Сообщение ivanes » Сегодня, 11:13

Вам далеко от ученых РГМУ,РГАУ, РГРТУ,РГУ. Нужны ли области 300 аграриев,по 75 экономистов и юристов, по 350 специалистов в области электроники,300 врачей,300 педагогов?

Это Вам Шварц вопрос.