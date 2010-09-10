Незамеченные рязанские события

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3496
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 14:34

Ну вот и все... ВрИО - ФИО http://kremlin.ru/events/president/news/53872

Изображение

Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2671
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение MrM » Сегодня, 14:39

Как Любимов? Опять Любимов?
https://youtu.be/m89h5VR-gx0
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3496
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 14:43

Отсутствует обручальное кольцо :roll:
Хотя пишут что...
Женат. Две дочери
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3496
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 15:04

MrM писал(а):Как Любимов? Опять Любимов?


Ваши предположения про внешний вид и внутреннее содержание (на предыдущей странице) сбылись?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:12

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%B8%D1%87
Н.В.Любимов калужанин. Долго работал в заксобрании,администрации калуги и области. Потом избран депутатом Госдумы. Калуга - российский Детройт. Может быть поможет сделать хорошее из Рязанской области.
Четверо сами ушли.Есть еще кандидатуры на выход и написании трех конвертов следующему губернатору?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3496
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 16:20

ivanes писал(а):Четверо сами ушли.Есть еще кандидатуры на выход и написании трех конвертов следующему губернатору?


Дедушка... вы со своими прогнозами по срокам отставки губернатора лажанулись, не так-ли? :roll:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3496
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 16:53

ivanes писал(а):Калуга - российский Детройт.


Промышленность Детройта сдохла... остался хоккей.
На Урале вас бы прибили за подобное высказывание куском трубы. "Российский Детройт" - это Челябинск :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:38

Это Калуга. Там Детройт
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:43

- Вы родом из Калуги. Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу, - начал встречу Владимир Путин. - В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора. Калуга – один из передовых регионов, демонстрирует очень хорошие показатели развития. Если я вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было, как минимум, как в Калуге?

- Считаю, что эта область очень перспективная, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край, - ответил Никитин. - Очень богатый в том числе и человеческий потенциал области. Сделано много хорошего губернатором, его командой, тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше. Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3496
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 19:13

ivanes писал(а):Калуга - российский Детройт.


ivanes писал(а):Это Калуга. Там Детройт


Обе мысли чрезвычайно глубокие... дна не видать :mrgreen: Больше двух в день вредно генерить :lol:
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2671
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение MrM » 58 минут назад

Сбылось процентов на 75%. У хороших партаппаратчиков язык всегда достаточно шершавый, за что их любит начальство. Унылость на всех фото на 5-. Ну а уж Калуга то по сравнению с древней великокняжеской Рязанью... А по масляности - попадание в десятку.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Raider » 52 минуты назад

Шварц писал(а):Ну вот и все... ВрИО - ФИО
а почем у него будильник?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3496
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 33 минуты назад

Вы же поняли. Я про внешность... :twisted: с ваших слов

MrM писал(а):... с масляной внешностью упитанного евнуха...
... на всех фото


Любимов.JPG
Обручальное кольцо присутствует
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3496
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 27 минут назад

Raider писал(а):а почем у него будильник?


Нормальный, человеческий :lol: Longines Evidenza Automatic Chronograph, видно на фотке...

Николай Любимов.JPG


любимовнв.jpg


Ну золотой, да...
От 5000 у.е. , старая моделька уже

Изображение
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