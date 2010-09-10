Незамеченные рязанские события
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а): Вы расскажите Роскомнадзору.
Лучше сдавайтесь... по-хорошему
Re: Незамеченные рязанские события
Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
Зацепил он вас таки, да?
Re: Незамеченные рязанские события
Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.
Дедушко... цеплялка у вас сломана, проверьте, знаменитый вы наш секретный УчОнаЙ - плехановецЪ
Кинескоп с диагональю размером 51" в народном хозяйстве где применялся?
Re: Незамеченные рязанские события
В УК обещают что деньги даром не пропадут , их потратят на обертку лифта картоном (чтоб не поцарапал) если лифт включат.
Если хорошо будут вести себя, то лифт включат
Если хорошо будут вести себя, то лифт включат
Re: Незамеченные рязанские события
13 апреля популярный российский художник Никас Сафронов явил свои работы в Рязани. За час до официального открытия выставки живописец встретился с местной прессой и был счастлив сообщить, что отобедал в «Бристоле». «Там вся мебель моя», — констатировал он, пояснив, что собирал её в течение многих лет по всему миру.
http://mediaryazan.ru/news/detail/383076.html
Между открытием выставки, ужином с губернатором, перед мастер-классом со студентам художественного училища, после нескольких интервью и многочисленных фото, Сафронов демонстрирует умение жить, наслаждаясь.
https://www.rzn.info/articles/kak-nikas ... -dyma.html
Когда у художника спросили, с кем бы он хотел покурить сигару, но пока не может себе этого позволить, Сафронов ответ: «С Путиным…(молчание) и с Трампом… Чтобы обсудили все спокойно и нашли общий язык»
Re: Незамеченные рязанские события
Проезд будет закрыт в связи с техническим обслуживанием разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж в следующее время: с 23:00 19 апреля до 5:00 20 апреля; с 23:00 20 апреля до 5:00 21 апреля.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/4/17/rya ... bhodu.html
Нашли проблему с мостом.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/4/17/rya ... bhodu.html
Нашли проблему с мостом.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Проезд будет закрыт в связи с техническим обслуживанием разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж в следующее время: с 23:00 19 апреля до 5:00 20 апреля; с 23:00 20 апреля до 5:00 21 апреля.
Нашли проблему с мостом.
Обычно, чтобы событие осталось незамеченным, оно должно хотя бы произойти.
Но, видимо, не для всех Некоторые могут их предвидеть
Re: Незамеченные рязанские события
Так всегда в России.Создаем проблему,потом рвем рубаху и проблемы преодолеваем.
Так и с мостом.вертикально-подъемным.
На чужих ошибках учатся,на своих делают карьеру.
Так и с мостом.вертикально-подъемным.
На чужих ошибках учатся,на своих делают карьеру.
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Тестирование оригинальных и совместимых картриджей для лазерных принтеров. (В офисе)
При продаже картриджей для лазерных принтеров сейчас часто стоит вопрос: Какой картридж приобрести: Оригинальный или совместимый?
Аргументы в пользу того или варианта обычно у продавцов расходных материалов очень невнятные:
Определенно, можно сказать, что:
- Стоимость оригинального картриджа в 3-6 раз больше стоимости совместимого. - При использовании совместимого картриджа вы рискуете лишиться гарантии на принтер (И наверняка ее лишитесь, если сдадите принтер в ремонт не поменяв картридж на оригинальный).
Для того, чтобы попытаться объективно сравнить качество и стоимость работы оригинального и совместимых картриджей, мы организовали этот небольшой тест.
Методика тестирования: В наш собственный офисный принтер (HP 1606dn) устанавливается подопытный образец, рядом ставится новая коробка бумаги и измеряется сколько пачек будет отпечатано до существенной потери качества. Если в картридже кончается тонер, мы его пытаемся заправить (В нашем центре заправки картриджей на Московском 12). Ремонт совместимых картриджей не делаем(Новый дешевле). Оригинальный попытаемся отремонтировать. Результат приводим к стоимости печати на лазерном принтере, измеренной в совместимые картриджи рублях на пачку бумаги.
Наш лазерный принтер с тестируемыми картриджами. Сверху- оригинальный картридж HP.
Ограничения этого тестирования:
1. Совместимый картридж goodwill CE278А.
Итак, первый подопытный картридж goodwill CE278А, стоимость 580 руб. (на момент тестирования)
Вторая заправка: Вторая заправка привела к срыву чистоты эксперемента. Тонкий черный вал был за доли секунды извлечен из подопытного картриджа и выкинут в коробку примерно таких же валов, где его найти было нереально. Комментарий "На совместимых картриджах магнитный вал полное ." последовал позже. Инженер по доброте душевной решил заменить деталь, поставив от списанных картриджей, хотя к качеству печати особых замечаний не было, текст был может и бледноватый, но вполне разборчивый.
Тест второй заправки продолжился 280314 и был завершен 120514. После 4,5 пачек бумаги на изображении справа появилась темная полоса. Текст при этом был вполне читаем.
2. Оригинальный картридж HP CE 278a.
3. Совместимый картридж NV-Print HP CE278A.
Стоимость нового картриджа на момент окончания его заводского ресурса (260214) оказалась 550 руб. Картридж изначально печатал довольно блекло, но тут его яркость упала до неприемлимого уровня, тряска на некоторое время помогала. На заводской заправке он отпечатал 4,5 пачки бумаги. Итого, стоимость заводской печати.122 руб./пачка. Эстафета перешла к заправленному оригинальному картриджу.
4. Итоги тестирования оригинальных и совместимых картриджей:
При продаже картриджей для лазерных принтеров сейчас часто стоит вопрос: Какой картридж приобрести: Оригинальный или совместимый?
Аргументы в пользу того или варианта обычно у продавцов расходных материалов очень невнятные:
Определенно, можно сказать, что:
- Стоимость оригинального картриджа в 3-6 раз больше стоимости совместимого. - При использовании совместимого картриджа вы рискуете лишиться гарантии на принтер (И наверняка ее лишитесь, если сдадите принтер в ремонт не поменяв картридж на оригинальный).
Для того, чтобы попытаться объективно сравнить качество и стоимость работы оригинального и совместимых картриджей, мы организовали этот небольшой тест.
Методика тестирования: В наш собственный офисный принтер (HP 1606dn) устанавливается подопытный образец, рядом ставится новая коробка бумаги и измеряется сколько пачек будет отпечатано до существенной потери качества. Если в картридже кончается тонер, мы его пытаемся заправить (В нашем центре заправки картриджей на Московском 12). Ремонт совместимых картриджей не делаем(Новый дешевле). Оригинальный попытаемся отремонтировать. Результат приводим к стоимости печати на лазерном принтере, измеренной в совместимые картриджи рублях на пачку бумаги.
Наш лазерный принтер с тестируемыми картриджами. Сверху- оригинальный картридж HP.
Ограничения этого тестирования:
1. Совместимый картридж goodwill CE278А.
Итак, первый подопытный картридж goodwill CE278А, стоимость 580 руб. (на момент тестирования)
Вторая заправка: Вторая заправка привела к срыву чистоты эксперемента. Тонкий черный вал был за доли секунды извлечен из подопытного картриджа и выкинут в коробку примерно таких же валов, где его найти было нереально. Комментарий "На совместимых картриджах магнитный вал полное ." последовал позже. Инженер по доброте душевной решил заменить деталь, поставив от списанных картриджей, хотя к качеству печати особых замечаний не было, текст был может и бледноватый, но вполне разборчивый.
Тест второй заправки продолжился 280314 и был завершен 120514. После 4,5 пачек бумаги на изображении справа появилась темная полоса. Текст при этом был вполне читаем.
2. Оригинальный картридж HP CE 278a.
3. Совместимый картридж NV-Print HP CE278A.
Стоимость нового картриджа на момент окончания его заводского ресурса (260214) оказалась 550 руб. Картридж изначально печатал довольно блекло, но тут его яркость упала до неприемлимого уровня, тряска на некоторое время помогала. На заводской заправке он отпечатал 4,5 пачки бумаги. Итого, стоимость заводской печати.122 руб./пачка. Эстафета перешла к заправленному оригинальному картриджу.
4. Итоги тестирования оригинальных и совместимых картриджей:
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1. Термины и определения
1.1. Абонент–физическое лицо, заключившее договор с Обществом или с другим оператором связи, оплата за услуги которого принимается Обществом, на оказание услуг связи и имеющий идентификатор абонента в информационных системах Общества.
1.3. Идентификатор абонента–уникальные данные позволяющие идентифицировать абонента в информационных системах Общества (логин, лицевой счет, номер контракта и т.п.).
1.7. «Банк-эквайер» – юридическое лицо - Открытое акционерное общество «Сбербанк», осуществляющее Интернет-эквайринг на основании договора с Оператором связи.
1.8.«CVC2/CVV2» – специальный трехзначный код, нанесенный на обратную сторону Банковской карты.
2. Предмет соглашения
3. Порядок оплаты Услуг связи посредством Интернет-эквайринга.
номер Банковской карты;
имя владельца карты (латинскими буквами. указано на карте);
дата окончания действия карты - месяц/год (указана на карте), выбирается из ниспадающего списка;
секретный код CVV2/CVC2 (указан на обратной стороне карты, в поле для образца подписи владельца, сразу после номера карты).
4. Порядок возврата средств
4.2. Порядок, сроки возврата денежных средств и перечень необходимых документов устанавливаются Банком-эмитентом.
5. Ответственность Сторон
7. Срок действия Соглашения.
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Ленинградская область
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Заявка отправлена!
Спасибо, Ваша заявка принята!
Заявка отправлена!
Домашний Интернет
Интерактивное ТВ
Ноль внутри сети 2016
Популярные услуги
Услуга «Видеопрокат»
Программа «БОНУС»
Управление просмотром
Создай свое путешествие
Ребенок в доме
Ночное ускорение
Интерактивное ТВ
Спасибо, Ваша заявка принята!
1. Термины и определения
1.1. Абонент–физическое лицо, заключившее договор с Обществом или с другим оператором связи, оплата за услуги которого принимается Обществом, на оказание услуг связи и имеющий идентификатор абонента в информационных системах Общества.
1.3. Идентификатор абонента–уникальные данные позволяющие идентифицировать абонента в информационных системах Общества (логин, лицевой счет, номер контракта и т.п.).
1.7. «Банк-эквайер» – юридическое лицо - Открытое акционерное общество «Сбербанк», осуществляющее Интернет-эквайринг на основании договора с Оператором связи.
1.8.«CVC2/CVV2» – специальный трехзначный код, нанесенный на обратную сторону Банковской карты.
2. Предмет соглашения
3. Порядок оплаты Услуг связи посредством Интернет-эквайринга.
номер Банковской карты;
имя владельца карты (латинскими буквами. указано на карте);
дата окончания действия карты - месяц/год (указана на карте), выбирается из ниспадающего списка;
секретный код CVV2/CVC2 (указан на обратной стороне карты, в поле для образца подписи владельца, сразу после номера карты).
4. Порядок возврата средств
4.2. Порядок, сроки возврата денежных средств и перечень необходимых документов устанавливаются Банком-эмитентом.
5. Ответственность Сторон
7. Срок действия Соглашения.
Новости региона
Пресс-релизы
Авторизация
Зачем нужна авторизация
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Подключите новую услугу через сайт и получите скидку 10% в один клик!
Хотите больше экономить на услугах связи?
Оформляйте заявку на подключение тарифов или услуг на сайте и получайте скидку 10% на абонентскую плату в течение двух месяцев.
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Хотите больше экономить на услугах связи?
Оформите заявку на подключение тарифов или услуг Домашний Интернет или Интерактивное ТВ на сайте и получите скидку 10% на абонентскую плату по данной услуге в течение 3-х расчетных месяцев.
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Будь в курсе
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