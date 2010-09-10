Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
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Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
Был на Яблочкова. Не понравилось. Очень долго регистрируют, заставляют мыть машину в обязательном порядке. Обратно получать машину тоже очень долго. Вдобавок в регистратуре висит телевизор и передаёт какую-то тошниловку (ну у нас же нормально днём крутить про убийства и изначилования сериалы, чо), со скрипом удалось убедить переключить на музыку.
Менял резонатор, в процессе оборвали крепление глушителя (как потом выяснилось), появился неприятный звук, при повторном визите пытались сказать, что проблема не их, потом что-то сделали (позже выяснилось, что сдёрнули оборванное крепление с резинки на которой оно висело и довернули глушак). Через несколько километров звук опять сильно изменился в худшую сторону. На третьем визите высказал недовольство мастеру и тогда уж приварили обратно оборванное крепление и я смог нормально уехать.
Про криво проведённую диагностику подвески я к тому времени уж и не вспоминал.
Менял резонатор, в процессе оборвали крепление глушителя (как потом выяснилось), появился неприятный звук, при повторном визите пытались сказать, что проблема не их, потом что-то сделали (позже выяснилось, что сдёрнули оборванное крепление с резинки на которой оно висело и довернули глушак). Через несколько километров звук опять сильно изменился в худшую сторону. На третьем визите высказал недовольство мастеру и тогда уж приварили обратно оборванное крепление и я смог нормально уехать.
Про криво проведённую диагностику подвески я к тому времени уж и не вспоминал.
Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
Manowar писал(а):Привезли машину в сервис, HONDA CRV, была проблема с блоком управления (электрика). Так эти "профессианалы" по другому и неназавешь, зачем то полезли проверять масло в двигателе. Сказали что не нашли, щуп погнули и кое как вставили, замерили компрессию, в каждом цилиндре по нулям. Далее решили зажигание выставить, зачем не понял, выставили. Переставили ремень на другие зубья (ошиблись), загнули клапана. В заключении отписали, что масло в двигателе появилась каким то чудом и соответственно компрессия. Но смущает одно. Если есть компрессия, то почему же загнуты клапана?
Вот такие профессианалы работают в Автоимпорте. Нанимают людей с улици, дают ключ на 13 и вперед, зарабатывай. Такое ощущение что компания о имидже совсем не беспокоиться.
Вывод у меня один: какое руководство такие сотрудники.
Сервис неграмотных профессианалов.
Мне тоже очень не повезло в Автоимпорте с ЦРВишкой,нарвалась на откровенное мошенничество! До последнего момента обслуживалась в этом сервисе,но как то раз,заметила,что не горит ксенон в фаре.Обратилась в триклятый Автоимпорт."Мастер" 40-50 минут разбирал бампер и фару,потом сообщил,что мне крупно не повезло и сломался блок розжига ксенона.Я спрашиваю,могу ли я заказать эту запчасть в их магазине на 2 ом этаже (яблочково),на что он мне отвечает,что у него есть В НАЛИЧИЕ БЛОК РОЗЖИГА КСЕНОНА ОРИГИНАЛЬНЫЙ НА ПРАВУЮ ФАРУ ( тут я прям обалдела),Сказал,что все удовольствие 25000.У меня такой суммы с собой не было (и слава Богу),я прошу его собрать авто обратно(мастер очень расстроился,спрашивал,может кто-нибудь подвезет деньги .Но я настояла на своем.Отдала 1000 за диагностику и попросила написать название запчасти в акте. В магазине запчастей узнала,что реальная стоимость такого блока 8000,стоимость работы в дилерском автосалоне около 700 рублей,заказала блок и приехала в Хонду.Мне опять машину разбирают,ставят новую ксеноновую лампочку и О БОЖЕ-она горит!блок розжига исправен.Вот так и осталась с ненужной запчастью за 8000(хорошо,хоть не за 25000!!!!)))))) .Больше всего убил цинизм-я была на 8ом месяце беременности-ничего святого !!!! Люди,будьте бдительны!!!!))))
Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
Nika Bu писал(а):Отдала 1000 за диагностику и попросила написать название запчасти в акте.
Я бы как минимум вломился с этим актом (и с нарядом с Хонды) в администрацию Автоимпорта и потребовал:
1) Немедленных извинений;
2) Компенсации расходов и издержек;
3) Публичной порки "мастера".
Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
А кто-нибудь красил авто в Автоимпорте, который на Яблочкова, как результаты? По цене там дороговато, капот стоит 12 тысяч покрасить, дверь 8.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
Мне красили крыло+порог+дверь года три назад, в цвет попали, ничего больше не испачкали)
Машину ту вижу периодически, краска не слезает и не вспучивается. Минус только один, отдали машину сильно пыльную, хотя отдавал чистую, после небольших препирательств помыли бесплатно)
Машину ту вижу периодически, краска не слезает и не вспучивается. Минус только один, отдали машину сильно пыльную, хотя отдавал чистую, после небольших препирательств помыли бесплатно)
Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
ОЧЕНЬ ПЛОХО. Заехал как то в автоимпорт для замены масла, купленного в магазине автоимпорт на дзержинского 18. По акции замена масла бесплатно. Приехав в их автосервис на Яблочкова 5в они сказали что мне нужно помыть машину на их автомойке за 100 рублей. Я ответил что машину ради замены масла мыть не собираюсь т.к. на улице грязно и сразу после выезда машина опять станет грязной. На это они мне ответили что масло менять не будут так как их механики испачкаются о грязную машину. И что по их правилам в цех заезжают только чистые автомобили даже только для подкачки колес. Ну такой развод с автомойкой!!! Может им еще полы после себя мыть, а то ведь наследили в немытой обуви!? А также заезжать только в смокингах, которые можно приобрести в их магазине!?
А кто-нибудь меня предупреждал при покупке масла, что при бесплатной замене я буду обязан помыть свою машину на их мойке за свои деньги? Если господа из автоимпорта так берегут своих неженок-механиков которые боятся испачкаться (большую часть времени болтают между собой вместо работы), то пусть выдают им защитные костюмы, или могут помыть мой авто за свой счет если пол в их блестящем цехе может запачкаться. Ηо принуждать всех к мойке машин перед обслуживанием - это уже лохотрон чистой воды. А ведь люди покорно соглашаются и бегут на полусогнутых.
Я развернулся и ушел. Масло поменяю в другом месте.
Год назад я покупал масло, но меняли его по этой акции в другом сервисе, где просто договорился о времени, приехал, все поменяли и подвеску проверили вдобавок, без десятка бумаг и переспрашиваний номера телефона и т.п. Если бы я знал заранее, что замена масла будет на Яблочкова 5в, то ни за что не купил бы у них масло и не согласился бы на их хитрую подлую акцию. Что за идиотская организация стала этот автоимпорт?!. Раньше они работали покачественней. А сейчас πриедешь на Яблочкова 5в - вечно встать негде, вся территория занята какими-то раздолбанными разобранными машинами (кто знает, возможно детали с этих машин ставятся на автомобили клиентов как новые или просто тайком заменяют новые на старые?)
Может они просто устали от этого автомобильного бизнеса. Говорят, рыба гниет с головы, а у них πохоже голова уже давно сгнила и дело дошло до конечностей. И этими гнилыми руками они залезают в карманы и грабят людей, приезжающих для ремонта и обслуживания своих автомобилей.
Люди, не покупайте ничего в магазинах автоипорта, не ремонтируйте в их автосервисе свои автомобили и тем более не приобретайте новые автомобили в их автосалонах. Вы сбережете себе нервы, сэкономите деньги, не приобретете новых проблем. Может тогда через какое-то время они вылечатся или протрезвеют, а может и нет. Только время покажет.
А кто-нибудь меня предупреждал при покупке масла, что при бесплатной замене я буду обязан помыть свою машину на их мойке за свои деньги? Если господа из автоимпорта так берегут своих неженок-механиков которые боятся испачкаться (большую часть времени болтают между собой вместо работы), то пусть выдают им защитные костюмы, или могут помыть мой авто за свой счет если пол в их блестящем цехе может запачкаться. Ηо принуждать всех к мойке машин перед обслуживанием - это уже лохотрон чистой воды. А ведь люди покорно соглашаются и бегут на полусогнутых.
Я развернулся и ушел. Масло поменяю в другом месте.
Год назад я покупал масло, но меняли его по этой акции в другом сервисе, где просто договорился о времени, приехал, все поменяли и подвеску проверили вдобавок, без десятка бумаг и переспрашиваний номера телефона и т.п. Если бы я знал заранее, что замена масла будет на Яблочкова 5в, то ни за что не купил бы у них масло и не согласился бы на их хитрую подлую акцию. Что за идиотская организация стала этот автоимпорт?!. Раньше они работали покачественней. А сейчас πриедешь на Яблочкова 5в - вечно встать негде, вся территория занята какими-то раздолбанными разобранными машинами (кто знает, возможно детали с этих машин ставятся на автомобили клиентов как новые или просто тайком заменяют новые на старые?)
Может они просто устали от этого автомобильного бизнеса. Говорят, рыба гниет с головы, а у них πохоже голова уже давно сгнила и дело дошло до конечностей. И этими гнилыми руками они залезают в карманы и грабят людей, приезжающих для ремонта и обслуживания своих автомобилей.
Люди, не покупайте ничего в магазинах автоипорта, не ремонтируйте в их автосервисе свои автомобили и тем более не приобретайте новые автомобили в их автосалонах. Вы сбережете себе нервы, сэкономите деньги, не приобретете новых проблем. Может тогда через какое-то время они вылечатся или протрезвеют, а может и нет. Только время покажет.
Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
Любезнейший! Меня трудно заподозрить в излишних симпатиях к Автоимпорту, но Вы вот это все написали из-за тех 100 (!) рублей, которые с Вас попросили за автодуш? (совершенно нормальная практика, кстати; м.б. - в Европе за это денег не берут, а в "приличных" сервисах в России - берут. Чистота механиков никого слишком сильно не волнует, а вот клиент, "обнаруживший" после сервиса вмятину на заднем крыле - вовсе не редкое явление. Поэтому сервис подстраховывается приемкой. Иногда - даже по акту с фото/видеофиксацией.)
По результату - видно, чем-то Вам Автоимпорт насолил. И не на 100 руб. А судя по характерному изложению - Вы там оказались неправы...
По результату - видно, чем-то Вам Автоимпорт насолил. И не на 100 руб. А судя по характерному изложению - Вы там оказались неправы...
Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
Автоимпорт я тоже не люблю, но в данном случае вымыл бы машину не чирикнув. Хотя бы из-за того что механики могут спецовкой краску поцарапать. И с какой стати они должны пачкаться об машину.
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
Сервис норм, с з\п проблем нет, на мою субару и мазду редкую все заказывается моментом за 3 дня, не надо ездить искать всяк болты японские подвозить все решается по телефону, звонят всегда сами. Голова на мазде дизельной была там починена и поменяна по цене головы на газель 20т руб. (правда китайская, но проехала 50тыс уже).
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2435
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
- Откуда: 3держинка, авенида МОгэс
Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
да это ведь явная реклама ! всего-то за сторублей, дайте две !salabus писал(а): вот это все написали из-за тех 100 (!) рублей, которые с Вас попросили за автодуш?
Re: Автосервис Автоимпорт. Что скажете?
Сегодня забрал машину из Автоимпорта (кузовные работы - бампер, крыло, капот). Претензий нет, по крайней мере, пока. Правда, месяца два они согласовывались со страховой компанией. Просто ради интереса: 2 месяца - это нормально?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Автосервис Автоимпорт Что скажете
если я куплю машину в Москве, в какой СТО обращаться по гарантии в Воронеже?
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