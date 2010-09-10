Сообщение ivanes » 47 минут назад

- Вы родом из Калуги. Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу, - начал встречу Владимир Путин. - В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора. Калуга – один из передовых регионов, демонстрирует очень хорошие показатели развития. Если я вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было, как минимум, как в Калуге?



- Считаю, что эта область очень перспективная, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край, - ответил Никитин. - Очень богатый в том числе и человеческий потенциал области. Сделано много хорошего губернатором, его командой, тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше. Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую.