Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Это не подстава
Да дед... это называется кража.
Вы похитили интеллектуальную собственность, выдав чужую печатную глупость за свою глубокую мысль. Как обычно.
ivanes писал(а):14 марта 2004 года был избран пятый губернатор области. Им стал бывший командующий воздушно-десантными силами страны и руководитель Рязанского высшего воздушно-десантного училища — генарал-полковник Георгий Иванович Шпак.
Если не возражаете, макну-ка я вас еще раз... обтекайте
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