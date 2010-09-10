Сообщение ivanes » 27 фев 2017, 16:57

Закон Рязанской области от 27 декабря 2016 г. N 104-ОЗ"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"(принят постановлением Рязанской областной Думы от 15 декабря 2016 г.)Установить предельный объем государственного долга Рязанской области:на 2017 год в сумме 32 751 370 000,00 рубля;на 2018 год в сумме 34 806 300 000,00 рубля;на 2019 год в сумме 37 530 000 000,00 рубля.2. Установить, что за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии:1) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;2) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением меры социальной поддержки учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций в возрасте старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;3) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года N 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области";4) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок городским наземным электрическим транспортом общего пользования, автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения, а также автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения по маршрутам, соединяющим административный центр муниципального района Рязанской области с населенными пунктами данного муниципального района, граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года N 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области";5) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском, пригородном сообщении.