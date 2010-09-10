Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
Ну вот и все... ВрИО - ФИО http://kremlin.ru/events/president/news/53872
Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край.
Re: Незамеченные рязанские события
Как Любимов? Опять Любимов?
https://youtu.be/m89h5VR-gx0
https://youtu.be/m89h5VR-gx0
Re: Незамеченные рязанские события
Отсутствует обручальное кольцо
Хотя пишут что...
Хотя пишут что...
Женат. Две дочери
Re: Незамеченные рязанские события
MrM писал(а):Как Любимов? Опять Любимов?
Ваши предположения про внешний вид и внутреннее содержание (на предыдущей странице) сбылись?
Re: Незамеченные рязанские события
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%B8%D1%87
Н.В.Любимов калужанин. Долго работал в заксобрании,администрации калуги и области. Потом избран депутатом Госдумы. Калуга - российский Детройт. Может быть поможет сделать хорошее из Рязанской области.
Четверо сами ушли.Есть еще кандидатуры на выход и написании трех конвертов следующему губернатору?
Н.В.Любимов калужанин. Долго работал в заксобрании,администрации калуги и области. Потом избран депутатом Госдумы. Калуга - российский Детройт. Может быть поможет сделать хорошее из Рязанской области.
Четверо сами ушли.Есть еще кандидатуры на выход и написании трех конвертов следующему губернатору?
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Четверо сами ушли.Есть еще кандидатуры на выход и написании трех конвертов следующему губернатору?
Дедушка... вы со своими прогнозами по срокам отставки губернатора лажанулись, не так-ли?
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Калуга - российский Детройт.
Промышленность Детройта сдохла... остался хоккей.
На Урале вас бы прибили за подобное высказывание куском трубы. "Российский Детройт" - это Челябинск
Re: Незамеченные рязанские события
Это Калуга. Там Детройт
Re: Незамеченные рязанские события
- Вы родом из Калуги. Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу, - начал встречу Владимир Путин. - В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора. Калуга – один из передовых регионов, демонстрирует очень хорошие показатели развития. Если я вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было, как минимум, как в Калуге?
- Считаю, что эта область очень перспективная, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край, - ответил Никитин. - Очень богатый в том числе и человеческий потенциал области. Сделано много хорошего губернатором, его командой, тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше. Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую.
- Считаю, что эта область очень перспективная, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край, - ответил Никитин. - Очень богатый в том числе и человеческий потенциал области. Сделано много хорошего губернатором, его командой, тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше. Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Калуга - российский Детройт.
ivanes писал(а):Это Калуга. Там Детройт
Обе мысли чрезвычайно глубокие... дна не видать Больше двух в день вредно генерить
Re: Незамеченные рязанские события
Сбылось процентов на 75%. У хороших партаппаратчиков язык всегда достаточно шершавый, за что их любит начальство. Унылость на всех фото на 5-. Ну а уж Калуга то по сравнению с древней великокняжеской Рязанью... А по масляности - попадание в десятку.
Re: Незамеченные рязанские события
а почем у него будильник?Шварц писал(а):Ну вот и все... ВрИО - ФИО
Re: Незамеченные рязанские события
Вы же поняли. Я про внешность... с ваших слов
MrM писал(а):... с масляной внешностью упитанного евнуха...
... на всех фото
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):а почем у него будильник?
Нормальный, человеческий Longines Evidenza Automatic Chronograph, видно на фотке...
Ну золотой, да...
От 5000 у.е. , старая моделька уже
Re: Незамеченные рязанские события
Говорит, у него на карточке всего 24000. Мог бы продать часишки, бедолага.
Кстати, опасны такие братаны голоштаные.
Кстати, опасны такие братаны голоштаные.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
UNCLE1911 писал(а):Говорит, у него на карточке всего 24000. Мог бы продать часишки, бедолага.
Да, брось, о чем ты говоришь... причем здесь часы-то? Не вижу тут связи
UNCLE1911 писал(а):Кстати, опасны такие братаны голоштаные.
Да вроде бы ничего необычного
Официальный доход Николая Любимова соответствует уровню регионального чиновника руководящего звена. В декларации за 2015 год указана цифра в 2,4 млн. рублей. В собственности у него земельный участок площадью 2441 кв. м, а также на двоих с одной из дочерей дачный дом площадью 268,4 кв. м и земельный участок общей площадью 2479 кв. м. Владел автомобилем Volkswagen Touareg. Доход супруги за 2015 год составил 1,090 млн. рублей. Она владела квартирой в 92 кв. м, четвёртой долей в ещё одной квартире площадью 70 кв. м, а также автомобилем Volkswagen Tiguan. На ещё одну дочь Николая Любимова зарегистрирована квартира площадью 43 кв. м.
Отсюда
Вот, на мой взгляд, интересный момент
Курить меня научили большие ребята. В принципе, можно бросить. Я уже не раз это делал. Когда я учился в Лондоне, я бросил курить. Когда мне хотелось затянуться, я бегал по Гайд-парку. Мне было несложно это делать там потому, что там меня никто не знает. А здесь все уже по-другому.
Мой любимый политик — Уинстон Черчилль. Конечно, Рузвельт был более положительным, но мой любимый политик все же Черчилль.
Факт учебы ВрИО нашего губернатора в Лондоне нигде не отражен
Это здесь прочел
Re: Незамеченные рязанские события
Шварц писал(а):Факт учебы ВрИО нашего губернатора в Лондоне нигде не отражен
Не очень выгодно для поцреота и человекаизнарода. Могут контакты с английской разведкой приписать или того хуже с БАБом (когда тот был живее, чем Ленин).
Re: Незамеченные рязанские события
MrM писал(а):Не очень выгодно для поцреота и человекаизнарода. Могут контакты с английской разведкой приписать или того хуже с БАБом (когда тот был живее, чем Ленин).
Могут, конечно... всем же не угодишь
Но предводителя наших местных команчей другая странность беспокоит... эээ, карьерный взлет
С новым (ВрИО) есть момент, который меня удивил. Любимов закончил калужский пединститут и сразу возглавил научно-исследовательское подразделение вуза, без ученой степени, без опыта работы. Очень неожиданный карьерный рост прослеживается.
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