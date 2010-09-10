Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
Ну вот и все... ВрИО - ФИО http://kremlin.ru/events/president/news/53872
Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край.
Re: Незамеченные рязанские события
Как Любимов? Опять Любимов?
https://youtu.be/m89h5VR-gx0
https://youtu.be/m89h5VR-gx0
Re: Незамеченные рязанские события
Отсутствует обручальное кольцо
Хотя пишут что...
Хотя пишут что...
Женат. Две дочери
Re: Незамеченные рязанские события
MrM писал(а):Как Любимов? Опять Любимов?
Ваши предположения про внешний вид и внутреннее содержание (на предыдущей странице) сбылись?
Re: Незамеченные рязанские события
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%B8%D1%87
Н.В.Любимов калужанин. Долго работал в заксобрании,администрации калуги и области. Потом избран депутатом Госдумы. Калуга - российский Детройт. Может быть поможет сделать хорошее из Рязанской области.
Четверо сами ушли.Есть еще кандидатуры на выход и написании трех конвертов следующему губернатору?
Н.В.Любимов калужанин. Долго работал в заксобрании,администрации калуги и области. Потом избран депутатом Госдумы. Калуга - российский Детройт. Может быть поможет сделать хорошее из Рязанской области.
Четверо сами ушли.Есть еще кандидатуры на выход и написании трех конвертов следующему губернатору?
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Четверо сами ушли.Есть еще кандидатуры на выход и написании трех конвертов следующему губернатору?
Дедушка... вы со своими прогнозами по срокам отставки губернатора лажанулись, не так-ли?
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Калуга - российский Детройт.
Промышленность Детройта сдохла... остался хоккей.
На Урале вас бы прибили за подобное высказывание куском трубы. "Российский Детройт" - это Челябинск
Re: Незамеченные рязанские события
Это Калуга. Там Детройт
Re: Незамеченные рязанские события
- Вы родом из Калуги. Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу, - начал встречу Владимир Путин. - В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора. Калуга – один из передовых регионов, демонстрирует очень хорошие показатели развития. Если я вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было, как минимум, как в Калуге?
- Считаю, что эта область очень перспективная, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край, - ответил Никитин. - Очень богатый в том числе и человеческий потенциал области. Сделано много хорошего губернатором, его командой, тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше. Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую.
- Считаю, что эта область очень перспективная, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край, - ответил Никитин. - Очень богатый в том числе и человеческий потенциал области. Сделано много хорошего губернатором, его командой, тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше. Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Калуга - российский Детройт.
ivanes писал(а):Это Калуга. Там Детройт
Обе мысли чрезвычайно глубокие... дна не видать Больше двух в день вредно генерить
Re: Незамеченные рязанские события
Сбылось процентов на 75%. У хороших партаппаратчиков язык всегда достаточно шершавый, за что их любит начальство. Унылость на всех фото на 5-. Ну а уж Калуга то по сравнению с древней великокняжеской Рязанью... А по масляности - попадание в десятку.
Re: Незамеченные рязанские события
а почем у него будильник?Шварц писал(а):Ну вот и все... ВрИО - ФИО
Re: Незамеченные рязанские события
Вы же поняли. Я про внешность... с ваших слов
MrM писал(а):... с масляной внешностью упитанного евнуха...
... на всех фото
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):а почем у него будильник?
Нормальный, человеческий Longines Evidenza Automatic Chronograph, видно на фотке...
Ну золотой, да...
От 5000 у.е. , старая моделька уже
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