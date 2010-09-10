Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Незамеченные рязанские события
Так что давайте определимся: мы в Таиланд ездим или реки поворачиваем? Впрочем, при любом раскладе в Таиланд полетят не все: АЛСНщик
Давно определились с Таиландом.Авиация МЧС не успевает вывозить погибших или раненных туристов. Ничего их не остановит.
А вот с истребителем -5 поколения у нас туго. Нужны дисплеи для авионики, нужны чипы и еще многое. Нет их у нас и не будет. То ли ума нет или денег. Потом нас научили быть профессиональными потребителями чужого. А валюту не научили зарабатывать. Пусть дядя их зарабатывает.
Давно определились с Таиландом.Авиация МЧС не успевает вывозить погибших или раненных туристов. Ничего их не остановит.
А вот с истребителем -5 поколения у нас туго. Нужны дисплеи для авионики, нужны чипы и еще многое. Нет их у нас и не будет. То ли ума нет или денег. Потом нас научили быть профессиональными потребителями чужого. А валюту не научили зарабатывать. Пусть дядя их зарабатывает.
Re: Незамеченные рязанские события
Нет уж, пусть вертолетовор со своих доходов платит налоги и для обчества пользительность создает.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Незамеченные рязанские события
Ковалев отправляется в отставку
http://www.rbc.ru/politics/06/02/2017/5 ... ?from=main
http://www.rbc.ru/politics/06/02/2017/5 ... ?from=main
По словам руководителя рейтингового фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, губернатор Карелии Худилайнен «испытывает дефицит рейтинговых и других достижений, хотя и не смог нейтрализовать многих оппонентов». Вызывает вопросы, отмечает он, и новые сроки Ковалева и Басаргина (Рязанская область и Пермский край соответственно). Также «неопределенная и зависит от раскладов в Москве» ситуация у саратовского губернатора Радаева, добавляет он.
Re: Незамеченные рязанские события
Фига се... незамеченые все заметили, даже язвят осторожно...
Губернатор Рязанской области в очередной раз попал в «кремлевский список» неугодных
На этой неделе ожидается отставка нескольких глав регионов. В шорт-лист удачно вписался губернатор Рязанской области.
Губернатор Рязанской области в очередной раз попал в «кремлевский список» неугодных
Олег Ковалев попал в пятерку на вылет
На этой неделе ожидается отставка нескольких глав регионов. В шорт-лист удачно вписался губернатор Рязанской области.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2446
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Незамеченные рязанские события
Шварц писал(а):Фига се... незамеченые все заметили, даже язвят осторожно...
…
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/06/676268-kreml-pozhertvuet-gubernatoramiКремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов, рассказали «Ведомостям» бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. Это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе.
Ну и по всему городу — по-крайней мере по восточной его части, то там, то тут, иногда в целом виде, иногда в виде фрагментов встречается бумажный «проект программы будущего кандидата в Губернаторы Рязанской области Героя России Голубятникова Святослава Николаевича». Что мне понравилось в этой программе кроме ч/б фото будущего потенциального спасителя Рязанской губернии, курсанта-суворовца Голубятникова Святослава Николаевича, так это название одного из пунктов проекта программы — «Безработица, режим труда и отдыха»:
В свете этого Проекта… материал «Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю» может быть рассмотрен как часть предвыборной программы г-на Голубятникова.
Re: Незамеченные рязанские события
Walker писал(а):... бумажный «проект программы будущего кандидата в Губернаторы Рязанской области Героя России Голубятникова Святослава Николаевича»
Ну что это за подача... По старинке, бьют печатным словом, расчет на магию черных буковок?
Опять на старые грабли...
Re: Незамеченные рязанские события
koten
Басаргин губернатор Пермского края подал в отставку и не намерен баллотироваться на второй срок.Президент принял отставку и назначил ВРИО из Москвы. Максим Решетников до сих пор возглавлял департамент экономической политики Москвы.
Кто следующий?
Басаргин губернатор Пермского края подал в отставку и не намерен баллотироваться на второй срок.Президент принял отставку и назначил ВРИО из Москвы. Максим Решетников до сих пор возглавлял департамент экономической политики Москвы.
Кто следующий?
Последний раз редактировалось ivanes 06 фев 2017, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Басаргин губернатор Пермского края подал в отставку и не намерен баллотироваться на второй срок.Президен принял отставку и назначил ВРИО из Москвы.
Как у нас в Рязани процесс сменяемости пойдет? Вы же вроде... не только в танках сильны
Re: Незамеченные рязанские события
Пришлют нового временного до сентября 2017г. Ковалев подаст заявление об отставке весной или летом. Много воды от таяния снега будет. Рядом новостройки. Тонем,будут кричать. То горим,то тонем. Такова Россия.
Она помогает другим,но ей никто.
Я же всем давал сноски о положении в Рязани.Из Новой газеты- газеты для умных.
Она помогает другим,но ей никто.
Я же всем давал сноски о положении в Рязани.Из Новой газеты- газеты для умных.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Пришлют нового временного до сентября 2017г. Ковалев подаст заявление об отставке весной или летом.
Ну, провидец... молитесь, чтобы только не зимой Тогда уж точно попадете с прогнозом... до осени остается только весна и лето.
Re: Незамеченные рязанские события
Мой прогноз. Сколько было губернаторов из числа генералов и полковников.Много. Чего добились губернии за этот период? Мало чего. Проштудируйте итоги губернаторства Шпака Г.И. Определите плюсы и минусы. Вам станет ясно.
Трудно будет Президенту делать выбор. Между местным военным и приезжим профессионалом. Я за профессионала.
Пока в область везут продовольствие,филиалы московских фирм и деньги.
Прочитал программу желающего стать губернатором.
Не выполнимые планы. Как повысить инвестиционную привлекательность.Никак.
Запретить получать серые и черные з/платы.Невыполнимы даже в отдельном регионе.
Налог на прибыль предприятий в бюджет области. Так сейчас налог более 75% поступает в бюджет области. РНПК перестал платить в бюджет области.Это огромные деньги.
Набор проблем без плана их реализации.
Не пойдет Президент на выдвижение Героя России.
Трудно будет Президенту делать выбор. Между местным военным и приезжим профессионалом. Я за профессионала.
Пока в область везут продовольствие,филиалы московских фирм и деньги.
Прочитал программу желающего стать губернатором.
Не выполнимые планы. Как повысить инвестиционную привлекательность.Никак.
Запретить получать серые и черные з/платы.Невыполнимы даже в отдельном регионе.
Налог на прибыль предприятий в бюджет области. Так сейчас налог более 75% поступает в бюджет области. РНПК перестал платить в бюджет области.Это огромные деньги.
Набор проблем без плана их реализации.
Не пойдет Президент на выдвижение Героя России.
Re: Незамеченные рязанские события
Шварц
В списке отставников много персон. Для всех надо время для обсуждения со свитой. Сами не уйдут,уйдут по потере доверия.
В списке отставников много персон. Для всех надо время для обсуждения со свитой. Сами не уйдут,уйдут по потере доверия.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а): Много воды от таяния снега будет. Рядом новостройки. Тонем,будут кричать. То горим,то тонем.
Такова Россия.
Она помогает другим,но ей никто.
Люди вот опыта накапливают Может, дороги будут строить
Вдруг повезет... в качестве помощи итальянцев нам сюда выпишут... из Лигурии
Сдерживающим фактором в освоении этой исключительно привлекательной в природно-климатическом отношении территории со сложной геоморфологией была необходимость прокладки дорог через горы и ущелья. Это стало возможным благодаря крупным инвестициям в дорожное строительство. В середине ХIХ века была проложена железная дорога, а в семидесятых – восьмидесятых годах ХХ века построены автострады, соответствующие всем требованиям современного автотранспорта. Прямые, широкие, со сложными развязками они могут служить иллюстрацией для обучения инженерной специальности «Мосты и туннели». Дороги эти расположены на высоте около сотни метров над уровнем моря, за пределами всех населенных пунктов.
Re: Незамеченные рязанские события
Рязань упустила итальянское предложение по строительству фармфабрики.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Я же всем давал сноски о положении в Рязани.Из Новой газеты- газеты для умных.
Жаль, что там про укртанки не пишут. А то бы вы их сразу, по названию безошибочно определили...
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2446
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Мой прогноз. Сколько было губернаторов из числа генералов и полковников.… Проштудируйте итоги губернаторства Шпака Г.И. Определите плюсы и минусы. Вам станет ясно.
Трудно будет Президенту делать выбор.…
Тут ведь что главное: главное чтобы у полковника-енерала была холодная голова и горячее сердце. В наше время космических полётов и интернета определить температуры головы и сердца будущих енерал-губернаторов не представляет абсолютно никаких сложностей: у кого дельта между головой и сердцем будет больше — того и в губернаторское кресло. Вот у Шпака дельта была маленькой, посему и не задержался.
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