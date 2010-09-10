Сообщение greg98 » 24 фев 2014, 22:15

ОЧЕНЬ ПЛОХО. Заехал как то в автоимпорт для замены масла, купленного в магазине автоимпорт на дзержинского 18. По акции замена масла бесплатно. Приехав в их автосервис на Яблочкова 5в они сказали что мне нужно помыть машину на их автомойке за 100 рублей. Я ответил что машину ради замены масла мыть не собираюсь т.к. на улице грязно и сразу после выезда машина опять станет грязной. На это они мне ответили что масло менять не будут так как их механики испачкаются о грязную машину. И что по их правилам в цех заезжают только чистые автомобили даже только для подкачки колес. Ну такой развод с автомойкой!!!Может им еще полы после себя мыть, а то ведь наследили в немытой обуви!? А также заезжать только в смокингах, которые можно приобрести в их магазине!?А кто-нибудь меня предупреждал при покупке масла, что при бесплатной замене я буду обязан помыть свою машину на их мойке за свои деньги? Если господа из автоимпорта так берегут своих неженок-механиков которые боятся испачкаться (большую часть времени болтают между собой вместо работы), то пусть выдают им защитные костюмы, или могут помыть мой авто за свой счет если пол в их блестящем цехе может запачкаться. Ηо принуждать всех к мойке машин перед обслуживанием - это уже лохотрон чистой воды. А ведь люди покорно соглашаются и бегут на полусогнутых.Я развернулся и ушел. Масло поменяю в другом месте.Год назад я покупал масло, но меняли его по этой акции в другом сервисе, где просто договорился о времени, приехал, все поменяли и подвеску проверили вдобавок, без десятка бумаг и переспрашиваний номера телефона и т.п. Если бы я знал заранее, что замена масла будет на Яблочкова 5в, то ни за что не купил бы у них масло и не согласился бы на их хитрую подлую акцию. Что за идиотская организация стала этот автоимпорт?!. Раньше они работали покачественней. А сейчас πриедешь на Яблочкова 5в - вечно встать негде, вся территория занята какими-то раздолбанными разобранными машинами (кто знает, возможно детали с этих машин ставятся на автомобили клиентов как новые или просто тайком заменяют новые на старые?)Может они просто устали от этого автомобильного бизнеса. Говорят, рыба гниет с головы, а у них πохоже голова уже давно сгнила и дело дошло до конечностей. И этими гнилыми руками они залезают в карманы и грабят людей, приезжающих для ремонта и обслуживания своих автомобилей.Люди, не покупайте ничего в магазинах автоипорта, не ремонтируйте в их автосервисе свои автомобили и тем более не приобретайте новые автомобили в их автосалонах. Вы сбережете себе нервы, сэкономите деньги, не приобретете новых проблем. Может тогда через какое-то время они вылечатся или протрезвеют, а может и нет. Только время покажет.