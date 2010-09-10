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ivanes писал(а): Это не подстава

ivanes писал(а): 14 марта 2004 года был избран пятый губернатор области. Им стал бывший командующий воздушно-десантными силами страны и руководитель Рязанского высшего воздушно-десантного училища — генарал-полковник Георгий Иванович Шпак.



Да дед... это называется кража.Вы похитили интеллектуальную собственность, выдав чужую печатную глупость за свою глубокую мысль. Как обычно.Если не возражаете, макну-ка я вас еще раз... обтекайте