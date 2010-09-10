Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Это не подстава
Да дед... это называется кража.
Вы похитили интеллектуальную собственность, выдав чужую печатную глупость за свою глубокую мысль. Как обычно.
ivanes писал(а):14 марта 2004 года был избран пятый губернатор области. Им стал бывший командующий воздушно-десантными силами страны и руководитель Рязанского высшего воздушно-десантного училища — генарал-полковник Георгий Иванович Шпак.
Если не возражаете, макну-ка я вас еще раз... обтекайте
Re: Незамеченные рязанские события
За четыре года губернаторства Шпака в Рязанской области построено много домов, школ, больниц, спортивных площадок. Но лучше всего о его работе скажут, наверное, цифры. Когда в 2004 году он принимал область, ее консолидированный бюджет составлял 8 млрд. руб., а когда уходил – этот показатель достиг 28 млрд. Вот такой экономический рывок совершила область под руководством «генерал-губернатора» Георгия Шпака.
https://topwar.ru/33041-tovarisch-koman ... hpaka.html
Вы сами обозначили Г.И.Шпака командующим РУВДВ.
https://topwar.ru/33041-tovarisch-koman ... hpaka.html
Вы сами обозначили Г.И.Шпака командующим РУВДВ.
Re: Незамеченные рязанские события
а долг Рязанской области?ivanes писал(а): консолидированный бюджет составлял 8 млрд. руб., а когда уходил – этот показатель достиг 28 млрд. Вот такой экономический рывок совершила область под руководством «генерал-губернатора» Георгия Шпака.
"МЫ"- это кто?ivanes писал(а):Вы сами обозначили Г.И.Шпака командующим РУВДВ.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Вы сами обозначили Г.И.Шпака командующим РУВДВ.
М-да, дедушка... извините за прямоту, но похоже, вы действительно страдаете тяжелой формой идиотизма...
Принимая во внимание ваш преклонный возраст, употребление алкоголя и психотропных средств, могу предположить, что ваше умственное просветление уже не наступит... в силу определенных обстоятельств.
Re: Незамеченные рязанские события
Re: Незамеченные рязанские события
Re: Незамеченные рязанские события
Да уж, всю страну напоил, все знают про вашу ̶н̶а̶л̶и̶в̶а̶й̶к̶у̶ мини-бар
Для полного счастья тогда запостите еще фотки "Пятерочки" или "Перекрестка", что у вас на районе там есть рядом ... угощайте от щедрот всех голодных Очередь только пусть соблюдают
Да вроде бы нечему ржаветь вы же мне ничего не должны...
С наступающим, дедушка... да прибудет вашим близким терпежу и сил!
ivanes писал(а):От моего стола для Вашего,Шварц.Наливайте!
Для полного счастья тогда запостите еще фотки "Пятерочки" или "Перекрестка", что у вас на районе там есть рядом ... угощайте от щедрот всех голодных Очередь только пусть соблюдают
ivanes писал(а): За мной не заржавеет.
Да вроде бы нечему ржаветь вы же мне ничего не должны...
С наступающим, дедушка... да прибудет вашим близким терпежу и сил!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24081
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Незамеченные рязанские события
Шварц писал(а):Для полного счастья тогда запостите еще фотки "Пятерочки" или "Перекрестка",
нафиг! он обещал, шо в "Перекрестке" есть кошерная водка...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Незамеченные рязанские события
У нас говорят площадь Театральная без отопления выживает в квартирах?
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):У нас говорят площадь Театральная без отопления выживает в квартирах?
А что случилось?
Re: Незамеченные рязанские события
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Шварц
По Вашей просьбе
Да ну...проспались, дедушка? Достали буклетик из почтового ящика и теперь не знаете, что с ним делать??
Разве я об этом просил???
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