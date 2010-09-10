Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
Так что давайте определимся: мы в Таиланд ездим или реки поворачиваем? Впрочем, при любом раскладе в Таиланд полетят не все: АЛСНщик
Давно определились с Таиландом.Авиация МЧС не успевает вывозить погибших или раненных туристов. Ничего их не остановит.
А вот с истребителем -5 поколения у нас туго. Нужны дисплеи для авионики, нужны чипы и еще многое. Нет их у нас и не будет. То ли ума нет или денег. Потом нас научили быть профессиональными потребителями чужого. А валюту не научили зарабатывать. Пусть дядя их зарабатывает.
Давно определились с Таиландом.Авиация МЧС не успевает вывозить погибших или раненных туристов. Ничего их не остановит.
А вот с истребителем -5 поколения у нас туго. Нужны дисплеи для авионики, нужны чипы и еще многое. Нет их у нас и не будет. То ли ума нет или денег. Потом нас научили быть профессиональными потребителями чужого. А валюту не научили зарабатывать. Пусть дядя их зарабатывает.
Re: Незамеченные рязанские события
Нет уж, пусть вертолетовор со своих доходов платит налоги и для обчества пользительность создает.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
Ковалев отправляется в отставку
http://www.rbc.ru/politics/06/02/2017/5 ... ?from=main
http://www.rbc.ru/politics/06/02/2017/5 ... ?from=main
По словам руководителя рейтингового фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, губернатор Карелии Худилайнен «испытывает дефицит рейтинговых и других достижений, хотя и не смог нейтрализовать многих оппонентов». Вызывает вопросы, отмечает он, и новые сроки Ковалева и Басаргина (Рязанская область и Пермский край соответственно). Также «неопределенная и зависит от раскладов в Москве» ситуация у саратовского губернатора Радаева, добавляет он.
Re: Незамеченные рязанские события
Фига се... незамеченые все заметили, даже язвят осторожно...
Губернатор Рязанской области в очередной раз попал в «кремлевский список» неугодных
На этой неделе ожидается отставка нескольких глав регионов. В шорт-лист удачно вписался губернатор Рязанской области.
Губернатор Рязанской области в очередной раз попал в «кремлевский список» неугодных
Олег Ковалев попал в пятерку на вылет
На этой неделе ожидается отставка нескольких глав регионов. В шорт-лист удачно вписался губернатор Рязанской области.
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