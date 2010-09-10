Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Незамеченные рязанские события
Так что давайте определимся: мы в Таиланд ездим или реки поворачиваем? Впрочем, при любом раскладе в Таиланд полетят не все: АЛСНщик
Давно определились с Таиландом.Авиация МЧС не успевает вывозить погибших или раненных туристов. Ничего их не остановит.
А вот с истребителем -5 поколения у нас туго. Нужны дисплеи для авионики, нужны чипы и еще многое. Нет их у нас и не будет. То ли ума нет или денег. Потом нас научили быть профессиональными потребителями чужого. А валюту не научили зарабатывать. Пусть дядя их зарабатывает.
Давно определились с Таиландом.Авиация МЧС не успевает вывозить погибших или раненных туристов. Ничего их не остановит.
А вот с истребителем -5 поколения у нас туго. Нужны дисплеи для авионики, нужны чипы и еще многое. Нет их у нас и не будет. То ли ума нет или денег. Потом нас научили быть профессиональными потребителями чужого. А валюту не научили зарабатывать. Пусть дядя их зарабатывает.
Re: Незамеченные рязанские события
Нет уж, пусть вертолетовор со своих доходов платит налоги и для обчества пользительность создает.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
Ковалев отправляется в отставку
http://www.rbc.ru/politics/06/02/2017/5 ... ?from=main
http://www.rbc.ru/politics/06/02/2017/5 ... ?from=main
По словам руководителя рейтингового фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, губернатор Карелии Худилайнен «испытывает дефицит рейтинговых и других достижений, хотя и не смог нейтрализовать многих оппонентов». Вызывает вопросы, отмечает он, и новые сроки Ковалева и Басаргина (Рязанская область и Пермский край соответственно). Также «неопределенная и зависит от раскладов в Москве» ситуация у саратовского губернатора Радаева, добавляет он.
Re: Незамеченные рязанские события
Фига се... незамеченые все заметили, даже язвят осторожно...
Губернатор Рязанской области в очередной раз попал в «кремлевский список» неугодных
На этой неделе ожидается отставка нескольких глав регионов. В шорт-лист удачно вписался губернатор Рязанской области.
Губернатор Рязанской области в очередной раз попал в «кремлевский список» неугодных
Олег Ковалев попал в пятерку на вылет
На этой неделе ожидается отставка нескольких глав регионов. В шорт-лист удачно вписался губернатор Рязанской области.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2445
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Незамеченные рязанские события
Шварц писал(а):Фига се... незамеченые все заметили, даже язвят осторожно...
…
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/06/676268-kreml-pozhertvuet-gubernatoramiКремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов, рассказали «Ведомостям» бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. Это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе.
Ну и по всему городу — по-крайней мере по восточной его части, то там, то тут, иногда в целом виде, иногда в виде фрагментов встречается бумажный «проект программы будущего кандидата в Губернаторы Рязанской области Героя России Голубятникова Святослава Николаевича». Что мне понравилось в этой программе кроме ч/б фото будущего потенциального спасителя Рязанской губернии, курсанта-суворовца Голубятникова Святослава Николаевича, так это название одного из пунктов проекта программы — «Безработица, режим труда и отдыха»:
В свете этого Проекта… материал «Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю» может быть рассмотрен как часть предвыборной программы г-на Голубятникова.
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость