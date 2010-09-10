Незамеченные рязанские события
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Электрички станут короче
Vredtech писал(а):В целях оптимизации расходов ОАО "Центральная пригородная компания", выполняющая пригородные железнодорожные перевозки, выступила с инициативой о сокращении составности электропоездов, курсирующих по Рязанской области, с 6-ти вагонов до 4-х. Напоминаю, что в соответствии с действующим законодательством финансирование и компенсацию убытков производит правительство Рязанской области, являющееся заказчиком пригородных железнодорожных перевозок в регионе.
А кому охота пустые составы гонять? И за чей счет? Чай не Подмосковье, пассажиров-то нема!
Только живи, и до всего доживешь
Re: Электрички станут короче
Дед Анатольич писал(а):Vredtech писал(а):В целях оптимизации расходов ОАО "Центральная пригородная компания", выполняющая пригородные железнодорожные перевозки, выступила с инициативой о сокращении составности электропоездов, курсирующих по Рязанской области, с 6-ти вагонов до 4-х. Напоминаю, что в соответствии с действующим законодательством финансирование и компенсацию убытков производит правительство Рязанской области, являющееся заказчиком пригородных железнодорожных перевозок в регионе.
А кому охота пустые составы гонять? И за чей счет? Чай не Подмосковье, пассажиров-то нема!
Секция находится в обороте: если сейчас она "везёт воздух" в Гавердово, то следующим маршрутом может оказаться Рыбное - Рязань, причём это будет т.н. "рабочая электричка". Они до сих пор популярность пользуются и основная часть мест заняты. Причём заняты такими людьми, как подполковники ФСИН, бухгалтеры и экономисты РЖД, специалисты Сбербанка, например, по информационной безопасности. Если количество вагонов сократить до четырёх, всем мест может не хватить. Или это я обнаглел: привык ездить сидя
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Электрички станут короче
АЛСНщик писал(а):Секция находится в обороте: если сейчас она "везёт воздух" в Гавердово, то следующим маршрутом может оказаться Рыбное - Рязань, причём это будет т.н. "рабочая электричка". Они до сих пор популярность пользуются и основная часть мест заняты. Причём заняты такими людьми, как подполковники ФСИН, бухгалтеры и экономисты РЖД, специалисты Сбербанка, например, по информационной безопасности. Если количество вагонов сократить до четырёх, всем мест может не хватить. Или это я обнаглел: привык ездить сидя
СИДЯ??? Экая блажь. В конце 70-х каждый рабочий день пять-шесть остановок, иногда даже в тамбуре. Не то, чтобы мне это понравилось настолько, что я настаиваю на том, что каждый это должен испытать. Однако, вряди ли в нынешних условиях рентабельно гонять составы только с сидящими пассажирами.
ЦППК избалована Подмосковьем. В начале февраля около восьми утра я вообще не влез в электричку, а бытность моего проживания в Рязанской области регулярно наблюдал пустые составы по Ряжскому направлению.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Незамеченные рязанские события
21фев 2017
Народ, ну что вы творите!!! Живем все в одном доме, неужели приятно по мусору передвигаться??? Давайте друг друга уважать и не быть свинухами. Только всё убрали, тут же навалили новые кучи.
22 фев 2017, 01:56
Вы правда думаете, что посты на форуме могут повлиять на таких людей? Скорей всего они его даже не читают.
Народ, ну что вы творите!!! Живем все в одном доме, неужели приятно по мусору передвигаться??? Давайте друг друга уважать и не быть свинухами. Только всё убрали, тут же навалили новые кучи.
22 фев 2017, 01:56
Вы правда думаете, что посты на форуме могут повлиять на таких людей? Скорей всего они его даже не читают.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Электрички станут короче
Дед Анатольич писал(а):
ЦППК избалована Подмосковьем. В начале февраля около восьми утра я вообще не влез в электричку, а бытность моего проживания в Рязанской области регулярно наблюдал пустые составы по Ряжскому направлению.
ЦППК мне "попеняла", что я эту инфу в народ слил
По Ряжскому - раньше, когда не было Воронежского ПДС, и маршрут Рязань - Мичуринск был прямой, народ с Мичуринска очень активно ездил в Москву. Сейчас многие пересели на пассажирский (и быстрее, и дешевле) и электропоезда этого направления действительно превратились в транспорт социального назначения, ибо доля льготников там очень большая (Чернобыльская зона и всё такое).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Электрички станут короче
Vredtech писал(а):
ЦППК мне "попеняла", что я эту инфу в народ слил
И.О. губернатора вроде как хочет развивать железнодорожный транспорт.
https://www.rzn.info/news/2017/2/22/v-r ... bimov.html
Если губера всё же выбирать будем, то должны состояться встречи с избирателями - можно такие вопросы кандидату задать:
1) собирается ли будущий губернатор лоббировать рязанские предприятия и организации в области промышленности, науки и образования в плане получения ими заказов от АО РЖД на поставку оборудования и научно-технического продукта?
2) что ожидает пригородное сообщение на территории Рязанской области?
3) каковы перспективы железнодорожной больницы в вопросе участия в программе обязательного медицинского страхования населения и в наборе медицинских услуг, предоставляемых жителям микрорайона больницы?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Незамеченные рязанские события
Могу сразу ответить за губернатора
1. Нет
2. Ничего не ожидает
3. А хрен знает. Всё в соответствии с госпрограммами и выделяемыми средствами.
1. Нет
2. Ничего не ожидает
3. А хрен знает. Всё в соответствии с госпрограммами и выделяемыми средствами.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Незамеченные рязанские события
АЛСНщик
1/ Чтобы развивать пригородное сообщение надо убрать разногласие между перевозчиком и утверждающим тарифы на перевозки пассажиров. ЦППК - перевозчик, власти Рязанской области утверждают тариф.
Надо не лоббировать РЖД и ЦППК, а сотрудничать. Еще лучше приобрести подвижной состав и обслуживать перевозки.
2. Надо разделить корпоративную медицину и медицину ОМС. РЖД всегда имела ведомственную медицину и медучреждения. Нельзя совмещать. Газпром имеет ведомственные клиники.
3. Надо повысить загрузку пригородных электричек до уровня 75%. МЦК перевозит до 330 тыс пассажиров за месяц.
Льготники все пенсионеры Москвы. Рязань могла бы наладить ж/д -перевозки из отдаленных микрорайонов в Рязань.
4. В Санкт-Петербурге строят завод по сборке Мерседесов, в Подмосковие- японский машин. Область могла бы быть поставщиком части узлов. Был в Скопине завод по производству амортизаторов для ВАЗа. Для Мерса можно наладить.
На одном предприятии Рязани производили блок-фары для импортных машин. Тут можно.
1/ Чтобы развивать пригородное сообщение надо убрать разногласие между перевозчиком и утверждающим тарифы на перевозки пассажиров. ЦППК - перевозчик, власти Рязанской области утверждают тариф.
Надо не лоббировать РЖД и ЦППК, а сотрудничать. Еще лучше приобрести подвижной состав и обслуживать перевозки.
2. Надо разделить корпоративную медицину и медицину ОМС. РЖД всегда имела ведомственную медицину и медучреждения. Нельзя совмещать. Газпром имеет ведомственные клиники.
3. Надо повысить загрузку пригородных электричек до уровня 75%. МЦК перевозит до 330 тыс пассажиров за месяц.
Льготники все пенсионеры Москвы. Рязань могла бы наладить ж/д -перевозки из отдаленных микрорайонов в Рязань.
4. В Санкт-Петербурге строят завод по сборке Мерседесов, в Подмосковие- японский машин. Область могла бы быть поставщиком части узлов. Был в Скопине завод по производству амортизаторов для ВАЗа. Для Мерса можно наладить.
На одном предприятии Рязани производили блок-фары для импортных машин. Тут можно.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):АЛСНщик
2. Надо разделить корпоративную медицину и медицину ОМС. РЖД всегда имела ведомственную медицину и медучреждения. Нельзя совмещать. Газпром имеет ведомственные клиники.
В таком случае в корпоративной медицине придётся сократить значительную часть койко-мест, чем впрочем там и сейчас успешно занимаются Но также придётся решать вопрос обеспечения медицинской помощью населения микрорайонов корпоративных больниц. Впрочем, передача в муниципальную собственность железнодорожных школ и ДК не привело к закрытию данных учреждений и, я бы сказал, даже не ухудшило материальную оснащённость - стало быть, больницу на ст. Рыбное тоже смело можно делать муниципальной, оставив за РЖД только поликлинику №2 (Малое Шоссе г. Рязань). При этом Рыбновскую ЦРБ было бы целесообразно перевести в здание ЖД больницы как в более технически оснащённое - интересно, от ныне закрытого хирургического отделения там осталась какая-нибудь материальная база: оборудование операционной, аккумуляторный резерв, хранилище опасных хирургических отходов и т.д.?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):1/ Чтобы развивать пригородное сообщение надо убрать разногласие между перевозчиком и утверждающим тарифы на перевозки пассажиров. ЦППК - перевозчик, власти Рязанской области утверждают тариф.
Надо не лоббировать РЖД и ЦППК, а сотрудничать. Еще лучше приобрести подвижной состав и обслуживать перевозки.
3. Надо повысить загрузку пригородных электричек до уровня 75%. МЦК перевозит до 330 тыс пассажиров за месяц.
Льготники все пенсионеры Москвы. Рязань могла бы наладить ж/д -перевозки из отдаленных микрорайонов в Рязань.
Идите работать в Минтранс
1. Надо убрать ЦППК - прослойку-фильтратор между РЖД и регионом. А подвижной состав - штука дорогая, да и место для обслуживания уже не соответствует современным требованиям.
2. Загрузка на маршрутах - где густо, а где пусто. Вагоны в пути отцеплять? А насчет перевозок и микрорайонов - была в свое время городская электричка. Как убытка полтора ляма нащелкала - так тут же прикрыли.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Незамеченные рязанские события
АЛСНщик писал(а):В таком случае в корпоративной медицине придётся сократить значительную часть койко-мест, чем впрочем там и сейчас успешно занимаются Но также придётся решать вопрос обеспечения медицинской помощью населения микрорайонов корпоративных больниц. Впрочем, передача в муниципальную собственность железнодорожных школ и ДК не привело к закрытию данных учреждений
ну а почему при Лене Брежневе это было не убыточно?Vredtech писал(а):была в свое время городская электричка. Как убытка полтора ляма нащелкала - так тут же прикрыли.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а): ну а почему при Лене Брежневе это было не убыточно?
При Лене Брежневе было МПС, и убытки пригорода компенсировали прибылью от грузовых. А сейчас Минтранс и раздробленное на кусочки РЖД. Вкусняшки ушли в доверенные руки, а убыточное свалили на государство.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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