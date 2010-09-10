Сообщение Шварц » Сегодня, 17:26

ivanes писал(а): Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.

Дедушко... цеплялка у вас сломана, проверьте, знаменитый вы наш секретный УчОнаЙ - плехановецЪКинескоп с диагональю размером 51" в народном хозяйстве где применялся?