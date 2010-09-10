Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:13

Вам далеко от ученых РГМУ,РГАУ, РГРТУ,РГУ. Нужны ли области 300 аграриев,по 75 экономистов и юристов, по 350 специалистов в области электроники,300 врачей,300 педагогов?
Это Вам Шварц вопрос.
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