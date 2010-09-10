Сообщение ivanes » 16 фев 2017, 11:59

Глава Карелии Александр Худилайнен, занимавший свой пост с мая 2012 года, объявил о намерении досрочно уйти в отставку. По данным РБК, наиболее вероятная кандидатура на его место — глава ФССП Артур Парфенчиков



Вот и пятый губер подоспел с заявлением об отставке. Глава республики Карелия. Отстранен по собственному желанию. Назначен новый исполнять обязанности.Подробнее на РБК: