Сообщение ivanes » 38 минут назад

Так что давайте определимся: мы в Таиланд ездим или реки поворачиваем? Впрочем, при любом раскладе в Таиланд полетят не все: АЛСНщик

Давно определились с Таиландом.Авиация МЧС не успевает вывозить погибших или раненных туристов. Ничего их не остановит.

А вот с истребителем -5 поколения у нас туго. Нужны дисплеи для авионики, нужны чипы и еще многое. Нет их у нас и не будет. То ли ума нет или денег. Потом нас научили быть профессиональными потребителями чужого. А валюту не научили зарабатывать. Пусть дядя их зарабатывает.