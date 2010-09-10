Незамеченные рязанские события
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Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а): Вы расскажите Роскомнадзору.
Лучше сдавайтесь... по-хорошему
Re: Незамеченные рязанские события
Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
Зацепил он вас таки, да?
Re: Незамеченные рязанские события
Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Я Вас зацепил и зацепил Роскомнадзор. Знаменитостями надо гордиться.
Дедушко... цеплялка у вас сломана, проверьте, знаменитый вы наш секретный УчОнаЙ - плехановецЪ
Кинескоп с диагональю размером 51" в народном хозяйстве где применялся?
Re: Незамеченные рязанские события
В УК обещают что деньги даром не пропадут , их потратят на обертку лифта картоном (чтоб не поцарапал) если лифт включат.
Если хорошо будут вести себя, то лифт включат
Если хорошо будут вести себя, то лифт включат
Re: Незамеченные рязанские события
13 апреля популярный российский художник Никас Сафронов явил свои работы в Рязани. За час до официального открытия выставки живописец встретился с местной прессой и был счастлив сообщить, что отобедал в «Бристоле». «Там вся мебель моя», — констатировал он, пояснив, что собирал её в течение многих лет по всему миру.
http://mediaryazan.ru/news/detail/383076.html
Между открытием выставки, ужином с губернатором, перед мастер-классом со студентам художественного училища, после нескольких интервью и многочисленных фото, Сафронов демонстрирует умение жить, наслаждаясь.
https://www.rzn.info/articles/kak-nikas ... -dyma.html
Когда у художника спросили, с кем бы он хотел покурить сигару, но пока не может себе этого позволить, Сафронов ответ: «С Путиным…(молчание) и с Трампом… Чтобы обсудили все спокойно и нашли общий язык»
Re: Незамеченные рязанские события
Проезд будет закрыт в связи с техническим обслуживанием разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж в следующее время: с 23:00 19 апреля до 5:00 20 апреля; с 23:00 20 апреля до 5:00 21 апреля.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/4/17/rya ... bhodu.html
Нашли проблему с мостом.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/4/17/rya ... bhodu.html
Нашли проблему с мостом.
Re: Незамеченные рязанские события
ivanes писал(а):Проезд будет закрыт в связи с техническим обслуживанием разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж в следующее время: с 23:00 19 апреля до 5:00 20 апреля; с 23:00 20 апреля до 5:00 21 апреля.
Нашли проблему с мостом.
Обычно, чтобы событие осталось незамеченным, оно должно хотя бы произойти.
Но, видимо, не для всех Некоторые могут их предвидеть
Re: Незамеченные рязанские события
Так всегда в России.Создаем проблему,потом рвем рубаху и проблемы преодолеваем.
Так и с мостом.вертикально-подъемным.
На чужих ошибках учатся,на своих делают карьеру.
Так и с мостом.вертикально-подъемным.
На чужих ошибках учатся,на своих делают карьеру.
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- Зарегистрирован: 55 минут назад
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