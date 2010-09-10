Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Незамеченные рязанские события
Ну вот и все... ВрИО - ФИО http://kremlin.ru/events/president/news/53872
Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край.
Re: Незамеченные рязанские события
Как Любимов? Опять Любимов?
https://youtu.be/m89h5VR-gx0
https://youtu.be/m89h5VR-gx0
Re: Незамеченные рязанские события
Отсутствует обручальное кольцо
Хотя пишут что...
Хотя пишут что...
Женат. Две дочери
Re: Незамеченные рязанские события
MrM писал(а):Как Любимов? Опять Любимов?
Ваши предположения про внешний вид и внутреннее содержание (на предыдущей странице) сбылись?
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