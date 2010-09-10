Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5502
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 03 фев 2017, 16:20

Так что давайте определимся: мы в Таиланд ездим или реки поворачиваем? Впрочем, при любом раскладе в Таиланд полетят не все: АЛСНщик
Давно определились с Таиландом.Авиация МЧС не успевает вывозить погибших или раненных туристов. Ничего их не остановит.
А вот с истребителем -5 поколения у нас туго. Нужны дисплеи для авионики, нужны чипы и еще многое. Нет их у нас и не будет. То ли ума нет или денег. Потом нас научили быть профессиональными потребителями чужого. А валюту не научили зарабатывать. Пусть дядя их зарабатывает.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11113
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение UNCLE1911 » 03 фев 2017, 20:46

Нет уж, пусть вертолетовор со своих доходов платит налоги и для обчества пользительность создает.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение koten » Сегодня, 09:17

Ковалев отправляется в отставку
http://www.rbc.ru/politics/06/02/2017/5 ... ?from=main
По словам руководителя рейтингового фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, губернатор Карелии ​Худилайнен «испытывает дефицит рейтинговых и других достижений, хотя и не смог нейтрализовать многих оппонентов». Вызывает вопросы, отмечает он, и новые сроки Ковалева и Басаргина (Рязанская область и Пермский край соответственно). Также «неопределенная и зависит от раскладов в Москве» ситуация у саратовского губернатора Радаева, добавляет он.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 09:45

Фига се... незамеченые :shock: все заметили, даже язвят осторожно... :roll:

Губернатор Рязанской области в очередной раз попал в «кремлевский список» неугодных

Олег Ковалев попал в пятерку на вылет

На этой неделе ожидается отставка нескольких глав регионов. В шорт-лист удачно вписался губернатор Рязанской области.
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