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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Электрички станут короче

Сообщение Дед Анатольич » 27 минут назад

Vredtech писал(а):В целях оптимизации расходов ОАО "Центральная пригородная компания", выполняющая пригородные железнодорожные перевозки, выступила с инициативой о сокращении составности электропоездов, курсирующих по Рязанской области, с 6-ти вагонов до 4-х. Напоминаю, что в соответствии с действующим законодательством финансирование и компенсацию убытков производит правительство Рязанской области, являющееся заказчиком пригородных железнодорожных перевозок в регионе.

А кому охота пустые составы гонять? И за чей счет? Чай не Подмосковье, пассажиров-то нема!
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