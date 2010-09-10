Сообщение Vredtech » Сегодня, 19:07

В целях оптимизации расходов ОАО "Центральная пригородная компания", выполняющая пригородные железнодорожные перевозки, выступила с инициативой о сокращении составности электропоездов, курсирующих по Рязанской области, с 6-ти вагонов до 4-х. Напоминаю, что в соответствии с действующим законодательством финансирование и компенсацию убытков производит правительство Рязанской области, являющееся заказчиком пригородных железнодорожных перевозок в регионе.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.