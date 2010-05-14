Подарок выпускнику, 12-25 мая
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Подарок выпускнику, 12-25 мая
Фонд "ДетскиеДомикиРязань" и оператор сотовой связи "Билайн" приглашает Вас к участию в благотворительной акции по сбору наборов необходимого для выпускников школ-интернатов Рязанской области.
В ходе акции будет собран набор выпускника, с которым ребята потом смогут поехать учиться в училища и колледжи.
Дело в том, что государство обеспечивает выходным пособием только сирот, а так называемые социальные сироты, у которые есть родители, приезжают в училища и колледжи часто без самого необходимого. В бюджете неблагополучных семей не находится средств на нужды детей.
Мы составили примерный список вещей, необходимых выпускникам:
полотенце
шампунь
з.паста
з.щетка
дезодорант
станок, пенка
прокладки
тетрадь 48л
ручки
карандаши
линейки
В течение акции можно приносить подарки для выпускников в центрах экспресс-обслуживания "Билайн" и оставлять в специальной корзине.
Адреса центров обсулуживания "Билайн", где можно оставить подарки:
ул. Урицкого, 46
ул. Гоголя, 42 (м-н "Роща")
ул. Полетаева, 33/67 (напротив Полетаевского рынка)
ул. Вокзальная, 11 (рядом с гостиницей "Первомайская")
Московское шоссе, д.5а ("Барс")
ул. Интернациональная, 16 (ост.3 квартал)
ул.Октябрьская, 55 ("Барс")
ул. Сельских строителей, д.3ж ("Сорока")
ул.Новоселов, 17 (рядом с ТЦ "21 век")
Шацк, пл. Красная, 24
Сараи, ул. Ленина, 192а
В ходе акции будет собран набор выпускника, с которым ребята потом смогут поехать учиться в училища и колледжи.
Дело в том, что государство обеспечивает выходным пособием только сирот, а так называемые социальные сироты, у которые есть родители, приезжают в училища и колледжи часто без самого необходимого. В бюджете неблагополучных семей не находится средств на нужды детей.
Мы составили примерный список вещей, необходимых выпускникам:
полотенце
шампунь
з.паста
з.щетка
дезодорант
станок, пенка
прокладки
тетрадь 48л
ручки
карандаши
линейки
В течение акции можно приносить подарки для выпускников в центрах экспресс-обслуживания "Билайн" и оставлять в специальной корзине.
Адреса центров обсулуживания "Билайн", где можно оставить подарки:
ул. Урицкого, 46
ул. Гоголя, 42 (м-н "Роща")
ул. Полетаева, 33/67 (напротив Полетаевского рынка)
ул. Вокзальная, 11 (рядом с гостиницей "Первомайская")
Московское шоссе, д.5а ("Барс")
ул. Интернациональная, 16 (ост.3 квартал)
ул.Октябрьская, 55 ("Барс")
ул. Сельских строителей, д.3ж ("Сорока")
ул.Новоселов, 17 (рядом с ТЦ "21 век")
Шацк, пл. Красная, 24
Сараи, ул. Ленина, 192а
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
Ну вот и здесь до 25...
To me all the same that you think of me
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
Акция закончилась. Собрано не очень много.
Несмотря на то, что Рельеф-центр передали нам 21 коробку всякой всячины (канцтоваров)! Но для выпускников там коробки 3 всего - тетради. Остальное - много коробок цв.карандашей, гуашь, альбомы, канц.клей - будут переданы в интернаты.
Отдельное спасибо Васе за то, что смог все забрать и перетащить на 2 этаж (не дал мне заболеть окончательно ).
Еще нужны: полотенца, мыло, станки, прокладки, шампунь, дезодоранты. Если можете передать - звоните, пишите.
Актуально до 2 июня!
Несмотря на то, что Рельеф-центр передали нам 21 коробку всякой всячины (канцтоваров)! Но для выпускников там коробки 3 всего - тетради. Остальное - много коробок цв.карандашей, гуашь, альбомы, канц.клей - будут переданы в интернаты.
Отдельное спасибо Васе за то, что смог все забрать и перетащить на 2 этаж (не дал мне заболеть окончательно ).
Еще нужны: полотенца, мыло, станки, прокладки, шампунь, дезодоранты. Если можете передать - звоните, пишите.
Актуально до 2 июня!
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
- Селиванова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:27
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
Последний раз редактировалось Селиванова 27 май 2010, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
- Селиванова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:27
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
в набор входит: сумка -1, мыло - 1, з.щетка-1, платочек красивый - 1. косметичка-1, с содержимым: пилочка - 1, лак для ногтей - 1, тушь -1, карандаш для глаз - 1, тени - 1, блеск для губ с карандашом - 1, пробники парфюма - 3. может подсыплю еще пробников помад если Женя сегодня принесет. ))))
- Селиванова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:27
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
Все из подаренного нам сотрудниками Avon (Яна) и Oriflame (Анна). как всегда спасибо.
- Селиванова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:27
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
Подарки для выпускниц Мосоловского интерната были усилены зонтиком и одноразовым фотиком, в косметички добавила блеск и карандаши для глаз. Еще подготовила косметические наборы для 4 выпускниц из Скопинского интерната, которые Инна завтра отвезет. В этот раз в набор входят: косметичка - 1, тушь-1, карандаш для глаз - 2, карандаш для губ-1, тональник - 1, тени - 2, блеск для губ - 1, помада - 1, основа под макияж - 1, лак для ногтей - 1, пробники парфюма - 2, платочек красивый -1.
На этот раз в наборы вошли косметические средства предоставленные нам магазинами ЛЭтуаль, так что девчонки смогут попробовать на себе косметику известных мировых производителей Givenchy, Sephora, Guerlain, CD и др. За что сотрудникам ЛЭтуаль и лично Екатерине огромное спасибо.
На этот раз в наборы вошли косметические средства предоставленные нам магазинами ЛЭтуаль, так что девчонки смогут попробовать на себе косметику известных мировых производителей Givenchy, Sephora, Guerlain, CD и др. За что сотрудникам ЛЭтуаль и лично Екатерине огромное спасибо.
- Селиванова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:27
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
Инн, ты успела подарки вручить? Кстати Женя Красовская спрашивает, а можно проводить мастер-классы в летних лагерях, когда интернатские туда выезжают?
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
10 июня я отвезла на выпускной подарки выпускникам в Мосоловскую ШИ.
С теплыми словами отдала ребятам пакеты. Очень хорошие выпускники в этом выпуске, ответственные, взрослые такие. Очень жаль, что они все хотят пойти в 3 ПТУ, а не хотя бы в колледж. Ведь даже по общению - колледж вполне могли бы потянуть... Но тут нужен еще колледж с общежитием. А таких очень немного.
Девочкам выпускницам передала сумки с косметичками. Также косметичка досталась еще одной старшей девочке.
По ссылке можно увидеть фото http://www.rzn.info/news/social/44183/
Ну а еще передали канцтовары от Рельефа, средства гигиены для девочек, сладости.
С теплыми словами отдала ребятам пакеты. Очень хорошие выпускники в этом выпуске, ответственные, взрослые такие. Очень жаль, что они все хотят пойти в 3 ПТУ, а не хотя бы в колледж. Ведь даже по общению - колледж вполне могли бы потянуть... Но тут нужен еще колледж с общежитием. А таких очень немного.
Девочкам выпускницам передала сумки с косметичками. Также косметичка досталась еще одной старшей девочке.
По ссылке можно увидеть фото http://www.rzn.info/news/social/44183/
Ну а еще передали канцтовары от Рельефа, средства гигиены для девочек, сладости.
Re: Подарок выпускнику, 12-25 мая
Также подарки были переданы 29 мая в Скопинский интернат. К сожалению, у меня заболел ребенок, и я лично не смогла поехать. Но к счастью, 28 мая была оказия в Скопин, и подарки были подарены выпускникам прямо на выпускной вечер!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 21:12
Подарок выпускнику 12 25 мая
А я еще подумал, как не везет людям, которые участвуют в каких-то местных мероприятиях, когда будут показывать самый грандиозный парад и потом тоже можно посмотреть что-то у нас. А тут вот набор в мазохисты.
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