремонт авто,покраска автомобиля спб,автозапчасти на заказ,техническое обслуживание и диагностика американских автомобилей,эвакуатор санкт-петербург.запчасти саманд,заказать запчасти на саманд,автосервис саманд,ремонт автомобилей саманд,техническое обслуживание samand.заказ газели,грузоперевозки,перевозка,переезды,перевозка мебели,грузоперевозки спб и по россии.стоимость и цены на грузоперевозки в спб.заказать квартирный переезд недорого в спб,переезд квартиры под ключ,грузчики.заказать недорогой дачный переезд в спб.отдых в карелии,туры на квадроциклах,цены на прогулки на квадроциклах,карелия,активный отдых на выходные из москвы,спб,аренда квадроцикдов и снегоходов,экстрим туры выходного дня.[size=1]аренда автовышки,цены на аренду вышки,аренда автовышек.
тоже не понравилось,развернулся и уехал
-
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Технический центр "АвтоПрестиж"
Появилась необходимость поменять задние колодки. Считая, что у официала будет дорого - сразу начал искать сторонний сервис. Позвонил в тот сервис (маленький), где раньше обслуживали свой Фиат. Там назвали цену в 700 рублей. Но они в февральские праздники (дело было в феврале) не работали, а откладывать еще на неделю не хотелось. Вспомнил об Автопрестиже. Там мы на фиате техосмотр делали 1,5-2 года назад. Сервис крупный, постов 8-10 у них, мойка, кузовной цех. Позвонил им. Оказалось, работают прям 23 февраля, цену назвали в 900 рублей. Ну ОК, думаю, нормально, записывайте на 11:00.
Позвонил для интересу официалам - сколько, говорю, стоить будет замена? Они мне - 880 рублей.
Прикинул - перезаписываться не охота, ехать к официалам дальше, да еще официалы заставят машину мыть - это +150 рублей. Нафиг, думаю, сделаю в Автопрестиже.
Приезжаем в автоперстиж, они нам - "мойте машину". 140 рублей. На мойке - загорелые азиаты, выписали мне квитанцию уже на 180. Типа "Машин большой, поэтому дароже!". Машину тупо облили из кёрхера, даже без пены. Потом на улице, как вода стекла - на машине остались не просто разводы, а несмытая грязь.
У дилера на мойке за 150 рублей душ с пеной делают, машина после этого чистенькая, разве что не протирают. Не то, чтобы нам так сильно была нужна чистота - оттепель, слякоть, один хрен после выезда с мойки вся машина через 10 минут станет чумазой. Но обидно, платишь деньги за кое-как сделанную работу.
Справедливости ради, в счет все-таки вписали 140 рублей за мойку. То ли потому что мы наругались, то ли еще почему.
Дальше подошло наше время записи (11:00). Нам говорят - ждите. Только в 11:40-11:50 нам скомандовали загонять машину в бокс. Мастер пообещал 30 минут, но по факту ковырялся минут 45.
Итого: времени потрачено на час больше, чем мы рассчитывали. Уплачено столько же, сколько и у официалов. Услуги оказаны менее качественно. Из плюсов - мы попросили сделать диагностику подвести (300 рублей), чтобы подтвердить диагноз Оофициалов об убитых опорных подшипниках. Если б не диагностика подвески - вообще никакого смысла связываться с Автопрестижем не было бы. Цена сопоставимая, как оказалось. Плюс приемщик у ОД дает талончик на бесплатный кофе. Можно попить в кафе рядом, пока машину ждешь. Мелочь, а приятно!
Правда, в счете замена колодок уже стояла за 700 рублей, а не за 900. То ли нам по телефону не ту цену назвали, то ли девочка обсчиталась когда счет делала. То ли сделали скидку в связи с заказом диагностики подвески, не знаю.
Позвонил для интересу официалам - сколько, говорю, стоить будет замена? Они мне - 880 рублей.
Прикинул - перезаписываться не охота, ехать к официалам дальше, да еще официалы заставят машину мыть - это +150 рублей. Нафиг, думаю, сделаю в Автопрестиже.
Приезжаем в автоперстиж, они нам - "мойте машину". 140 рублей. На мойке - загорелые азиаты, выписали мне квитанцию уже на 180. Типа "Машин большой, поэтому дароже!". Машину тупо облили из кёрхера, даже без пены. Потом на улице, как вода стекла - на машине остались не просто разводы, а несмытая грязь.
У дилера на мойке за 150 рублей душ с пеной делают, машина после этого чистенькая, разве что не протирают. Не то, чтобы нам так сильно была нужна чистота - оттепель, слякоть, один хрен после выезда с мойки вся машина через 10 минут станет чумазой. Но обидно, платишь деньги за кое-как сделанную работу.
Справедливости ради, в счет все-таки вписали 140 рублей за мойку. То ли потому что мы наругались, то ли еще почему.
Дальше подошло наше время записи (11:00). Нам говорят - ждите. Только в 11:40-11:50 нам скомандовали загонять машину в бокс. Мастер пообещал 30 минут, но по факту ковырялся минут 45.
Итого: времени потрачено на час больше, чем мы рассчитывали. Уплачено столько же, сколько и у официалов. Услуги оказаны менее качественно. Из плюсов - мы попросили сделать диагностику подвести (300 рублей), чтобы подтвердить диагноз Оофициалов об убитых опорных подшипниках. Если б не диагностика подвески - вообще никакого смысла связываться с Автопрестижем не было бы. Цена сопоставимая, как оказалось. Плюс приемщик у ОД дает талончик на бесплатный кофе. Можно попить в кафе рядом, пока машину ждешь. Мелочь, а приятно!
Правда, в счете замена колодок уже стояла за 700 рублей, а не за 900. То ли нам по телефону не ту цену назвали, то ли девочка обсчиталась когда счет делала. То ли сделали скидку в связи с заказом диагностики подвески, не знаю.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
- Откуда: Slovenia
- Контактная информация:
Натяжные потолки в Сальске
п»їРџР»Р°СЃС‚РёРєРѕРІС‹Рµ РѕРєРЅР° РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
РњРѕРЅС‚Р°Р¶ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєР° РїР»Р°СЃС‚РёРєРѕРІС‹С… РѕРєРѕРЅ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ С„РёСЂРјР° Р’Р°С€Рё РќРѕРІС‹Рµ РћРєРЅР°
Р—Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РЅРµРґРѕСЂРѕРіРёРµ СЂРѕР»СЊСЃРёСЃС‚РµРјС‹ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Р‘Р°Р»РєРѕРЅС‹ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
РњРѕРЅС‚Р°Р¶ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєР° РїР»Р°СЃС‚РёРєРѕРІС‹С… РѕРєРѕРЅ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ С„РёСЂРјР° Р’Р°С€Рё РќРѕРІС‹Рµ РћРєРЅР°
Р—Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РЅРµРґРѕСЂРѕРіРёРµ СЂРѕР»СЊСЃРёСЃС‚РµРјС‹ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Р‘Р°Р»РєРѕРЅС‹ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Вернуться в «Автосалоны и сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя