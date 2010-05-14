Сообщение tochka » 14 май 2010, 21:17

Фонд "ДетскиеДомикиРязань" и оператор сотовой связи "Билайн" приглашает Вас к участию в благотворительной акции по сбору наборов необходимого для выпускников школ-интернатов Рязанской области.



В ходе акции будет собран набор выпускника, с которым ребята потом смогут поехать учиться в училища и колледжи.



Дело в том, что государство обеспечивает выходным пособием только сирот, а так называемые социальные сироты, у которые есть родители, приезжают в училища и колледжи часто без самого необходимого. В бюджете неблагополучных семей не находится средств на нужды детей.







Мы составили примерный список вещей, необходимых выпускникам:



полотенце

шампунь

з.паста

з.щетка

дезодорант

станок, пенка

прокладки

тетрадь 48л

ручки

карандаши

линейки





В течение акции можно приносить подарки для выпускников в центрах экспресс-обслуживания "Билайн" и оставлять в специальной корзине.



Адреса центров обсулуживания "Билайн", где можно оставить подарки:

ул. Урицкого, 46

ул. Гоголя, 42 (м-н "Роща")

ул. Полетаева, 33/67 (напротив Полетаевского рынка)

ул. Вокзальная, 11 (рядом с гостиницей "Первомайская")

Московское шоссе, д.5а ("Барс")

ул. Интернациональная, 16 (ост.3 квартал)

ул.Октябрьская, 55 ("Барс")

ул. Сельских строителей, д.3ж ("Сорока")

ул.Новоселов, 17 (рядом с ТЦ "21 век")

Шацк, пл. Красная, 24

Сараи, ул. Ленина, 192а