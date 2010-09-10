Незамеченные рязанские события
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- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Электрички станут короче
Vredtech писал(а):В целях оптимизации расходов ОАО "Центральная пригородная компания", выполняющая пригородные железнодорожные перевозки, выступила с инициативой о сокращении составности электропоездов, курсирующих по Рязанской области, с 6-ти вагонов до 4-х. Напоминаю, что в соответствии с действующим законодательством финансирование и компенсацию убытков производит правительство Рязанской области, являющееся заказчиком пригородных железнодорожных перевозок в регионе.
А кому охота пустые составы гонять? И за чей счет? Чай не Подмосковье, пассажиров-то нема!
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