Незамеченные рязанские события
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Электрички станут короче
Vredtech писал(а):В целях оптимизации расходов ОАО "Центральная пригородная компания", выполняющая пригородные железнодорожные перевозки, выступила с инициативой о сокращении составности электропоездов, курсирующих по Рязанской области, с 6-ти вагонов до 4-х. Напоминаю, что в соответствии с действующим законодательством финансирование и компенсацию убытков производит правительство Рязанской области, являющееся заказчиком пригородных железнодорожных перевозок в регионе.
А кому охота пустые составы гонять? И за чей счет? Чай не Подмосковье, пассажиров-то нема!
Только живи, и до всего доживешь
Re: Электрички станут короче
Дед Анатольич писал(а):Vredtech писал(а):В целях оптимизации расходов ОАО "Центральная пригородная компания", выполняющая пригородные железнодорожные перевозки, выступила с инициативой о сокращении составности электропоездов, курсирующих по Рязанской области, с 6-ти вагонов до 4-х. Напоминаю, что в соответствии с действующим законодательством финансирование и компенсацию убытков производит правительство Рязанской области, являющееся заказчиком пригородных железнодорожных перевозок в регионе.
А кому охота пустые составы гонять? И за чей счет? Чай не Подмосковье, пассажиров-то нема!
Секция находится в обороте: если сейчас она "везёт воздух" в Гавердово, то следующим маршрутом может оказаться Рыбное - Рязань, причём это будет т.н. "рабочая электричка". Они до сих пор популярность пользуются и основная часть мест заняты. Причём заняты такими людьми, как подполковники ФСИН, бухгалтеры и экономисты РЖД, специалисты Сбербанка, например, по информационной безопасности. Если количество вагонов сократить до четырёх, всем мест может не хватить. Или это я обнаглел: привык ездить сидя
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Электрички станут короче
АЛСНщик писал(а):Секция находится в обороте: если сейчас она "везёт воздух" в Гавердово, то следующим маршрутом может оказаться Рыбное - Рязань, причём это будет т.н. "рабочая электричка". Они до сих пор популярность пользуются и основная часть мест заняты. Причём заняты такими людьми, как подполковники ФСИН, бухгалтеры и экономисты РЖД, специалисты Сбербанка, например, по информационной безопасности. Если количество вагонов сократить до четырёх, всем мест может не хватить. Или это я обнаглел: привык ездить сидя
СИДЯ??? Экая блажь. В конце 70-х каждый рабочий день пять-шесть остановок, иногда даже в тамбуре. Не то, чтобы мне это понравилось настолько, что я настаиваю на том, что каждый это должен испытать. Однако, вряди ли в нынешних условиях рентабельно гонять составы только с сидящими пассажирами.
ЦППК избалована Подмосковьем. В начале февраля около восьми утра я вообще не влез в электричку, а бытность моего проживания в Рязанской области регулярно наблюдал пустые составы по Ряжскому направлению.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Незамеченные рязанские события
21фев 2017
Народ, ну что вы творите!!! Живем все в одном доме, неужели приятно по мусору передвигаться??? Давайте друг друга уважать и не быть свинухами. Только всё убрали, тут же навалили новые кучи.
22 фев 2017, 01:56
Вы правда думаете, что посты на форуме могут повлиять на таких людей? Скорей всего они его даже не читают.
Народ, ну что вы творите!!! Живем все в одном доме, неужели приятно по мусору передвигаться??? Давайте друг друга уважать и не быть свинухами. Только всё убрали, тут же навалили новые кучи.
22 фев 2017, 01:56
Вы правда думаете, что посты на форуме могут повлиять на таких людей? Скорей всего они его даже не читают.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3365
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Электрички станут короче
Дед Анатольич писал(а):
ЦППК избалована Подмосковьем. В начале февраля около восьми утра я вообще не влез в электричку, а бытность моего проживания в Рязанской области регулярно наблюдал пустые составы по Ряжскому направлению.
ЦППК мне "попеняла", что я эту инфу в народ слил
По Ряжскому - раньше, когда не было Воронежского ПДС, и маршрут Рязань - Мичуринск был прямой, народ с Мичуринска очень активно ездил в Москву. Сейчас многие пересели на пассажирский (и быстрее, и дешевле) и электропоезда этого направления действительно превратились в транспорт социального назначения, ибо доля льготников там очень большая (Чернобыльская зона и всё такое).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Электрички станут короче
Vredtech писал(а):
ЦППК мне "попеняла", что я эту инфу в народ слил
И.О. губернатора вроде как хочет развивать железнодорожный транспорт.
https://www.rzn.info/news/2017/2/22/v-r ... bimov.html
Если губера всё же выбирать будем, то должны состояться встречи с избирателями - можно такие вопросы кандидату задать:
1) собирается ли будущий губернатор лоббировать рязанские предприятия и организации в области промышленности, науки и образования в плане получения ими заказов от АО РЖД на поставку оборудования и научно-технического продукта?
2) что ожидает пригородное сообщение на территории Рязанской области?
3) каковы перспективы железнодорожной больницы в вопросе участия в программе обязательного медицинского страхования населения и в наборе медицинских услуг, предоставляемых жителям микрорайона больницы?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3365
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Незамеченные рязанские события
Могу сразу ответить за губернатора
1. Нет
2. Ничего не ожидает
3. А хрен знает. Всё в соответствии с госпрограммами и выделяемыми средствами.
1. Нет
2. Ничего не ожидает
3. А хрен знает. Всё в соответствии с госпрограммами и выделяемыми средствами.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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