Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Незамеченные рязанские события
Вам далеко от ученых РГМУ,РГАУ, РГРТУ,РГУ. Нужны ли области 300 аграриев,по 75 экономистов и юристов, по 350 специалистов в области электроники,300 врачей,300 педагогов?
Это Вам Шварц вопрос.
Это Вам Шварц вопрос.
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