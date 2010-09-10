Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5495
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 38 минут назад

Так что давайте определимся: мы в Таиланд ездим или реки поворачиваем? Впрочем, при любом раскладе в Таиланд полетят не все: АЛСНщик
Давно определились с Таиландом.Авиация МЧС не успевает вывозить погибших или раненных туристов. Ничего их не остановит.
А вот с истребителем -5 поколения у нас туго. Нужны дисплеи для авионики, нужны чипы и еще многое. Нет их у нас и не будет. То ли ума нет или денег. Потом нас научили быть профессиональными потребителями чужого. А валюту не научили зарабатывать. Пусть дядя их зарабатывает.
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