Незамеченные рязанские события

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 14:34

Ну вот и все... ВрИО - ФИО http://kremlin.ru/events/president/news/53872

Изображение

Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2672
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение MrM » Вчера, 14:39

Как Любимов? Опять Любимов?
https://youtu.be/m89h5VR-gx0
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 14:43

Отсутствует обручальное кольцо :roll:
Хотя пишут что...
Женат. Две дочери
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 15:04

MrM писал(а):Как Любимов? Опять Любимов?


Ваши предположения про внешний вид и внутреннее содержание (на предыдущей странице) сбылись?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Вчера, 16:12

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%B8%D1%87
Н.В.Любимов калужанин. Долго работал в заксобрании,администрации калуги и области. Потом избран депутатом Госдумы. Калуга - российский Детройт. Может быть поможет сделать хорошее из Рязанской области.
Четверо сами ушли.Есть еще кандидатуры на выход и написании трех конвертов следующему губернатору?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 16:20

ivanes писал(а):Четверо сами ушли.Есть еще кандидатуры на выход и написании трех конвертов следующему губернатору?


Дедушка... вы со своими прогнозами по срокам отставки губернатора лажанулись, не так-ли? :roll:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 16:53

ivanes писал(а):Калуга - российский Детройт.


Промышленность Детройта сдохла... остался хоккей.
На Урале вас бы прибили за подобное высказывание куском трубы. "Российский Детройт" - это Челябинск :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Вчера, 17:38

Это Калуга. Там Детройт
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Вчера, 17:43

- Вы родом из Калуги. Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу, - начал встречу Владимир Путин. - В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора. Калуга – один из передовых регионов, демонстрирует очень хорошие показатели развития. Если я вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было, как минимум, как в Калуге?

- Считаю, что эта область очень перспективная, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край, - ответил Никитин. - Очень богатый в том числе и человеческий потенциал области. Сделано много хорошего губернатором, его командой, тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше. Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 19:13

ivanes писал(а):Калуга - российский Детройт.


ivanes писал(а):Это Калуга. Там Детройт


Обе мысли чрезвычайно глубокие... дна не видать :mrgreen: Больше двух в день вредно генерить :lol:
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2672
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение MrM » Вчера, 19:52

Сбылось процентов на 75%. У хороших партаппаратчиков язык всегда достаточно шершавый, за что их любит начальство. Унылость на всех фото на 5-. Ну а уж Калуга то по сравнению с древней великокняжеской Рязанью... А по масляности - попадание в десятку.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Raider » Вчера, 19:58

Шварц писал(а):Ну вот и все... ВрИО - ФИО
а почем у него будильник?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 20:17

Вы же поняли. Я про внешность... :twisted: с ваших слов

MrM писал(а):... с масляной внешностью упитанного евнуха...
... на всех фото


Любимов.JPG
Обручальное кольцо присутствует
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 20:23

Raider писал(а):а почем у него будильник?


Нормальный, человеческий :lol: Longines Evidenza Automatic Chronograph, видно на фотке...

Николай Любимов.JPG


любимовнв.jpg


Ну золотой, да...
От 5000 у.е. , старая моделька уже

Изображение
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11098
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 21:12

Говорит, у него на карточке всего 24000. Мог бы продать часишки, бедолага.
Кстати, опасны такие братаны голоштаные.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 11:45

UNCLE1911 писал(а):Говорит, у него на карточке всего 24000. Мог бы продать часишки, бедолага.


Да, брось, о чем ты говоришь... причем здесь часы-то? Не вижу тут связи

UNCLE1911 писал(а):Кстати, опасны такие братаны голоштаные.


Да вроде бы ничего необычного

Официальный доход Николая Любимова соответствует уровню регионального чиновника руководящего звена. В декларации за 2015 год указана цифра в 2,4 млн. рублей. В собственности у него земельный участок площадью 2441 кв. м, а также на двоих с одной из дочерей дачный дом площадью 268,4 кв. м и земельный участок общей площадью 2479 кв. м. Владел автомобилем Volkswagen Touareg. Доход супруги за 2015 год составил 1,090 млн. рублей. Она владела квартирой в 92 кв. м, четвёртой долей в ещё одной квартире площадью 70 кв. м, а также автомобилем Volkswagen Tiguan. На ещё одну дочь Николая Любимова зарегистрирована квартира площадью 43 кв. м.

Отсюда

Вот, на мой взгляд, интересный момент

Курить меня научили большие ребята. В принципе, можно бросить. Я уже не раз это делал. Когда я учился в Лондоне, я бросил курить. Когда мне хотелось затянуться, я бегал по Гайд-парку. Мне было несложно это делать там потому, что там меня никто не знает. А здесь все уже по-другому.
Мой любимый политик — Уинстон Черчилль. Конечно, Рузвельт был более положительным, но мой любимый политик все же Черчилль.


Факт учебы ВрИО нашего губернатора в Лондоне нигде не отражен :roll:
Это здесь прочел
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2672
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение MrM » Сегодня, 13:38

Шварц писал(а):Факт учебы ВрИО нашего губернатора в Лондоне нигде не отражен

Не очень выгодно для поцреота и человекаизнарода. Могут контакты с английской разведкой приписать или того хуже с БАБом (когда тот был живее, чем Ленин).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 14:24

MrM писал(а):Не очень выгодно для поцреота и человекаизнарода. Могут контакты с английской разведкой приписать или того хуже с БАБом (когда тот был живее, чем Ленин).


Могут, конечно... всем же не угодишь :lol:
Но предводителя наших местных команчей другая странность беспокоит... эээ, карьерный взлет

С новым (ВрИО) есть момент, который меня удивил. Любимов закончил калужский пединститут и сразу возглавил научно-исследовательское подразделение вуза, без ученой степени, без опыта работы. Очень неожиданный карьерный рост прослеживается.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3499
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 15:18

О как... раздача ̶с̶л̶о̶н̶о̶в̶ часов :roll:

С формулировкой «чтобы вы всегда были с нами на связи в одно время» Аркадий Фомин вручил Олегу Ковалёву памятный подарок в виде часов.


Нет фото :cry:

Завершилась церемония поздравлением от лица Николая Любимова с юбилеем главы Шиловского района Василия Фомина, которому 15 февраля исполняется 70 лет.


Есть такое фото :D

Вручение подарка.jpg


http://mediaryazan.ru/articles/detail/377016.html
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1747
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение АЛСНщик » 22 минуты назад

Всё же не понимаю, почему все плюют в спину Ковалёву? В смысле инвестиционной политики - явно лучший губернатор Рязанской области за весь постсоветский период 8) Или Ковалёв виноват в том, что в сёлах Рязанского района почтальоны берут "копеечку" с пенсионеров за то, что приносят пенсии на дом? :?
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