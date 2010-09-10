Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
Вам далеко от ученых РГМУ,РГАУ, РГРТУ,РГУ. Нужны ли области 300 аграриев,по 75 экономистов и юристов, по 350 специалистов в области электроники,300 врачей,300 педагогов?
Это Вам Шварц вопрос.
Это Вам Шварц вопрос.
Re: Незамеченные рязанские события
hardbone не находите на свой взгляд...что мое плагиатное творение -цели достигло? никто не ответил по существу..а вот "елдунчик".."предатель".."плагиатор" сплошь и рядом..hardbone писал(а):На мой взгляд конечно.
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):hardbone не находите на свой взгляд...что мое плагиатное творение -цели достигло? никто не ответил по существу..а вот "елдунчик".."предатель".."плагиатор" сплошь и рядом..hardbone писал(а):На мой взгляд конечно.
Ну вы, Raider, даете. Тот кусок текста, которым вы так рассердили некого Loki, это информационная пустышка и стенания на пустом месте. В школьной программе существует два отдельных курса истории "Всемирная история" и "Отечественная история". Вполне логично и уместно, что в курсе общей истории дается более широкий событийный фон ВМВ, не углубляясь в подробности ВОВ, подразумевая, что этими подробностями занимается параллельно идущий курс отечественной истории. Eсли в школе был бы только курс общей истории с таким освещением событий ВОВ, тогда я бы подписался под текстом того автора. Но автор просто не разобрался и устроил истерику на пустом месте, он бы еще привел в пример учебник геометрии, там про ВОВ вообще ни слова.
И вот вы пишите, что никто не ответил по существу, так вам UNCLE1911 написал же сразу по существу, что я вот тут чуть более подробно изложил. Я прочитал ответ UNCLE1911 и cразу подумал, что вопрос закрыт и вы все поняли, ан нет, оказывается до сих пор не поняли.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Незамеченные рязанские события
я просто хотел услышать это от вас.hardbone писал(а):так вам UNCLE1911 написал же сразу по существу, что я вот тут чуть более подробно изложил.
Re: Незамеченные рязанские события
Я бы хотел услышать от UNCLE1911 рязанскую пропаганду о мясе и молоке,о геройских поступках рязанцев в строительстве,дойке коров и своих героях
На Ленпоселке была проведена одна телефонная линия к дому кузнеца Сельмаша. Он Герой соц.труда.Для этого установили более 70 столбов. У остальных жителей были ограничения по потреблению электроэнергии,не было водопровода.
Рассказы писателей - выдумка и не имеет никакого фактического материала. Пора бы знать технологию написания рассказов современных писателей.
Кроме того,хотел бы услышать про расстрелы 30-х годов прошлого века в Рязани. При застройке Дзержинки у забора кладбища были найдены черепа. Как они попали за пределы кладбища? Ведь на месте нынешнего СИЗО была доследственная тюрьма. Для Управления НКВД. Потом,в 50-е года- мельница. Ныне СИЗО.
Переписывать историю -неблагодарное дело. Что от того,что рязанская дружина Олега не принимала участия в Куликовской битве,а грабила дружину московского князя Донского.
Давайте ворошить и рязанские события. Мамай пройдется по улицам Рязани.
Есть еще вопрос.Какому историческому деятелю поставлен памятник на Московском шоссе. Георгию Победоносцу или другому Георгию?
На Ленпоселке была проведена одна телефонная линия к дому кузнеца Сельмаша. Он Герой соц.труда.Для этого установили более 70 столбов. У остальных жителей были ограничения по потреблению электроэнергии,не было водопровода.
Рассказы писателей - выдумка и не имеет никакого фактического материала. Пора бы знать технологию написания рассказов современных писателей.
Кроме того,хотел бы услышать про расстрелы 30-х годов прошлого века в Рязани. При застройке Дзержинки у забора кладбища были найдены черепа. Как они попали за пределы кладбища? Ведь на месте нынешнего СИЗО была доследственная тюрьма. Для Управления НКВД. Потом,в 50-е года- мельница. Ныне СИЗО.
Переписывать историю -неблагодарное дело. Что от того,что рязанская дружина Олега не принимала участия в Куликовской битве,а грабила дружину московского князя Донского.
Давайте ворошить и рязанские события. Мамай пройдется по улицам Рязани.
Есть еще вопрос.Какому историческому деятелю поставлен памятник на Московском шоссе. Георгию Победоносцу или другому Георгию?
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Вам далеко от ученых РГМУ,РГАУ, РГРТУ,РГУ.
Как вам сказать... многие живут по соседству
ivanes писал(а): Нужны ли области 300 аграриев,по 75 экономистов и юристов, по 350 специалистов в области электроники,300 врачей,300 педагогов?
Это Вам Шварц вопрос.
Не, дед...
ivanes писал(а):Бойтесь нацгвардию. Она покруче спецназа.
Нужны услуги 300 ̶с̶п̶а̶р̶т̶а̶н̶ц̶е̶в̶ нацгвардейцев Этого вполне достаточно...
Re: Незамеченные рязанские события
не 300.чуть меньше нацгвардейцев есть в Рязани.Не забалуй.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Я бы хотел услышать от UNCLE1911 рязанскую пропаганду о мясе и молоке,о геройских поступках рязанцев в строительстве,дойке коров и своих героях
На Ленпоселке была проведена одна телефонная линия к дому кузнеца Сельмаша. Он Герой соц.труда.Для этого установили более 70 столбов. У остальных жителей были ограничения по потреблению электроэнергии,не было водопровода.
Рассказы писателей - выдумка и не имеет никакого фактического материала. Пора бы знать технологию написания рассказов современных писателей.
Кроме того,хотел бы услышать про расстрелы 30-х годов прошлого века в Рязани. При застройке Дзержинки у забора кладбища были найдены черепа. Как они попали за пределы кладбища? Ведь на месте нынешнего СИЗО была доследственная тюрьма. Для Управления НКВД. Потом,в 50-е года- мельница. Ныне СИЗО.
Переписывать историю -неблагодарное дело. Что от того,что рязанская дружина Олега не принимала участия в Куликовской битве,а грабила дружину московского князя Донского.
Давайте ворошить и рязанские события. Мамай пройдется по улицам Рязани.
Есть еще вопрос.Какому историческому деятелю поставлен памятник на Московском шоссе. Георгию Победоносцу или другому Георгию?
Дед, судя по базару, ты бухать начал, нет?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Какому историческому деятелю поставлен памятник на Московском шоссе
Георгию о змИе.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Незамеченные рязанские события
А я думал,что Георгию- губернатору области.
Какое отношение имеет Георгий Победоносец к Рязани?
Какое отношение имеет Георгий Победоносец к Рязани?
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):А я думал,что Георгию- губернатору области.
Какое отношение имеет Георгий Победоносец к Рязани?
Мыслительный процесс должен продолжаться...
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