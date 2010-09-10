Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
АЛСНщик писал(а):Всё же не понимаю, почему все плюют в спину Ковалёву? В смысле инвестиционной политики - явно лучший губернатор Рязанской области за весь постсоветский период
Ну почему же это "все"? Наверняка лишь те, у кто затаил обиду или у кого повышенное слюноотделение...
АЛСНщик писал(а): Или Ковалёв виноват в том, что в сёлах Рязанского района почтальоны берут "копеечку" с пенсионеров за то, что приносят пенсии на дом?
В этом его, похоже, еще не обвиняли...
По времени, уже дед nikols должен вернуться с прогулки... может, он расскажет за весь постсоветский период.
Re: Незамеченные рязанские события
это у которого 2 канал нарыл подпольный цех с "Боярышником"?Шварц писал(а):Завершилась церемония поздравлением от лица Николая Любимова с юбилеем главы Шиловского района Василия Фомина, которому 15 февраля исполняется 70 лет.
да бросьте вы...набрать кредитов-оставить долгов на 3 мильярда-уйти и быть хорошим?АЛСНщик писал(а):Всё же не понимаю, почему все плюют в спину Ковалёву? В смысле инвестиционной политики - явно лучший губернатор Рязанской области за весь постсоветский период
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