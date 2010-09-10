Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3477
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 29 дек 2016, 11:50

ivanes писал(а):Это не подстава


Да дед... это называется кража.
Вы похитили интеллектуальную собственность, выдав чужую печатную глупость за свою глубокую мысль. Как обычно.

ivanes писал(а):14 марта 2004 года был избран пятый губернатор области. Им стал бывший командующий воздушно-десантными силами страны и руководитель Рязанского высшего воздушно-десантного училища — генарал-полковник Георгий Иванович Шпак.


Если не возражаете, макну-ка я вас еще раз... обтекайте :twisted:

Викивраки.jpg
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 29 дек 2016, 17:46

За четыре года губернаторства Шпака в Рязанской области построено много домов, школ, больниц, спортивных площадок. Но лучше всего о его работе скажут, наверное, цифры. Когда в 2004 году он принимал область, ее консолидированный бюджет составлял 8 млрд. руб., а когда уходил – этот показатель достиг 28 млрд. Вот такой экономический рывок совершила область под руководством «генерал-губернатора» Георгия Шпака.

https://topwar.ru/33041-tovarisch-koman ... hpaka.html
Вы сами обозначили Г.И.Шпака командующим РУВДВ.
Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1897
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Raider » 29 дек 2016, 18:59

ivanes писал(а): консолидированный бюджет составлял 8 млрд. руб., а когда уходил – этот показатель достиг 28 млрд. Вот такой экономический рывок совершила область под руководством «генерал-губернатора» Георгия Шпака.
а долг Рязанской области?
ivanes писал(а):Вы сами обозначили Г.И.Шпака командующим РУВДВ.
"МЫ"- это кто?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3477
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 29 дек 2016, 19:21

ivanes писал(а):Вы сами обозначили Г.И.Шпака командующим РУВДВ.


М-да, дедушка... извините за прямоту, но похоже, вы действительно страдаете тяжелой формой идиотизма...
Принимая во внимание ваш преклонный возраст, употребление алкоголя и психотропных средств, могу предположить, что ваше умственное просветление уже не наступит... в силу определенных обстоятельств.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 12:43

От моего стола для Вашего,Шварц.Наливайте!
Изображение
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 12:47

От моего стола для Вашего,Шварц.Наливайте! За мной не заржавеет.
Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3477
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 30 дек 2016, 17:52

Да уж, всю страну напоил, все знают про вашу ̶н̶а̶л̶и̶в̶а̶й̶к̶у̶ мини-бар

ivanes писал(а):От моего стола для Вашего,Шварц.Наливайте!


Для полного счастья тогда запостите еще фотки "Пятерочки" или "Перекрестка", что у вас на районе там есть рядом ... угощайте от щедрот всех голодных :mrgreen: Очередь только пусть соблюдают

ivanes писал(а): За мной не заржавеет.


Да вроде бы нечему ржаветь :twisted: вы же мне ничего не должны...
С наступающим, дедушка... да прибудет вашим близким терпежу и сил! :D
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24084
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ФрекенСнорк » 30 дек 2016, 19:07

Шварц писал(а):Для полного счастья тогда запостите еще фотки "Пятерочки" или "Перекрестка",

нафиг! он обещал, шо в "Перекрестке" есть кошерная водка...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1897
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Raider » 08 янв 2017, 20:43

У нас говорят площадь Театральная без отопления выживает в квартирах?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 09 янв 2017, 15:02

Шварц
По Вашей просьбе
Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3477
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 09 янв 2017, 15:11

ivanes писал(а):Шварц
По Вашей просьбе


Да ну...проспались, дедушка? Достали буклетик из почтового ящика и теперь не знаете, что с ним делать??
Разве я об этом просил??? :lol:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11097
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение UNCLE1911 » 09 янв 2017, 21:05

http://vidsboku.com/articles/gubernator ... t-po-vesne Вон какая интрига! Или не интрига?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 11 янв 2017, 13:05

Шварц писал(а):Да уж, всю страну напоил, все знают про вашу ̶н̶а̶л̶и̶в̶а̶й̶к̶у̶ мини-бар

ivanes писал(а):От моего стола для Вашего,Шварц.Наливайте!


Для полного счастья тогда запостите еще фотки "Пятерочки" или "Перекрестка", что у вас на районе там есть рядом ... угощайте от щедрот всех голодных :mrgreen:

Это Ваша просьба?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3477
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 11 янв 2017, 17:12

ivanes писал(а):
Шварц писал(а):
Для полного счастья тогда запостите еще фотки "Пятерочки" или "Перекрестка", что у вас на районе там есть рядом ... угощайте от щедрот всех голодных :mrgreen:

Это Ваша просьба?


Туго соображаете. Вы считаете, что именно так выглядят фотки "Пятерочки" или "Перекрестка", что у вас на районе? :twisted:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1897
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Raider » 11 янв 2017, 18:30

я один замечаю, что прилегающие улицы города к центральному шоссе-не чистят?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 8 минут назад

Рязань заняла 64-е место в рейтинге прозрачности госзакупок за 2016 год.

Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/2/13/rya ... etela.html
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5399
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 5 минут назад

Рязань заняла 64-е место в рейтинге прозрачности госзакупок за 2016 год.
Год назад Рязань была 18-й и входила во вторую группу — «Высокая прозрачность».

Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/2/13/rya ... etela.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя