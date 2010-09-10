Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Blush
Гость RZN.info
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 13 сен 2006, 15:00

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение Blush » 20 авг 2012, 11:41

Был на Яблочкова. Не понравилось. Очень долго регистрируют, заставляют мыть машину в обязательном порядке. Обратно получать машину тоже очень долго. Вдобавок в регистратуре висит телевизор и передаёт какую-то тошниловку (ну у нас же нормально днём крутить про убийства и изначилования сериалы, чо), со скрипом удалось убедить переключить на музыку.

Менял резонатор, в процессе оборвали крепление глушителя (как потом выяснилось), появился неприятный звук, при повторном визите пытались сказать, что проблема не их, потом что-то сделали (позже выяснилось, что сдёрнули оборванное крепление с резинки на которой оно висело и довернули глушак). Через несколько километров звук опять сильно изменился в худшую сторону. На третьем визите высказал недовольство мастеру и тогда уж приварили обратно оборванное крепление и я смог нормально уехать.

Про криво проведённую диагностику подвески я к тому времени уж и не вспоминал.
Вернуться к началу
Nika Bu
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 май 2013, 23:25

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение Nika Bu » 26 май 2013, 23:46

Manowar писал(а):Привезли машину в сервис, HONDA CRV, была проблема с блоком управления (электрика). Так эти "профессианалы" по другому и неназавешь, зачем то полезли проверять масло в двигателе. Сказали что не нашли, щуп погнули и кое как вставили, замерили компрессию, в каждом цилиндре по нулям. Далее решили зажигание выставить, зачем не понял, выставили. Переставили ремень на другие зубья (ошиблись), загнули клапана. В заключении отписали, что масло в двигателе появилась каким то чудом и соответственно компрессия. Но смущает одно. Если есть компрессия, то почему же загнуты клапана?
Вот такие профессианалы работают в Автоимпорте. Нанимают людей с улици, дают ключ на 13 и вперед, зарабатывай. Такое ощущение что компания о имидже совсем не беспокоиться.
Вывод у меня один: какое руководство такие сотрудники.
Сервис неграмотных профессианалов.

Мне тоже очень не повезло в Автоимпорте с ЦРВишкой,нарвалась на откровенное мошенничество! До последнего момента обслуживалась в этом сервисе,но как то раз,заметила,что не горит ксенон в фаре.Обратилась в триклятый Автоимпорт."Мастер" 40-50 минут разбирал бампер и фару,потом сообщил,что мне крупно не повезло и сломался блок розжига ксенона.Я спрашиваю,могу ли я заказать эту запчасть в их магазине на 2 ом этаже (яблочково),на что он мне отвечает,что у него есть В НАЛИЧИЕ БЛОК РОЗЖИГА КСЕНОНА ОРИГИНАЛЬНЫЙ НА ПРАВУЮ ФАРУ ( тут я прям обалдела),Сказал,что все удовольствие 25000.У меня такой суммы с собой не было (и слава Богу),я прошу его собрать авто обратно(мастер очень расстроился,спрашивал,может кто-нибудь подвезет деньги 8) .Но я настояла на своем.Отдала 1000 за диагностику и попросила написать название запчасти в акте. В магазине запчастей узнала,что реальная стоимость такого блока 8000,стоимость работы в дилерском автосалоне около 700 рублей,заказала блок и приехала в Хонду.Мне опять машину разбирают,ставят новую ксеноновую лампочку и О БОЖЕ-она горит!блок розжига исправен.Вот так и осталась с ненужной запчастью за 8000(хорошо,хоть не за 25000!!!!)))))) .Больше всего убил цинизм-я была на 8ом месяце беременности-ничего святого !!!! Люди,будьте бдительны!!!!))))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение salabus » 27 май 2013, 01:20

Nika Bu писал(а):Отдала 1000 за диагностику и попросила написать название запчасти в акте.

Я бы как минимум вломился с этим актом (и с нарядом с Хонды) в администрацию Автоимпорта и потребовал:
1) Немедленных извинений;
2) Компенсации расходов и издержек;
3) Публичной порки "мастера".
Вернуться к началу
Аватара пользователя
volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение volgovod » 30 май 2013, 21:30

А кто-нибудь красил авто в Автоимпорте, который на Яблочкова, как результаты? По цене там дороговато, капот стоит 12 тысяч покрасить, дверь 8.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Вернуться к началу
walun
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 15:17

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение walun » 31 май 2013, 10:52

Мне красили крыло+порог+дверь года три назад, в цвет попали, ничего больше не испачкали)
Машину ту вижу периодически, краска не слезает и не вспучивается. Минус только один, отдали машину сильно пыльную, хотя отдавал чистую, после небольших препирательств помыли бесплатно)
Вернуться к началу
greg98
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 01:21

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение greg98 » 24 фев 2014, 22:15

ОЧЕНЬ ПЛОХО. Заехал как то в автоимпорт для замены масла, купленного в магазине автоимпорт на дзержинского 18. По акции замена масла бесплатно. Приехав в их автосервис на Яблочкова 5в они сказали что мне нужно помыть машину на их автомойке за 100 рублей. Я ответил что машину ради замены масла мыть не собираюсь т.к. на улице грязно и сразу после выезда машина опять станет грязной. На это они мне ответили что масло менять не будут так как их механики испачкаются о грязную машину. И что по их правилам в цех заезжают только чистые автомобили даже только для подкачки колес. Ну такой развод с автомойкой!!! :twisted: Может им еще полы после себя мыть, а то ведь наследили в немытой обуви!? А также заезжать только в смокингах, которые можно приобрести в их магазине!?

А кто-нибудь меня предупреждал при покупке масла, что при бесплатной замене я буду обязан помыть свою машину на их мойке за свои деньги? Если господа из автоимпорта так берегут своих неженок-механиков которые боятся испачкаться (большую часть времени болтают между собой вместо работы), то пусть выдают им защитные костюмы, или могут помыть мой авто за свой счет если пол в их блестящем цехе может запачкаться. Ηо принуждать всех к мойке машин перед обслуживанием - это уже лохотрон чистой воды. А ведь люди покорно соглашаются и бегут на полусогнутых.
Я развернулся и ушел. Масло поменяю в другом месте.
Год назад я покупал масло, но меняли его по этой акции в другом сервисе, где просто договорился о времени, приехал, все поменяли и подвеску проверили вдобавок, без десятка бумаг и переспрашиваний номера телефона и т.п. Если бы я знал заранее, что замена масла будет на Яблочкова 5в, то ни за что не купил бы у них масло и не согласился бы на их хитрую подлую акцию. Что за идиотская организация стала этот автоимпорт?!. Раньше они работали покачественней. А сейчас πриедешь на Яблочкова 5в - вечно встать негде, вся территория занята какими-то раздолбанными разобранными машинами (кто знает, возможно детали с этих машин ставятся на автомобили клиентов как новые или просто тайком заменяют новые на старые?)
Может они просто устали от этого автомобильного бизнеса. Говорят, рыба гниет с головы, а у них πохоже голова уже давно сгнила и дело дошло до конечностей. И этими гнилыми руками они залезают в карманы и грабят людей, приезжающих для ремонта и обслуживания своих автомобилей.
Люди, не покупайте ничего в магазинах автоипорта, не ремонтируйте в их автосервисе свои автомобили и тем более не приобретайте новые автомобили в их автосалонах. Вы сбережете себе нервы, сэкономите деньги, не приобретете новых проблем. Может тогда через какое-то время они вылечатся или протрезвеют, а может и нет. Только время покажет.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение salabus » 25 фев 2014, 00:52

Любезнейший! Меня трудно заподозрить в излишних симпатиях к Автоимпорту, но Вы вот это все написали из-за тех 100 (!) рублей, которые с Вас попросили за автодуш? (совершенно нормальная практика, кстати; м.б. - в Европе за это денег не берут, а в "приличных" сервисах в России - берут. Чистота механиков никого слишком сильно не волнует, а вот клиент, "обнаруживший" после сервиса вмятину на заднем крыле - вовсе не редкое явление. Поэтому сервис подстраховывается приемкой. Иногда - даже по акту с фото/видеофиксацией.)
По результату - видно, чем-то Вам Автоимпорт насолил. И не на 100 руб. А судя по характерному изложению - Вы там оказались неправы...
Вернуться к началу
DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19220
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение DS » 25 фев 2014, 07:45

Автоимпорт я тоже не люблю, но в данном случае вымыл бы машину не чирикнув. Хотя бы из-за того что механики могут спецовкой краску поцарапать. И с какой стати они должны пачкаться об машину.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Жнец Смерти
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение Жнец Смерти » 25 фев 2014, 08:46

Сервис норм, с з\п проблем нет, на мою субару и мазду редкую все заказывается моментом за 3 дня, не надо ездить искать всяк болты японские подвозить все решается по телефону, звонят всегда сами. Голова на мазде дизельной была там починена и поменяна по цене головы на газель 20т руб. (правда китайская, но проехала 50тыс уже).
Вернуться к началу
golovan
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2435
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
Откуда: 3держинка, авенида МОгэс

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение golovan » 26 фев 2014, 20:58

salabus писал(а): вот это все написали из-за тех 100 (!) рублей, которые с Вас попросили за автодуш?
да это ведь явная реклама ! всего-то за сторублей, дайте две !
Вернуться к началу
Митя
Гость RZN.info
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 05 дек 2005, 14:42
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Митя

Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?

Сообщение Митя » 14 апр 2014, 17:27

Сегодня забрал машину из Автоимпорта (кузовные работы - бампер, крыло, капот). Претензий нет, по крайней мере, пока. Правда, месяца два они согласовывались со страховой компанией. Просто ради интереса: 2 месяца - это нормально?
Вернуться к началу
vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Автосервис Автоимпорт Что скажете

Сообщение vistailDom » 34 минуты назад

если я куплю машину в Москве, в какой СТО обращаться по гарантии в Воронеже?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автосалоны и сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей