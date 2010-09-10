Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3489
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 14:34

Ну вот и все... ВрИО - ФИО http://kremlin.ru/events/president/news/53872

Изображение

Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2670
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение MrM » Сегодня, 14:39

Как Любимов? Опять Любимов?
https://youtu.be/m89h5VR-gx0
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3489
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 14:43

Отсутствует обручальное кольцо :roll:
Хотя пишут что...
Женат. Две дочери
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3489
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 52 минуты назад

MrM писал(а):Как Любимов? Опять Любимов?


Ваши предположения про внешний вид и внутреннее содержание (на предыдущей странице) сбылись?
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