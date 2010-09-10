Сообщение hardbone » 23 дек 2016, 01:11

Raider писал(а): hardbone писал(а): На мой взгляд конечно. hardbone не находите на свой взгляд...что мое плагиатное творение -цели достигло? никто не ответил по существу..а вот "елдунчик".."предатель".."плагиатор" сплошь и рядом.. не находите на свой взгляд...что мое плагиатное творение -цели достигло? никто не ответил по существу..а вот "елдунчик".."предатель".."плагиатор" сплошь и рядом..

подразумевая, что этими подробностями занимается параллельно идущий курс отечественной истории

никто не ответил по существу

Ну вы, Raider, даете. Тот кусок текста, которым вы так рассердили некого Loki, это информационная пустышка и стенания на пустом месте. В школьной программе существует два отдельных курса истории "Всемирная история" и "Отечественная история". Вполне логично и уместно, что в курсе общей истории дается более широкий событийный фон ВМВ, не углубляясь в подробности ВОВ,. Eсли в школе был бы только курс общей истории с таким освещением событий ВОВ, тогда я бы подписался под текстом того автора. Но автор просто не разобрался и устроил истерику на пустом месте, он бы еще привел в пример учебник геометрии, там про ВОВ вообще ни слова.И вот вы пишите, что, так вам UNCLE1911 написал же сразу по существу, что я вот тут чуть более подробно изложил. Я прочитал ответ UNCLE1911 и cразу подумал, что вопрос закрыт и вы все поняли, ан нет, оказывается до сих пор не поняли.