Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Незамеченные рязанские события
АЛСНщик писал(а):Всё же не понимаю, почему все плюют в спину Ковалёву? В смысле инвестиционной политики - явно лучший губернатор Рязанской области за весь постсоветский период
Ну почему же это "все"? Наверняка лишь те, у кто затаил обиду или у кого повышенное слюноотделение...
АЛСНщик писал(а): Или Ковалёв виноват в том, что в сёлах Рязанского района почтальоны берут "копеечку" с пенсионеров за то, что приносят пенсии на дом?
В этом его, похоже, еще не обвиняли...
По времени, уже дед nikols должен вернуться с прогулки... может, он расскажет за весь постсоветский период.
Re: Незамеченные рязанские события
это у которого 2 канал нарыл подпольный цех с "Боярышником"?Шварц писал(а):Завершилась церемония поздравлением от лица Николая Любимова с юбилеем главы Шиловского района Василия Фомина, которому 15 февраля исполняется 70 лет.
да бросьте вы...набрать кредитов-оставить долгов на 3 мильярда-уйти и быть хорошим?АЛСНщик писал(а):Всё же не понимаю, почему все плюют в спину Ковалёву? В смысле инвестиционной политики - явно лучший губернатор Рязанской области за весь постсоветский период
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):это у которого 2 канал нарыл подпольный цех с "Боярышником"?Завершилась церемония поздравлением от лица Николая Любимова с юбилеем главы Шиловского района Василия Фомина, которому 15 февраля исполняется 70 лет.
Да уж... День рождения - грустный праздник
Re: Незамеченные рязанские события
Вам,рязанцы, в сентябре 2017г предоставляется право оценить нового губернатора.Выбирай или проиграешь!
Re: Незамеченные рязанские события
Вороненков Д.Н.
В 1996 году окончил юридический факультет Рязанского государственного университета им.С.А. Есенина.
Вороненков также подтвердил, что дал показания украинской прокуратуре по делу Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в госизмене. По словам бывшего депутата, Янукович «предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ»
Илья Понамарев. "Она касалась измены бывшего главы государства, которая заключалась в том, что Янукович якобы «пригласил» на Украину российские войска.
Где войска и где экс-депутат? Срок действия загранпаспорта закончился.Выехал из Хорватии и прибыл на Украину по общему паспорту.
В декабре 2014 года управление Следственного комитета РФ направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы стоимостью в 5 млн. долларов.
В 1996 году окончил юридический факультет Рязанского государственного университета им.С.А. Есенина.
Вороненков также подтвердил, что дал показания украинской прокуратуре по делу Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в госизмене. По словам бывшего депутата, Янукович «предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ»
Илья Понамарев. "Она касалась измены бывшего главы государства, которая заключалась в том, что Янукович якобы «пригласил» на Украину российские войска.
Где войска и где экс-депутат? Срок действия загранпаспорта закончился.Выехал из Хорватии и прибыл на Украину по общему паспорту.
В декабре 2014 года управление Следственного комитета РФ направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы стоимостью в 5 млн. долларов.
Re: Незамеченные рязанские события
В марте 2015 года была сыграна первая в истории Государственной Думы межфракционная свадьба. Коммунист Вороненков сделал предложение руки и сердца оперной певице и депутату от партии «Единая Россия» Марии Максаковой.
Но Марии Петровне было не привыкать, ведь до этого она жила с вором в законе Владимиром Тюриным, больше известным в криминальных кругах под прозвищем Тюрик.
Сразу после свадьбы Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы, которые давали возможность инициировать в Думе лишение Дениса Николаевича депутатской неприкосновенности и привлечь его в качестве обвиняемого к судебному процессу. Вот тогда-то Нарышкин фактически и заступился за Вороненкова.
Примерно в это же время, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией выложили в сети материал, касающейся коммуниста. По их подсчетам, декларированное Денисом Николаевичем имущество при заявленных доходах он мог бы приобрести только в случае 500 лет непрерывной работы. В его собственности и собственности его бывшей жены и его детей находилось: 5 квартир общей площадью 1088 квадратных метров, в том числе, 9-комнатная квартира на Тверской улице, 2 гаража, дача 887 метров с нежилым помещением 189 метров, а также автопарк из Mercedes S350, Bentley Continental, двух автомобилей Range Rover и Land Cruise.
http://www.mzk1.ru/2017/02/deputat-voro ... -kriminal/
Но Марии Петровне было не привыкать, ведь до этого она жила с вором в законе Владимиром Тюриным, больше известным в криминальных кругах под прозвищем Тюрик.
Сразу после свадьбы Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы, которые давали возможность инициировать в Думе лишение Дениса Николаевича депутатской неприкосновенности и привлечь его в качестве обвиняемого к судебному процессу. Вот тогда-то Нарышкин фактически и заступился за Вороненкова.
Примерно в это же время, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией выложили в сети материал, касающейся коммуниста. По их подсчетам, декларированное Денисом Николаевичем имущество при заявленных доходах он мог бы приобрести только в случае 500 лет непрерывной работы. В его собственности и собственности его бывшей жены и его детей находилось: 5 квартир общей площадью 1088 квадратных метров, в том числе, 9-комнатная квартира на Тверской улице, 2 гаража, дача 887 метров с нежилым помещением 189 метров, а также автопарк из Mercedes S350, Bentley Continental, двух автомобилей Range Rover и Land Cruise.
http://www.mzk1.ru/2017/02/deputat-voro ... -kriminal/
Re: Незамеченные рязанские события
Вот и пятый губер подоспел с заявлением об отставке. Глава республики Карелия. Отстранен по собственному желанию. Назначен новый исполнять обязанности.
Глава Карелии Александр Худилайнен, занимавший свой пост с мая 2012 года, объявил о намерении досрочно уйти в отставку. По данным РБК, наиболее вероятная кандидатура на его место — глава ФССП Артур Парфенчиков
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/15/02/2017/5 ... 08b881de25
Глава Карелии Александр Худилайнен, занимавший свой пост с мая 2012 года, объявил о намерении досрочно уйти в отставку. По данным РБК, наиболее вероятная кандидатура на его место — глава ФССП Артур Парфенчиков
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/15/02/2017/5 ... 08b881de25
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):набрать кредитов-оставить долгов на 3 мильярда-уйти и быть хорошим?
К слову, это не его прямая вина, это особенности национальной налоговой политики, когда все деньги из регионов выводят, а им, регионами, приходится брать дотации и кредиты. В плане выбивания денег из центра Ковалёв хоть что-то делал.
Re: Незамеченные рязанские события
Жители Горрощи, ранее жаловавшиеся на стройку рядом с их домами, добились отмены на ее разрешения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Рязанской области Роман Худяков. «Наши усилия увенчались успехом! Благодарю всех, кто принимал участие в сборе подписей, встречах с администрацией города, телерепортажах, поддерживал в соцсетях», — написал Худяков. По его словам, постановление об отмене разрешения на строительство по адресу: дом №25 корпус 2 по улице Полетаева будет опубликовано в понедельник, 20 февраля. «В этом ключевую роль сыграл Олег Булеков, поэтому, я считаю, мы должны его поблагодарить за то, что он услышал людей, что он услышал жителей города», — добавил депутат.
https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html
Уже понедельник, с нетерпением ждём публикации постановления об отмене разрешения на строительство.
https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html
Уже понедельник, с нетерпением ждём публикации постановления об отмене разрешения на строительство.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Незамеченные рязанские события
При определении платы за стоянку на них будет использоваться повышающий коэффициент, равный трем. По данным RZN.info, в список хотят включить площадь Мичурина, улицы Вокзальную, Высоковольтную, Либкнехта, Николодворянскую, Почтовую и Пролетарскую
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/2/16/rya ... -ulic.html
Почтовая улица для стоянок? По ней проезд запрещен
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/2/16/rya ... -ulic.html
Почтовая улица для стоянок? По ней проезд запрещен
Re: Незамеченные рязанские события
неплохая политика...давайте я вам подъезд покрашу...вы только в банке кредит на это возьмите или поручителем будте...а потом всем подъездом долг отдавайте... и потом не забывайте меня хвалить.. кредиты придется нам отдавать с вами- в виде повышения ЖКХ, транспортного налога и прочих причуд правителей..и заметьте у северокавказких республик при подобных дотациях-цены на ЖКХ и прочее не растут.Spiro писал(а):Raider писал(а):набрать кредитов-оставить долгов на 3 мильярда-уйти и быть хорошим?
К слову, это не его прямая вина, это особенности национальной налоговой политики, когда все деньги из регионов выводят, а им, регионами, приходится брать дотации и кредиты. В плане выбивания денег из центра Ковалёв хоть что-то делал.
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя