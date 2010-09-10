Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3448
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 11:50

ivanes писал(а):Это не подстава


Да дед... это называется кража.
Вы похитили интеллектуальную собственность, выдав чужую печатную глупость за свою глубокую мысль. Как обычно.

ivanes писал(а):14 марта 2004 года был избран пятый губернатор области. Им стал бывший командующий воздушно-десантными силами страны и руководитель Рязанского высшего воздушно-десантного училища — генарал-полковник Георгий Иванович Шпак.


Если не возражаете, макну-ка я вас еще раз... обтекайте :twisted:

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