Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3449
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 11:50

ivanes писал(а):Это не подстава


Да дед... это называется кража.
Вы похитили интеллектуальную собственность, выдав чужую печатную глупость за свою глубокую мысль. Как обычно.

ivanes писал(а):14 марта 2004 года был избран пятый губернатор области. Им стал бывший командующий воздушно-десантными силами страны и руководитель Рязанского высшего воздушно-десантного училища — генарал-полковник Георгий Иванович Шпак.


Если не возражаете, макну-ка я вас еще раз... обтекайте :twisted:

Викивраки.jpg
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5331
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:46

За четыре года губернаторства Шпака в Рязанской области построено много домов, школ, больниц, спортивных площадок. Но лучше всего о его работе скажут, наверное, цифры. Когда в 2004 году он принимал область, ее консолидированный бюджет составлял 8 млрд. руб., а когда уходил – этот показатель достиг 28 млрд. Вот такой экономический рывок совершила область под руководством «генерал-губернатора» Георгия Шпака.

https://topwar.ru/33041-tovarisch-koman ... hpaka.html
Вы сами обозначили Г.И.Шпака командующим РУВДВ.
Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1880
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Raider » Сегодня, 18:59

ivanes писал(а): консолидированный бюджет составлял 8 млрд. руб., а когда уходил – этот показатель достиг 28 млрд. Вот такой экономический рывок совершила область под руководством «генерал-губернатора» Георгия Шпака.
а долг Рязанской области?
ivanes писал(а):Вы сами обозначили Г.И.Шпака командующим РУВДВ.
"МЫ"- это кто?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3449
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 46 минут назад

ivanes писал(а):Вы сами обозначили Г.И.Шпака командующим РУВДВ.


М-да, дедушка... извините за прямоту, но похоже, вы действительно страдаете тяжелой формой идиотизма...
Принимая во внимание ваш преклонный возраст, употребление алкоголя и психотропных средств, могу предположить, что ваше умственное просветление уже не наступит... в силу определенных обстоятельств.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость