Сообщение Шварц » Сегодня, 16:57

АЛСНщик писал(а): Всё же не понимаю, почему все плюют в спину Ковалёву? В смысле инвестиционной политики - явно лучший губернатор Рязанской области за весь постсоветский период Всё же не понимаю, почему все плюют в спину Ковалёву? В смысле инвестиционной политики - явно лучший губернатор Рязанской области за весь постсоветский период

АЛСНщик писал(а): Или Ковалёв виноват в том, что в сёлах Рязанского района почтальоны берут "копеечку" с пенсионеров за то, что приносят пенсии на дом? Или Ковалёв виноват в том, что в сёлах Рязанского района почтальоны берут "копеечку" с пенсионеров за то, что приносят пенсии на дом?

Ну почему же это "все"? Наверняка лишь те, у кто затаил обиду или у кого повышенное слюноотделение...В этом его, похоже, еще не обвиняли...По времени, уже дед nikols должен вернуться с прогулки... может, он расскажет за весь постсоветский период.