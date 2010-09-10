Незамеченные рязанские события

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5510
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 03 фев 2017, 16:20

Так что давайте определимся: мы в Таиланд ездим или реки поворачиваем? Впрочем, при любом раскладе в Таиланд полетят не все: АЛСНщик
Давно определились с Таиландом.Авиация МЧС не успевает вывозить погибших или раненных туристов. Ничего их не остановит.
А вот с истребителем -5 поколения у нас туго. Нужны дисплеи для авионики, нужны чипы и еще многое. Нет их у нас и не будет. То ли ума нет или денег. Потом нас научили быть профессиональными потребителями чужого. А валюту не научили зарабатывать. Пусть дядя их зарабатывает.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11113
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение UNCLE1911 » 03 фев 2017, 20:46

Нет уж, пусть вертолетовор со своих доходов платит налоги и для обчества пользительность создает.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение koten » Сегодня, 09:17

Ковалев отправляется в отставку
http://www.rbc.ru/politics/06/02/2017/5 ... ?from=main
По словам руководителя рейтингового фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, губернатор Карелии ​Худилайнен «испытывает дефицит рейтинговых и других достижений, хотя и не смог нейтрализовать многих оппонентов». Вызывает вопросы, отмечает он, и новые сроки Ковалева и Басаргина (Рязанская область и Пермский край соответственно). Также «неопределенная и зависит от раскладов в Москве» ситуация у саратовского губернатора Радаева, добавляет он.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3520
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 09:45

Фига се... незамеченые :shock: все заметили, даже язвят осторожно... :roll:

Губернатор Рязанской области в очередной раз попал в «кремлевский список» неугодных

Олег Ковалев попал в пятерку на вылет

На этой неделе ожидается отставка нескольких глав регионов. В шорт-лист удачно вписался губернатор Рязанской области.
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2445
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Контактная информация пользователя Walker

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Walker » Сегодня, 11:34

Шварц писал(а):Фига се... незамеченые :shock: все заметили, даже язвят осторожно... :roll:


Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов, рассказали «Ведомостям» бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. Это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе.
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/06/676268-kreml-pozhertvuet-gubernatorami
Ну и по всему городу — по-крайней мере по восточной его части, то там, то тут, иногда в целом виде, иногда в виде фрагментов встречается бумажный «проект программы будущего кандидата в Губернаторы Рязанской области Героя России Голубятникова Святослава Николаевича».
IMG_0418.jpg
Что мне понравилось в этой программе кроме ч/б фото будущего потенциального спасителя Рязанской губернии, курсанта-суворовца Голубятникова Святослава Николаевича, так это название одного из пунктов проекта программы — «Безработица, режим труда и отдыха»:
IMG_0417.jpg

В свете этого Проекта… материал «Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю» может быть рассмотрен как часть предвыборной программы г-на Голубятникова.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3520
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 13:40

Walker писал(а):... бумажный «проект программы будущего кандидата в Губернаторы Рязанской области Героя России Голубятникова Святослава Николаевича»


Ну что это за подача... По старинке, бьют печатным словом, расчет на магию черных буковок?
Опять на старые грабли... :twisted:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5510
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 23 минуты назад

koten
Басаргин губернатор Пермского края подал в отставку и не намерен баллотироваться на второй срок.Президент принял отставку и назначил ВРИО из Москвы. Максим Решетников до сих пор возглавлял департамент экономической политики Москвы.
Кто следующий?
Последний раз редактировалось ivanes 06 фев 2017, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3520
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 19 минут назад

ivanes писал(а):Басаргин губернатор Пермского края подал в отставку и не намерен баллотироваться на второй срок.Президен принял отставку и назначил ВРИО из Москвы.


Как у нас в Рязани процесс сменяемости пойдет? Вы же вроде... не только в танках сильны :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5510
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 16 минут назад

Пришлют нового временного до сентября 2017г. Ковалев подаст заявление об отставке весной или летом. Много воды от таяния снега будет. Рядом новостройки. Тонем,будут кричать. То горим,то тонем. Такова Россия.
Она помогает другим,но ей никто.
Я же всем давал сноски о положении в Рязани.Из Новой газеты- газеты для умных.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3520
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 11 минут назад

ivanes писал(а):Пришлют нового временного до сентября 2017г. Ковалев подаст заявление об отставке весной или летом.


Ну, провидец... молитесь, чтобы только не зимой :lol: Тогда уж точно попадете с прогнозом... до осени остается только весна и лето.
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