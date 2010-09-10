Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Незамеченные рязанские события
Вам далеко от ученых РГМУ,РГАУ, РГРТУ,РГУ. Нужны ли области 300 аграриев,по 75 экономистов и юристов, по 350 специалистов в области электроники,300 врачей,300 педагогов?
Это Вам Шварц вопрос.
Это Вам Шварц вопрос.
Re: Незамеченные рязанские события
hardbone не находите на свой взгляд...что мое плагиатное творение -цели достигло? никто не ответил по существу..а вот "елдунчик".."предатель".."плагиатор" сплошь и рядом..hardbone писал(а):На мой взгляд конечно.
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):hardbone не находите на свой взгляд...что мое плагиатное творение -цели достигло? никто не ответил по существу..а вот "елдунчик".."предатель".."плагиатор" сплошь и рядом..hardbone писал(а):На мой взгляд конечно.
Ну вы, Raider, даете. Тот кусок текста, которым вы так рассердили некого Loki, это информационная пустышка и стенания на пустом месте. В школьной программе существует два отдельных курса истории "Всемирная история" и "Отечественная история". Вполне логично и уместно, что в курсе общей истории дается более широкий событийный фон ВМВ, не углубляясь в подробности ВОВ, подразумевая, что этими подробностями занимается параллельно идущий курс отечественной истории. Eсли в школе был бы только курс общей истории с таким освещением событий ВОВ, тогда я бы подписался под текстом того автора. Но автор просто не разобрался и устроил истерику на пустом месте, он бы еще привел в пример учебник геометрии, там про ВОВ вообще ни слова.
И вот вы пишите, что никто не ответил по существу, так вам UNCLE1911 написал же сразу по существу, что я вот тут чуть более подробно изложил. Я прочитал ответ UNCLE1911 и cразу подумал, что вопрос закрыт и вы все поняли, ан нет, оказывается до сих пор не поняли.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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