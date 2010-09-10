Незамеченные рязанские события

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5301
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 22 дек 2016, 11:13

Вам далеко от ученых РГМУ,РГАУ, РГРТУ,РГУ. Нужны ли области 300 аграриев,по 75 экономистов и юристов, по 350 специалистов в области электроники,300 врачей,300 педагогов?
Это Вам Шварц вопрос.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1870
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Raider » 22 дек 2016, 20:29

hardbone писал(а):На мой взгляд конечно.
hardbone не находите на свой взгляд...что мое плагиатное творение -цели достигло? никто не ответил по существу..а вот "елдунчик".."предатель".."плагиатор" сплошь и рядом..
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение hardbone » 23 дек 2016, 01:11

Raider писал(а):
hardbone писал(а):На мой взгляд конечно.
hardbone не находите на свой взгляд...что мое плагиатное творение -цели достигло? никто не ответил по существу..а вот "елдунчик".."предатель".."плагиатор" сплошь и рядом..

Ну вы, Raider, даете. Тот кусок текста, которым вы так рассердили некого Loki, это информационная пустышка и стенания на пустом месте. В школьной программе существует два отдельных курса истории "Всемирная история" и "Отечественная история". Вполне логично и уместно, что в курсе общей истории дается более широкий событийный фон ВМВ, не углубляясь в подробности ВОВ, подразумевая, что этими подробностями занимается параллельно идущий курс отечественной истории. Eсли в школе был бы только курс общей истории с таким освещением событий ВОВ, тогда я бы подписался под текстом того автора. Но автор просто не разобрался и устроил истерику на пустом месте, он бы еще привел в пример учебник геометрии, там про ВОВ вообще ни слова.

И вот вы пишите, что никто не ответил по существу, так вам UNCLE1911 написал же сразу по существу, что я вот тут чуть более подробно изложил. Я прочитал ответ UNCLE1911 и cразу подумал, что вопрос закрыт и вы все поняли, ан нет, оказывается до сих пор не поняли. :?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1870
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Raider » 23 дек 2016, 08:55

hardbone писал(а):так вам UNCLE1911 написал же сразу по существу, что я вот тут чуть более подробно изложил.
я просто хотел услышать это от вас.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5301
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 23 дек 2016, 09:50

Я бы хотел услышать от UNCLE1911 рязанскую пропаганду о мясе и молоке,о геройских поступках рязанцев в строительстве,дойке коров и своих героях
На Ленпоселке была проведена одна телефонная линия к дому кузнеца Сельмаша. Он Герой соц.труда.Для этого установили более 70 столбов. У остальных жителей были ограничения по потреблению электроэнергии,не было водопровода.
Рассказы писателей - выдумка и не имеет никакого фактического материала. Пора бы знать технологию написания рассказов современных писателей.
Кроме того,хотел бы услышать про расстрелы 30-х годов прошлого века в Рязани. При застройке Дзержинки у забора кладбища были найдены черепа. Как они попали за пределы кладбища? Ведь на месте нынешнего СИЗО была доследственная тюрьма. Для Управления НКВД. Потом,в 50-е года- мельница. Ныне СИЗО.
Переписывать историю -неблагодарное дело. Что от того,что рязанская дружина Олега не принимала участия в Куликовской битве,а грабила дружину московского князя Донского.
Давайте ворошить и рязанские события. Мамай пройдется по улицам Рязани.
Есть еще вопрос.Какому историческому деятелю поставлен памятник на Московском шоссе. Георгию Победоносцу или другому Георгию?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3436
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 23 дек 2016, 20:19

ivanes писал(а):Вам далеко от ученых РГМУ,РГАУ, РГРТУ,РГУ.


Как вам сказать... многие живут по соседству :lol:

ivanes писал(а): Нужны ли области 300 аграриев,по 75 экономистов и юристов, по 350 специалистов в области электроники,300 врачей,300 педагогов?
Это Вам Шварц вопрос.


Не, дед...

ivanes писал(а):Бойтесь нацгвардию. Она покруче спецназа.


Нужны услуги 300 ̶с̶п̶а̶р̶т̶а̶н̶ц̶е̶в̶ нацгвардейцев :lol: Этого вполне достаточно...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5301
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 24 дек 2016, 13:44

не 300.чуть меньше нацгвардейцев есть в Рязани.Не забалуй.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11078
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение UNCLE1911 » 24 дек 2016, 21:55

ivanes писал(а):Я бы хотел услышать от UNCLE1911 рязанскую пропаганду о мясе и молоке,о геройских поступках рязанцев в строительстве,дойке коров и своих героях
На Ленпоселке была проведена одна телефонная линия к дому кузнеца Сельмаша. Он Герой соц.труда.Для этого установили более 70 столбов. У остальных жителей были ограничения по потреблению электроэнергии,не было водопровода.
Рассказы писателей - выдумка и не имеет никакого фактического материала. Пора бы знать технологию написания рассказов современных писателей.
Кроме того,хотел бы услышать про расстрелы 30-х годов прошлого века в Рязани. При застройке Дзержинки у забора кладбища были найдены черепа. Как они попали за пределы кладбища? Ведь на месте нынешнего СИЗО была доследственная тюрьма. Для Управления НКВД. Потом,в 50-е года- мельница. Ныне СИЗО.
Переписывать историю -неблагодарное дело. Что от того,что рязанская дружина Олега не принимала участия в Куликовской битве,а грабила дружину московского князя Донского.
Давайте ворошить и рязанские события. Мамай пройдется по улицам Рязани.
Есть еще вопрос.Какому историческому деятелю поставлен памятник на Московском шоссе. Георгию Победоносцу или другому Георгию?

Дед, судя по базару, ты бухать начал, нет?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2800
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Док » 24 дек 2016, 22:12

ivanes писал(а):Какому историческому деятелю поставлен памятник на Московском шоссе

Георгию о змИе.
Your friend in time Emmet L.Brown
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5301
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Вчера, 10:39

А я думал,что Георгию- губернатору области.
Какое отношение имеет Георгий Победоносец к Рязани?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3436
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 10:57

ivanes писал(а):А я думал,что Георгию- губернатору области.
Какое отношение имеет Георгий Победоносец к Рязани?


Мыслительный процесс должен продолжаться... :roll:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5301
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Вчера, 16:07

Памятник Георгию Победоносцу
Памятник Георгию Победоносцу

Установлен в мае 2005 года. Скульптор Вячеслав Клыков.

Высота монумента составляет 22 м. Памятник дополняют 4 барельефа, отображающих историю рязанского воинства. На первом изображены герои Великой Отечественной войны, на втором - праздничный исторический картуш; на третьем - труженики тыла; на четвертом - героический подвиг Евпатия Коловрата.
14 марта 2004 года был избран пятый губернатор области. Им стал бывший командующий воздушно-десантными силами страны и руководитель Рязанского высшего воздушно-десантного училища — генарал-полковник Георгий Иванович Шпак.
Совпадение?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11078
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 22:14

Ибунец Догадливый, про памятник Сент-Джорджу и его мелкого усатого прототипа я писал уже несколько лет назад. В том числе про то, как он бабки поделил с Клыковым.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3436
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 23:35

ivanes писал(а): ... руководитель Рязанского высшего воздушно-десантного училища — генарал-полковник Георгий Иванович Шпак.


О как! Дедушка, как настоящий СтАрожЫл, расскажите поподробнее об этой темной стороне его жизни :lol: во всех деталях, ничего от нас не утаивая :lol:
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