Сообщение Дед Анатольич » 27 минут назад

АЛСНщик писал(а): Секция находится в обороте: если сейчас она "везёт воздух" в Гавердово, то следующим маршрутом может оказаться Рыбное - Рязань, причём это будет т.н. "рабочая электричка". Они до сих пор популярность пользуются и основная часть мест заняты. Причём заняты такими людьми, как подполковники ФСИН, бухгалтеры и экономисты РЖД, специалисты Сбербанка, например, по информационной безопасности. Если количество вагонов сократить до четырёх, всем мест может не хватить. Или это я обнаглел: привык ездить сидя Секция находится в обороте: если сейчас она "везёт воздух" в Гавердово, то следующим маршрутом может оказаться Рыбное - Рязань, причём это будет т.н. "рабочая электричка". Они до сих пор популярность пользуются и основная часть мест заняты. Причём заняты такими людьми, как подполковники ФСИН, бухгалтеры и экономисты РЖД, специалисты Сбербанка, например, по информационной безопасности. Если количество вагонов сократить до четырёх, всем мест может не хватить. Или это я обнаглел: привык ездить сидя

СИДЯ??? Экая блажь. В конце 70-х каждый рабочий день пять-шесть остановок, иногда даже в тамбуре. Не то, чтобы мне это понравилось настолько, что я настаиваю на том, что каждый это должен испытать. Однако, вряди ли в нынешних условиях рентабельно гонять составы только с сидящими пассажирами.ЦППК избалована Подмосковьем. В начале февраля около восьми утра я вообще не влез в электричку, а бытность моего проживания в Рязанской области регулярно наблюдал пустые составы по Ряжскому направлению.