Незамеченные рязанские события

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Шварц
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 12 апр 2017, 16:42

ivanes писал(а): Вы расскажите Роскомнадзору.


Лучше сдавайтесь... по-хорошему :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5711
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 12 апр 2017, 16:53

Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3589
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 12 апр 2017, 17:02

ivanes писал(а):Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.


Зацепил он вас таки, да?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5711
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 12 апр 2017, 17:17

Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3589
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » 12 апр 2017, 17:26

ivanes писал(а):Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.


Дедушко... цеплялка у вас сломана, проверьте, знаменитый вы наш секретный УчОнаЙ - плехановецЪ :twisted:
Кинескоп с диагональю размером 51" в народном хозяйстве где применялся? :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5711
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » 13 апр 2017, 17:14

В УК обещают что деньги даром не пропадут , их потратят на обертку лифта картоном (чтоб не поцарапал) если лифт включат.

Если хорошо будут вести себя, то лифт включат
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3589
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 10:01

Никас братается.jpg


13 апреля популярный российский художник Никас Сафронов явил свои работы в Рязани. За час до официального открытия выставки живописец встретился с местной прессой и был счастлив сообщить, что отобедал в «Бристоле». «Там вся мебель моя», — констатировал он, пояснив, что собирал её в течение многих лет по всему миру.


http://mediaryazan.ru/news/detail/383076.html

Никас Сафронов.jpg


Между открытием выставки, ужином с губернатором, перед мастер-классом со студентам художественного училища, после нескольких интервью и многочисленных фото, Сафронов демонстрирует умение жить, наслаждаясь.


https://www.rzn.info/articles/kak-nikas ... -dyma.html

Изображение

Когда у художника спросили, с кем бы он хотел покурить сигару, но пока не может себе этого позволить, Сафронов ответ: «С Путиным…(молчание) и с Трампом… Чтобы обсудили все спокойно и нашли общий язык»
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5711
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:28

Проезд будет закрыт в связи с техническим обслуживанием разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж в следующее время: с 23:00 19 апреля до 5:00 20 апреля; с 23:00 20 апреля до 5:00 21 апреля.

Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/4/17/rya ... bhodu.html
Нашли проблему с мостом.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3589
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение Шварц » Сегодня, 11:52

ivanes писал(а):Проезд будет закрыт в связи с техническим обслуживанием разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж в следующее время: с 23:00 19 апреля до 5:00 20 апреля; с 23:00 20 апреля до 5:00 21 апреля.

Нашли проблему с мостом.


Обычно, чтобы событие осталось незамеченным, оно должно хотя бы произойти.
Но, видимо, не для всех :lol: Некоторые могут их предвидеть :mrgreen:

Изображение
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5711
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Незамеченные рязанские события

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:01

Так всегда в России.Создаем проблему,потом рвем рубаху и проблемы преодолеваем.
Так и с мостом.вертикально-подъемным.
На чужих ошибках учатся,на своих делают карьеру.
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