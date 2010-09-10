Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
Вам далеко от ученых РГМУ,РГАУ, РГРТУ,РГУ. Нужны ли области 300 аграриев,по 75 экономистов и юристов, по 350 специалистов в области электроники,300 врачей,300 педагогов?
Это Вам Шварц вопрос.
Это Вам Шварц вопрос.
Re: Незамеченные рязанские события
hardbone не находите на свой взгляд...что мое плагиатное творение -цели достигло? никто не ответил по существу..а вот "елдунчик".."предатель".."плагиатор" сплошь и рядом..hardbone писал(а):На мой взгляд конечно.
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):hardbone не находите на свой взгляд...что мое плагиатное творение -цели достигло? никто не ответил по существу..а вот "елдунчик".."предатель".."плагиатор" сплошь и рядом..hardbone писал(а):На мой взгляд конечно.
Ну вы, Raider, даете. Тот кусок текста, которым вы так рассердили некого Loki, это информационная пустышка и стенания на пустом месте. В школьной программе существует два отдельных курса истории "Всемирная история" и "Отечественная история". Вполне логично и уместно, что в курсе общей истории дается более широкий событийный фон ВМВ, не углубляясь в подробности ВОВ, подразумевая, что этими подробностями занимается параллельно идущий курс отечественной истории. Eсли в школе был бы только курс общей истории с таким освещением событий ВОВ, тогда я бы подписался под текстом того автора. Но автор просто не разобрался и устроил истерику на пустом месте, он бы еще привел в пример учебник геометрии, там про ВОВ вообще ни слова.
И вот вы пишите, что никто не ответил по существу, так вам UNCLE1911 написал же сразу по существу, что я вот тут чуть более подробно изложил. Я прочитал ответ UNCLE1911 и cразу подумал, что вопрос закрыт и вы все поняли, ан нет, оказывается до сих пор не поняли.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Незамеченные рязанские события
я просто хотел услышать это от вас.hardbone писал(а):так вам UNCLE1911 написал же сразу по существу, что я вот тут чуть более подробно изложил.
Re: Незамеченные рязанские события
Я бы хотел услышать от UNCLE1911 рязанскую пропаганду о мясе и молоке,о геройских поступках рязанцев в строительстве,дойке коров и своих героях
На Ленпоселке была проведена одна телефонная линия к дому кузнеца Сельмаша. Он Герой соц.труда.Для этого установили более 70 столбов. У остальных жителей были ограничения по потреблению электроэнергии,не было водопровода.
Рассказы писателей - выдумка и не имеет никакого фактического материала. Пора бы знать технологию написания рассказов современных писателей.
Кроме того,хотел бы услышать про расстрелы 30-х годов прошлого века в Рязани. При застройке Дзержинки у забора кладбища были найдены черепа. Как они попали за пределы кладбища? Ведь на месте нынешнего СИЗО была доследственная тюрьма. Для Управления НКВД. Потом,в 50-е года- мельница. Ныне СИЗО.
Переписывать историю -неблагодарное дело. Что от того,что рязанская дружина Олега не принимала участия в Куликовской битве,а грабила дружину московского князя Донского.
Давайте ворошить и рязанские события. Мамай пройдется по улицам Рязани.
Есть еще вопрос.Какому историческому деятелю поставлен памятник на Московском шоссе. Георгию Победоносцу или другому Георгию?
На Ленпоселке была проведена одна телефонная линия к дому кузнеца Сельмаша. Он Герой соц.труда.Для этого установили более 70 столбов. У остальных жителей были ограничения по потреблению электроэнергии,не было водопровода.
Рассказы писателей - выдумка и не имеет никакого фактического материала. Пора бы знать технологию написания рассказов современных писателей.
Кроме того,хотел бы услышать про расстрелы 30-х годов прошлого века в Рязани. При застройке Дзержинки у забора кладбища были найдены черепа. Как они попали за пределы кладбища? Ведь на месте нынешнего СИЗО была доследственная тюрьма. Для Управления НКВД. Потом,в 50-е года- мельница. Ныне СИЗО.
Переписывать историю -неблагодарное дело. Что от того,что рязанская дружина Олега не принимала участия в Куликовской битве,а грабила дружину московского князя Донского.
Давайте ворошить и рязанские события. Мамай пройдется по улицам Рязани.
Есть еще вопрос.Какому историческому деятелю поставлен памятник на Московском шоссе. Георгию Победоносцу или другому Георгию?
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Вам далеко от ученых РГМУ,РГАУ, РГРТУ,РГУ.
Как вам сказать... многие живут по соседству
ivanes писал(а): Нужны ли области 300 аграриев,по 75 экономистов и юристов, по 350 специалистов в области электроники,300 врачей,300 педагогов?
Это Вам Шварц вопрос.
Не, дед...
ivanes писал(а):Бойтесь нацгвардию. Она покруче спецназа.
Нужны услуги 300 ̶с̶п̶а̶р̶т̶а̶н̶ц̶е̶в̶ нацгвардейцев Этого вполне достаточно...
Re: Незамеченные рязанские события
не 300.чуть меньше нацгвардейцев есть в Рязани.Не забалуй.
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