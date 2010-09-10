Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
Закон Рязанской области от 27 декабря 2016 г. N 104-ОЗ
"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
(принят постановлением Рязанской областной Думы от 15 декабря 2016 г.)
Установить предельный объем государственного долга Рязанской области:
на 2017 год в сумме 32 751 370 000,00 рубля;
на 2018 год в сумме 34 806 300 000,00 рубля;
на 2019 год в сумме 37 530 000 000,00 рубля.
2. Установить, что за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии:
1) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
2) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением меры социальной поддержки учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций в возрасте старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
3) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года N 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области";
4) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок городским наземным электрическим транспортом общего пользования, автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения, а также автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения по маршрутам, соединяющим административный центр муниципального района Рязанской области с населенными пунктами данного муниципального района, граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года N 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области";
5) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском, пригородном сообщении.
http://garant-ryazan.complexdoc.ru/4042938.html
"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
(принят постановлением Рязанской областной Думы от 15 декабря 2016 г.)
Установить предельный объем государственного долга Рязанской области:
на 2017 год в сумме 32 751 370 000,00 рубля;
на 2018 год в сумме 34 806 300 000,00 рубля;
на 2019 год в сумме 37 530 000 000,00 рубля.
2. Установить, что за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии:
1) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
2) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением меры социальной поддержки учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций в возрасте старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
3) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года N 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области";
4) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок городским наземным электрическим транспортом общего пользования, автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения, а также автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения по маршрутам, соединяющим административный центр муниципального района Рязанской области с населенными пунктами данного муниципального района, граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года N 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области";
5) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском, пригородном сообщении.
http://garant-ryazan.complexdoc.ru/4042938.html
Re: Незамеченные рязанские события
Vredtech
А насчет перевозок и микрорайонов - была в свое время городская электричка. Как убытка полтора ляма нащелкала - так тут же прикрыли.
Рязань из-за убытков разобрала рельсы трамвая. Химволокно содержало трамвай,но это халява была в чистом виде.Хотите ездить за счет РЖД ? тогда билеты на дальние рейсы и грузоперевозки подорожают. Не выгодно бизнесу.как не выгоден "крепкий рубль".
А насчет перевозок и микрорайонов - была в свое время городская электричка. Как убытка полтора ляма нащелкала - так тут же прикрыли.
Рязань из-за убытков разобрала рельсы трамвая. Химволокно содержало трамвай,но это халява была в чистом виде.Хотите ездить за счет РЖД ? тогда билеты на дальние рейсы и грузоперевозки подорожают. Не выгодно бизнесу.как не выгоден "крепкий рубль".
Re: Незамеченные рязанские события
Raider писал(а):и заметьте у северокавказких республик при подобных дотациях-цены на ЖКХ и прочее не растут.
Собственно, как я и говорил. Наброс в духе навальнера.
1.Республика Адыгея 3,4
5.Республика Дагестан 3,3
7.Кабардино-Балкарская Республика 3,3
9.Карачаево-Черкесская Республика 3,4
20.Чеченская Республика 3,4
22.Алтайский край 3,2
34.Белгородская область 3,4
42.Калининградская область 3,4
43.Калужская область 3,4
48.Курская область 3,4
53.Мурманская область 3,4
66.Сахалинская область 3,4
69.Тамбовская область 3,4
70.Тверская область 3,4
82.Чукотский автономный округ 3,4
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