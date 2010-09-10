Сообщение ivanes » 22 фев 2017, 16:40

Народ, ну что вы творите!!! Живем все в одном доме, неужели приятно по мусору передвигаться??? Давайте друг друга уважать и не быть свинухами. Только всё убрали, тут же навалили новые кучи.



Вы правда думаете, что посты на форуме могут повлиять на таких людей? Скорей всего они его даже не читают.