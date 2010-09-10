Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Дед Анатольич » Сегодня, 17:25

Док писал(а):Жители Горрощи, ранее жаловавшиеся на стройку рядом с их домами, добились отмены на ее разрешения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Рязанской области Роман Худяков. «Наши усилия увенчались успехом! Благодарю всех, кто принимал участие в сборе подписей, встречах с администрацией города, телерепортажах, поддерживал в соцсетях», — написал Худяков. По его словам, постановление об отмене разрешения на строительство по адресу: дом №25 корпус 2 по улице Полетаева будет опубликовано в понедельник, 20 февраля. «В этом ключевую роль сыграл Олег Булеков, поэтому, я считаю, мы должны его поблагодарить за то, что он услышал людей, что он услышал жителей города», — добавил депутат.
https://www.rzn.info/news/2017/2/18/zhi ... omami.html

Уже понедельник, с нетерпением ждём публикации постановления об отмене разрешения на строительство.

Стройку-то прекратили?
Только живи, и до всего доживешь
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3359
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Электрички станут короче

Сообщение Vredtech » Сегодня, 19:07

В целях оптимизации расходов ОАО "Центральная пригородная компания", выполняющая пригородные железнодорожные перевозки, выступила с инициативой о сокращении составности электропоездов, курсирующих по Рязанской области, с 6-ти вагонов до 4-х. Напоминаю, что в соответствии с действующим законодательством финансирование и компенсацию убытков производит правительство Рязанской области, являющееся заказчиком пригородных железнодорожных перевозок в регионе.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1909
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Raider » Сегодня, 19:13

Spiro писал(а):
Raider писал(а):
и заметьте у северокавказких республик при подобных дотациях-цены на ЖКХ и прочее не растут.

Ой вей. А где можно посмотреть про это? А то похоже на наброс нациков.

Самый низкий порог роста установлен в Северной Осетии — 2,5%, в Алтайском крае (3,2%), Дагестане (3,3%) и Кабардино-Балкарии (3,3%).
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2208679.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя