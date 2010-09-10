Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Незамеченные рязанские события
АЛСНщик писал(а):Всё же не понимаю, почему все плюют в спину Ковалёву? В смысле инвестиционной политики - явно лучший губернатор Рязанской области за весь постсоветский период
Ну почему же это "все"? Наверняка лишь те, у кто затаил обиду или у кого повышенное слюноотделение...
АЛСНщик писал(а): Или Ковалёв виноват в том, что в сёлах Рязанского района почтальоны берут "копеечку" с пенсионеров за то, что приносят пенсии на дом?
В этом его, похоже, еще не обвиняли...
По времени, уже дед nikols должен вернуться с прогулки... может, он расскажет за весь постсоветский период.
Re: Незамеченные рязанские события
это у которого 2 канал нарыл подпольный цех с "Боярышником"?Шварц писал(а):Завершилась церемония поздравлением от лица Николая Любимова с юбилеем главы Шиловского района Василия Фомина, которому 15 февраля исполняется 70 лет.
да бросьте вы...набрать кредитов-оставить долгов на 3 мильярда-уйти и быть хорошим?АЛСНщик писал(а):Всё же не понимаю, почему все плюют в спину Ковалёву? В смысле инвестиционной политики - явно лучший губернатор Рязанской области за весь постсоветский период
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):это у которого 2 канал нарыл подпольный цех с "Боярышником"?Завершилась церемония поздравлением от лица Николая Любимова с юбилеем главы Шиловского района Василия Фомина, которому 15 февраля исполняется 70 лет.
Да уж... День рождения - грустный праздник
Re: Незамеченные рязанские события
Вам,рязанцы, в сентябре 2017г предоставляется право оценить нового губернатора.Выбирай или проиграешь!
Re: Незамеченные рязанские события
Вороненков Д.Н.
В 1996 году окончил юридический факультет Рязанского государственного университета им.С.А. Есенина.
Вороненков также подтвердил, что дал показания украинской прокуратуре по делу Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в госизмене. По словам бывшего депутата, Янукович «предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ»
Илья Понамарев. "Она касалась измены бывшего главы государства, которая заключалась в том, что Янукович якобы «пригласил» на Украину российские войска.
Где войска и где экс-депутат? Срок действия загранпаспорта закончился.Выехал из Хорватии и прибыл на Украину по общему паспорту.
В декабре 2014 года управление Следственного комитета РФ направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы стоимостью в 5 млн. долларов.
В 1996 году окончил юридический факультет Рязанского государственного университета им.С.А. Есенина.
Вороненков также подтвердил, что дал показания украинской прокуратуре по делу Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в госизмене. По словам бывшего депутата, Янукович «предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ»
Илья Понамарев. "Она касалась измены бывшего главы государства, которая заключалась в том, что Янукович якобы «пригласил» на Украину российские войска.
Где войска и где экс-депутат? Срок действия загранпаспорта закончился.Выехал из Хорватии и прибыл на Украину по общему паспорту.
В декабре 2014 года управление Следственного комитета РФ направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы стоимостью в 5 млн. долларов.
Re: Незамеченные рязанские события
В марте 2015 года была сыграна первая в истории Государственной Думы межфракционная свадьба. Коммунист Вороненков сделал предложение руки и сердца оперной певице и депутату от партии «Единая Россия» Марии Максаковой.
Но Марии Петровне было не привыкать, ведь до этого она жила с вором в законе Владимиром Тюриным, больше известным в криминальных кругах под прозвищем Тюрик.
Сразу после свадьбы Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы, которые давали возможность инициировать в Думе лишение Дениса Николаевича депутатской неприкосновенности и привлечь его в качестве обвиняемого к судебному процессу. Вот тогда-то Нарышкин фактически и заступился за Вороненкова.
Примерно в это же время, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией выложили в сети материал, касающейся коммуниста. По их подсчетам, декларированное Денисом Николаевичем имущество при заявленных доходах он мог бы приобрести только в случае 500 лет непрерывной работы. В его собственности и собственности его бывшей жены и его детей находилось: 5 квартир общей площадью 1088 квадратных метров, в том числе, 9-комнатная квартира на Тверской улице, 2 гаража, дача 887 метров с нежилым помещением 189 метров, а также автопарк из Mercedes S350, Bentley Continental, двух автомобилей Range Rover и Land Cruise.
http://www.mzk1.ru/2017/02/deputat-voro ... -kriminal/
Но Марии Петровне было не привыкать, ведь до этого она жила с вором в законе Владимиром Тюриным, больше известным в криминальных кругах под прозвищем Тюрик.
Сразу после свадьбы Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы, которые давали возможность инициировать в Думе лишение Дениса Николаевича депутатской неприкосновенности и привлечь его в качестве обвиняемого к судебному процессу. Вот тогда-то Нарышкин фактически и заступился за Вороненкова.
