Незамеченные рязанские события

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 16:42

ivanes писал(а): Вы расскажите Роскомнадзору.


Лучше сдавайтесь... по-хорошему :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Вчера, 16:53

Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 17:02

ivanes писал(а):Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.


Зацепил он вас таки, да?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Вчера, 17:17

Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Вчера, 17:26

ivanes писал(а):Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.


Дедушко... цеплялка у вас сломана, проверьте, знаменитый вы наш секретный УчОнаЙ - плехановецЪ :twisted:
Кинескоп с диагональю размером 51" в народном хозяйстве где применялся? :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:14

В УК обещают что деньги даром не пропадут , их потратят на обертку лифта картоном (чтоб не поцарапал) если лифт включат.

Если хорошо будут вести себя, то лифт включат
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