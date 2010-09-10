Сообщение ivanes » 16 фев 2017, 11:49

В марте 2015 года была сыграна первая в истории Государственной Думы межфракционная свадьба. Коммунист Вороненков сделал предложение руки и сердца оперной певице и депутату от партии «Единая Россия» Марии Максаковой.Но Марии Петровне было не привыкать, ведь до этого она жила с вором в законе Владимиром Тюриным, больше известным в криминальных кругах под прозвищем Тюрик.Сразу после свадьбы Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы, которые давали возможность инициировать в Думе лишение Дениса Николаевича депутатской неприкосновенности и привлечь его в качестве обвиняемого к судебному процессу. Вот тогда-то Нарышкин фактически и заступился за Вороненкова.Примерно в это же время, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией выложили в сети материал, касающейся коммуниста. По их подсчетам, декларированное Денисом Николаевичем имущество при заявленных доходах он мог бы приобрести только в случае 500 лет непрерывной работы. В его собственности и собственности его бывшей жены и его детей находилось: 5 квартир общей площадью 1088 квадратных метров, в том числе, 9-комнатная квартира на Тверской улице, 2 гаража, дача 887 метров с нежилым помещением 189 метров, а также автопарк из Mercedes S350, Bentley Continental, двух автомобилей Range Rover и Land Cruise.