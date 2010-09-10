Док писал(а):

постановление об отмене разрешения на строительство

будет опубликовано в понедельник, 20 февраля.

Жители Горрощи, ранее жаловавшиеся на стройку рядом с их домами, добились отмены на ее разрешения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Рязанской области Роман Худяков. «Наши усилия увенчались успехом! Благодарю всех, кто принимал участие в сборе подписей, встречах с администрацией города, телерепортажах, поддерживал в соцсетях», — написал Худяков. По его словам,по адресу: дом №25 корпус 2 по улице Полетаева«В этом ключевую роль сыграл Олег Булеков, поэтому, я считаю, мы должны его поблагодарить за то, что он услышал людей, что он услышал жителей города», — добавил депутат.Уже понедельник, с нетерпением ждём публикации постановления об отмене разрешения на строительство.