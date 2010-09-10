Незамеченные рязанские события

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Шварц
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 16:57

АЛСНщик писал(а):Всё же не понимаю, почему все плюют в спину Ковалёву? В смысле инвестиционной политики - явно лучший губернатор Рязанской области за весь постсоветский период 8)


Ну почему же это "все"? Наверняка лишь те, у кто затаил обиду или у кого повышенное слюноотделение...

АЛСНщик писал(а): Или Ковалёв виноват в том, что в сёлах Рязанского района почтальоны берут "копеечку" с пенсионеров за то, что приносят пенсии на дом? :?


:D В этом его, похоже, еще не обвиняли...

По времени, уже дед nikols должен вернуться с прогулки... может, он расскажет за весь постсоветский период.
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