Примерно в это же время, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией выложили в сети материал, касающейся коммуниста. По их подсчетам, декларированное Денисом Николаевичем имущество при заявленных доходах он мог бы приобрести только в случае 500 лет непрерывной работы. В его собственности и собственности его бывшей жены и его детей находилось: 5 квартир общей площадью 1088 квадратных метров, в том числе, 9-комнатная квартира на Тверской улице, 2 гаража, дача 887 метров с нежилым помещением 189 метров, а также автопарк из Mercedes S350, Bentley Continental, двух автомобилей Range Rover и Land Cruise.
http://www.mzk1.ru/2017/02/deputat-voro ... -kriminal/
Re: Незамеченные рязанские события
Вот и пятый губер подоспел с заявлением об отставке. Глава республики Карелия. Отстранен по собственному желанию. Назначен новый исполнять обязанности.
Глава Карелии Александр Худилайнен, занимавший свой пост с мая 2012 года, объявил о намерении досрочно уйти в отставку. По данным РБК, наиболее вероятная кандидатура на его место — глава ФССП Артур Парфенчиков
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/15/02/2017/5 ... 08b881de25
Глава Карелии Александр Худилайнен, занимавший свой пост с мая 2012 года, объявил о намерении досрочно уйти в отставку. По данным РБК, наиболее вероятная кандидатура на его место — глава ФССП Артур Парфенчиков
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/15/02/2017/5 ... 08b881de25
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):набрать кредитов-оставить долгов на 3 мильярда-уйти и быть хорошим?
К слову, это не его прямая вина, это особенности национальной налоговой политики, когда все деньги из регионов выводят, а им, регионами, приходится брать дотации и кредиты. В плане выбивания денег из центра Ковалёв хоть что-то делал.
Re: Незамеченные рязанские события
Жители Горрощи, ранее жаловавшиеся на стройку рядом с их домами, добились отмены на ее разрешения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Рязанской области Роман Худяков. «Наши усилия увенчались успехом! Благодарю всех, кто принимал участие в сборе подписей, встречах с администрацией города, телерепортажах, поддерживал в соцсетях», — написал Худяков. По его словам, постановление об отмене разрешения на строительство по адресу: дом №25 корпус 2 по улице Полетаева будет опубликовано в понедельник, 20 февраля. «В этом ключевую роль сыграл Олег Булеков, поэтому, я считаю, мы должны его поблагодарить за то, что он услышал людей, что он услышал жителей города», — добавил депутат.
https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html
Уже понедельник, с нетерпением ждём публикации постановления об отмене разрешения на строительство.
https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html
Уже понедельник, с нетерпением ждём публикации постановления об отмене разрешения на строительство.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Незамеченные рязанские события
При определении платы за стоянку на них будет использоваться повышающий коэффициент, равный трем. По данным RZN.info, в список хотят включить площадь Мичурина, улицы Вокзальную, Высоковольтную, Либкнехта, Николодворянскую, Почтовую и Пролетарскую
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/2/16/rya ... -ulic.html
Почтовая улица для стоянок? По ней проезд запрещен
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/2/16/rya ... -ulic.html
Почтовая улица для стоянок? По ней проезд запрещен
Re: Незамеченные рязанские события
неплохая политика...давайте я вам подъезд покрашу...вы только в банке кредит на это возьмите или поручителем будте...а потом всем подъездом долг отдавайте... и потом не забывайте меня хвалить.. кредиты придется нам отдавать с вами- в виде повышения ЖКХ, транспортного налога и прочих причуд правителей..и заметьте у северокавказких республик при подобных дотациях-цены на ЖКХ и прочее не растут.Spiro писал(а):Raider писал(а):набрать кредитов-оставить долгов на 3 мильярда-уйти и быть хорошим?
К слову, это не его прямая вина, это особенности национальной налоговой политики, когда все деньги из регионов выводят, а им, регионами, приходится брать дотации и кредиты. В плане выбивания денег из центра Ковалёв хоть что-то делал.
Re: Незамеченные рязанские события
Док писал(а):Жители Горрощи, ранее жаловавшиеся на стройку рядом с их домами, добились отмены на ее разрешения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Рязанской области Роман Худяков. «Наши усилия увенчались успехом! Благодарю всех, кто принимал участие в сборе подписей, встречах с администрацией города, телерепортажах, поддерживал в соцсетях», — написал Худяков. По его словам, постановление об отмене разрешения на строительство по адресу: дом №25 корпус 2 по улице Полетаева будет опубликовано в понедельник, 20 февраля. «В этом ключевую роль сыграл Олег Булеков, поэтому, я считаю, мы должны его поблагодарить за то, что он услышал людей, что он услышал жителей города», — добавил депутат.
https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html
Уже понедельник, с нетерпением ждём публикации постановления об отмене разрешения на строительство.
Дождалися?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а): да бросьте вы...набрать кредитов-оставить долгов на 3 мильярда-уйти и быть хорошим?
Три? Три с гаком "мильярда", это заслуга Шпака. Двадцать семь "мильярдов"! Нехорошо, принижать успехи Ковалева на посту губернатора Рязанской области! Всего получается долг Рязанской области порядка тридцать одного "мильярда"!
Жду от очередного "эффективного менеджера" продолжение политики предыдущих варягов, но хочу верить, что ошибаюсь...
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость