Сообщение Шварц » 17 апр 2017, 10:01

13 апреля популярный российский художник Никас Сафронов явил свои работы в Рязани. За час до официального открытия выставки живописец встретился с местной прессой и был счастлив сообщить, что отобедал в «Бристоле». «Там вся мебель моя», — констатировал он, пояснив, что собирал её в течение многих лет по всему миру.

Между открытием выставки, ужином с губернатором, перед мастер-классом со студентам художественного училища, после нескольких интервью и многочисленных фото, Сафронов демонстрирует умение жить, наслаждаясь.