Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а): Вы расскажите Роскомнадзору.
Лучше сдавайтесь... по-хорошему
Re: Незамеченные рязанские события
Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
Зацепил он вас таки, да?
Re: Незамеченные рязанские события
Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.
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